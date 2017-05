Dedican oración a las fuerzas de seguridad

Agencias

México.- Al presidir la homilía dominical, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, pidió elevar una oración por los miembros del Ejército, Marina y Fuerza Aérea mexicana y por todas los elementos policiales, que han fallecido en el cumplimiento de su deber, “para que sean premiados en el cielo, todos sus esfuerzos en el cuidado de la nación”.

También rezó por los enfermos, los necesitados, los emigrantes y los que viven en soledad “para que el señor esté junto a ellos en estos momentos de cañadas oscuras”.

Durante la misa, celebrada en la catedral metropolitana, el prelado lamentó que entre nosotros se hagan presente “los malos pastores, los mercenarios y los ladrones que son fuente de corrupción y de muerte” y aseguró que en nuestros tiempos existe un mal pastor que va creciendo en forma peligrosa: la droga.

Reprochó que incluso en Nueva York, un joven ha hecho una parodia del Salmo 23: “la heroína es mi pastor, de ella siempre tendré necesidad, me conduce a las puertas del infierno por amor de su nombre, sí aunque camine por cañadas oscuras no temeré ningún mal, porque la droga está conmigo, mi jeringa y mi aguja me dan seguridad”.

Calificó de terrible que la sociedad tome como “libertad” este tipo de eventos y que a pesar de que se abren puertas y caminos no se tiene la voluntad de elegir el buen camino.

“Son muchos los líderes y muchas las alternativas al alcance de la mano, son muchos los que reclaman nuestra atención, nuestra pertenencia, los que quieren guiarnos, los que nos ofrecen la vida, el oro y la felicidad, los ofrecimientos no sabemos cuales sean, pero en esta globalización, mercado mundial, hay mucho ladrón y bandido, falsos líderes y falsas alternativas, hoy como nunca es necesario un profundo y responsable discernimiento y posicionamiento ante las diversas llamadas que escuchamos, es vital que sepamos elegir y decidamos por el camino correcto, la verdad y la vida es Jesús, él es el camino, el que nos puede dar vida verdadera”.