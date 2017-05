EL TRAMPOLIN

Como ya es del dominio público, sobre todo del público que gusta de la política, ya saltó a la arena otro interesado en presidir el Comité Directivo Estatal del PRI-Tamaulipas: ENRIQUE ARREOLA VIDAL.

ARREOLA VIDAL es un completo desconocido a nivel estatal.

Es hijo de aquel líder de estudiantes de la UAT, ENRIQUE ARREOLA LOPERENA a quien sus amigos lo conocían como “La Viruta” y yerno del editor PEDRO ALFONSO GARCIA.

Sin mayores antecedentes que haber sido dirigente juvenil del PRI en Ciudad Victoria y delegado del INFONAVIT en Matamoros, ARREOLA VIDAL citó a los representantes de los medios de información para invitarles un desayuno y decirles que buscará “el consenso” para que se le dé la oportunidad de dirigir el CDE del tricolor.

Como ya se acerca el 2018, año en que habrá elecciones para senadores y diputados federales, el interés, dicen los viejos… “Tiene pies”.

¿Cuál es el “espontáneo” interés para buscar la dirigencia del PRI estatal?.

Bueno, el interés radica en buscar colarse a una candidatura para diputado federal en la modalidad de “candidato de representación proporcional”, es decir, plurinominal.

Esas candidaturas son “a modo fácil” porque si el interesado logra colocarse en los primeros lugares de la lista de candidatos pluris… Lleva enorme ventaja de alcanzar la diputación.

Y, si eso sucede, si el interesado logra ubicarse entre los primeros cinco candidatos a la diputación plurinominal… ¡Ya la hizo!.

Y ya la hizo casi sin despeinarse y sin que le haya costado más que los regalos que hicieron llegar a los que conforman las listas.

Casi siempre los dirigentes de los partidos políticos (Presidente y Secretario(a) General del CDE), son beneficiados con candidaturas plurinominales.

Así hemos visto que, por ejemplo, a nivel local, los dirigentes del PRI como RICARDO GAMUNDI ROSAS, LUCINO CERVANTES DURAN, LUPITA FLORES VALDEZ, RAMIRO RAMOS SALINAS, RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES, fueron candidatos a diputados plurinominales.

Y lo lograron.

De allí que ese trampolín, que se llama presidencia del CDE del PRI sea tan atractivo.

Por eso se explica que también el ex diputado federal, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO busque ser él quien dirija el CDE del tricolor, para “colarse” a una candidatura pluri para diputado federal.

Ya le gustó.

Y quizá, como ahora ya no interesa tanto a personajes como EDGAR MELHEM SALINAS, ni a ALEJANDRO GUEVARA COBOS, ni a JUAN ALONSO CAMARILLO ser presidente del CDE del PRI (o al menos ya no han levantado la mano como lo hicieron el año pasado cuando esa posición la dejó GONZALEZ BENAVIDES), ENRIQUE ARREOLA hace cabriolas y se anota para, quien quite, y sus intenciones, peguen.

LE ENTERO…

Ayer por la mañana en el programa de noticias de CARLOS LORET DE MOLA, estuvo, muy temprano, el procurador RAUL CERVANTES.

Y según el titular de la PGR, al responder que si al ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES se le investiga, que contra el ex mandatario “… No hay nada concreto”.

“Al ex gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERNANDEZ FLORES, se le investiga “por lavado de dinero en Estados Unidos” ¿en México también se le investiga?”-, le preguntaron y dijo, “No hay nada en concreto”.

Órale.

Y que sí. Que hay ex gobernadores a los que si se investiga, pero, por secrecía, no dijo quienes.

¿Estará el traidor de EGIDIO TORRE CANTU en ese ardiente comal de investigación?.

La gente cree que sí.

Por cierto, por cierto… En el siguiente programa que encabeza PAOLA ROJAS, entrevistaron a EUGENIO DERBEZ y… ¡SALMA HAYEK!

La SALMA muy, pero muy atractiva y sencilla.

Tan atractiva que opacaba a todos los que allí estaban.

INTENSO PROGRAMA DE BACHEO EN MATAMOROS

Desde el inicio de la presente semana, el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, activó un intenso programa de bacheo en distintos frentes que implica además, la pavimentación de calles completas.

La Secretaría de Obras Públicas destacó cuadrillas de trabajadores que realizan el recorrido por sectores y ya han cubierto varias colonias del poniente de la ciudad entre las que se hallan, LAS FUENTES, UNIONES, ESPERANZA y RICARDO BAZAN.

Hacia el oriente el frente de obra se extendió hasta la colonia LOMAS DE SAN JUAN y VILLA LAS TORRES.

Además, las obras que se realizan en el Sendero Nacional (colocación del camellón central, instalaciones de luminarias y pavimentación de accesos a colonias) observan un sustancial avance.

En cuanto a la recolección de basura, se ha logrado realizar una tarea de recolección al intensificar los recorridos de los camiones recolectores.

TRABAJADORES, MOTOR ECONOMICO DE LA SOCIEDAD: CARLOS GARCIA

El diputado CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, destacó una fecha significativa como el primero de mayo, “Día Internacional de los Trabajadores”, donde se reconoce a los trabajadores, quienes son la fuerza vital y el motor económico de toda sociedad.

“Es Tamaulipas un Estado de gente que todos los días se esfuerza, que suma su profesionalismo y dedicación al engrandecimiento de una entidad que cada día afronta mayores retos”, resaltó el Presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Para los trabajadores mi reconocimiento, pero ante todo mi empatía por su lucha constante de más y mejores condiciones para ejercer su labor, me pronuncio a favor de dotarles de mejores circunstancias y como diputados, que no les quede duda en esta LXIII Legislatura haremos lo propio para que el marco jurídico en la entidad así lo garantice”, mencionó.

GARCIA GONZALEZ exhortó a los servidores públicos del Poder Legislativo, a trabajar en unidad, a consolidar su esfuerzo diario en un beneficio colectivo.

“Porque todos tenemos un mismo llamado y una sola voz: Tamaulipas”, dijo.

CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, el secretario general de Gobierno, apareció en el templete desde donde el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, presenció el desfile obrero del Día del Trabajo.

Estuvo allí representando al gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y, con su sola presencia, rodó por tierra la versión de que recientemente había sufrido un atentado que lo había dejado lesionado.

CHAVEZ vs CANELO

En el contrato firmado para la pelea entre JULIO CESAR CHAVEZ JR. Y SAUL “CANELO” ALVAREZ hay una cláusula que, al menos a nosotros, nos alerta.

Es la que refiere:

“Si la pelea la pierde SAUL, CANELO, ALVAREZ, estará comprometida una REVANCHA.

Pero si gana CANELO…NO HABRA REVANCHA.

Ojo: Las Vegas, Nevada, toma las apuestas 5-1 a favor de CANELO.

No se vaya a “ganchar”, porque se lo llevan al baile…

Por hoy, es todo.