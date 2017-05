RAMIRO RAMOS APARECERA EN LA BOLETA ELECTORAL

El ex diputado local, RAMIRO RAMOS SALINAS, fue enfático al asegurar que en el 2018 su nombre estará en la boleta electoral. No dijo si como candidato a senador, como diputado federal o como alcalde. Tampoco dijo si en la parte frontal de la boleta, que sería para una elección de mayoría, o en el anverso de la misma, que en este caso sería para una nominación plurinominal. Simple y sencillamente dijo que estará en la boleta electoral, y punto. Lo cierto es que RAMIRO se sigue moviendo, tiene ganas de participar en la contienda electoral, y tiene amplias posibilidades para ello. Yo la verdad le veo más probabilidades como abanderado plurinominal, que de mayoría, aunque puede ser por los dos recursos. No hay que olvidar que RAMIRO forma parte del CEN del PRI, en su calidad de Subsecretario de Operación Política. Y normalmente todos los integrantes del CEN son nominados a posiciones “pluris”. Y en buenos lugares.

RECONOCEN LABOR DE RIVAS

Empresarios del ramo turístico le hicieron un reconocimiento al presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, por su apoyo a dicho sector, a la vez que reconocieron el trabajo emprendido en los primeros siete meses de su gobierno. Los participantes, que están unidos bajo el organismo denominado Cadena Turística, y que son dirigidos por MARIO HUGO ALVARADO CHAVEZ, quien emprendió el proyecto del exitoso viaje Nuevo Laredo-Cancún, le dieron una placa de reconocimiento al alcalde por su apoyo para lograr el referido vuelo, del que por cierto ya se vendieron todos los boletos de los tres primeros viajes y está por culminarse el cuarto, más aparte se llevan grandes avances en los otros 11 programados, pues en total son 15, que iniciarán a partir del primero de junio. En el acto el alcalde RIVAS dijo que dicho reconocimiento es para todo Nuevo Laredo, agregando que cuando se trabaja en conjunto sociedad y gobierno, se logran todos los objetivos.

CELEBRA ALCALDE CON ALBAÑILES

Tras este evento el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR acudió a felicitar a los albañiles que llevan a cabo una obra de construcción en la Colonia Villas del Sol, esto en su día. El alcalde convivió con los hombres de la cuchara y el cemento, comiéndose unos tacos con ellos. Durante ese acto el alcalde anunció que se va a cerrar este 2017 con una inversión histórica en obra pública, toda vez que se habrán de invertir 2 mil millones de pesos. Dijo que inicialmente se programó concluir el año con mil 800 millones invertidos, pero se siguen gestionando recursos ante el gobierno federal para más obras, por lo que el presupuesto se elevará. En total van a ser mil 200 millones de inversión del gobierno municipal, 300 millones del Gobierno del Estado y 500 millones del gobierno federal.

FESTIVAL DIA DE LAS MADRES Y DEL MAESTRO

El gobierno municipal que encabeza ENRIQUE RIVAS CUELLAR, se encuentra preparando un gran festival para el Día de las Madres. No se tiene aún la fecha exacta para llevarlo a cabo, descartándose que sea el 10 de mayo, toda vez que las madrecitas son festejadas en sus casas. Lo que sí se sabe es que sería en el Polyforum La Fe, cuya estructura tiene el aforo para albergar a las cientos de jefecitas que lleguen a acudir. Igualmente el Ayuntamiento prepara un festejo para el Día del Maestro, igualmente con fecha por establecer.

ELABORAN PASAPORTE TURISTICO

Con la finalidad de promover turísticamente a Nuevo Laredo, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Turismo, que dirige ALFONSO PEREDO RAMOS, mandó elaborar un librillo denominado “Pasaporte Turístico”, el cual contiene información sobre los sitios turísticos, culturales y de diversión que hay en la ciudad, a fin de que los turistas estén bien informados al respecto y puedan recorrer dichos lugares. “PONCHO” PEREDO dijo que se mandaron elaborar 500 pasaportes, mismos que se van a distribuir en eventos importantes como Extravaganza en San Antonio, Texas y en la Feria San Marcos de Aguascalientes, esto a fin de que lleguen a personas que realmente vengan en plan turístico.

BUEN TRABAJO DEL LIDER DE LOS AAA

Excelente trabajo viene realizando el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, EDGARDO PEDRAZA QUINTANILLA. Prueba de ello es que día con día sostiene reuniones con diferentes organismos y personas con la tendencia de mejorar en todo los sentidos el servicio que brindan los agentes aduanales, y a la vez generar mayores facilidades para los profesionistas del ramo en el desempeño de su labor. Lo más reciente es que se reunió con autoridades de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) para dialogar sobre mejoras en la Aduana de este puerto fronterizo. Dicha reunión fue en la Ciudad de México, donde dialogó con el Administrador de Operación Aduanera y Coordinador Regional Zona Centro del SAT, SERGIO ALBERTO HERNANDEZ DAMIAN, con quien intercambió puntos de vista sobre la importancia que tiene la aduana de Nuevo Laredo en el país y los beneficios que traerán las nuevas reglas para el usuario final comprador de vehículos y los importadores. Bien por ello.

HAY NUEVO MAGISTRADO EN EL ESTADO

Tras cumplir con los requisitos constitucionales y legales, el licenciado OSCAR CANTU SALINAS, tomó protesta como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. De manera unánime el pleno legislativo aprobó la designación del reynosense, quien cuenta con los rasgos de honorabilidad, idoneidad, profesionalismo, honestidad, así como vasta experiencia para desempeñar el cargo que se le ha conferido. Destacó que la Comisión encargada para su traslado al recinto legislativo la integraron los diputados ALEJANDRO ETIENNE LLANO, TERESA AGUILAR GUTIERREZ, BRENDA GEORGINA CARDENAS THOMAE, JESUS MARIA MORENO IBARRA, MARIA DE JESUS GURROLA ARELLANO, RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES e ISIS CANTU MANZANO.

LO ULTIMO

Para el próximo martes 9 de mayo se ha programado la inauguración del nuevo complejo de cines de la firma Cinépolis, que se encuentra en Guerrero y Madero. Ya contrataron el personal, ya casi tienen todo listo… Vaya escandalo este miércoles porque se cayó el servicio de Whatsapp. No cabe duda que cada vez más dependemos de la tecnología… ¿Quién es la empleada de la Secretaría de Bienestar Social a la que le apodan “La Zapatilla Nueva”?, por aquello de que “con un poco de alcohol afloja”, jajajaja.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com