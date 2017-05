Más renuncias en el PRI

Antes de que llegue el

….LA proliferación de renuncias de militantes al Partido Revolucionario Institucional, no implica que éstos vayan a ser candidatos del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional o de algún otro partido político, pues se deberán formar a la fila de aspirantes, hacer militancia y trabajo partidista, pues sin duda que hay otros antes que ellos con los méritos para ello….

….POR cierto una vez más se anuncia de que en breve habrá de llegar a Tamaulipas el delegado general del CEN del PRI. A lo mejor solo encuentra a la dirigente AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, presidenta del Comité Directivo Estatal, quien anda feliz y contenta, pues ya recibió acreditación para poder cobrar las prerrogativas sin tener que rendir cuentas a nadie….

….PERO las renuncias de FERNANDO AZCARRAGA, EDUARDO GATTAS, FELIPE GARZA NARVAEZ y otros al Revolucionario Institucional, no significa que se encuentra el partido desmoronado. Tal vez desorganizado sí, e incluso debilitado, pero es un error el buscar fortalecerse en los errores del gobierno de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA….

….EN fuentes de la Procuraduría de Justicia del Estado, circula la versión en el sentido de que se arman averiguaciones en contra de exservidores públicos, las cuales se guardan en secrecía y de un momento a otro podrían ser reveladas.

….ESO ya trae inquietos a algunos, pero lo verdaderamente preocupante, es que en el Centro Oncológico siga sin ser resuelto el problema de la carencia de medicinas. Es inadmisible que en una institución médica hospitalaria, no se cuente con los medicamentos necesarios y se diga a los pacientes que no pueden recibir atención si no llevan éstos….

….LO anterior solo deja entrever que LYDIA MADERO GARCIA como secretaria de Salud, no alcanzó a resolver uno solo de los problemas en esa dependencia y por el contrario únicamente los agravó, al suspender las compras para cambiar de proveedores….

….QUE JOSE BRINGAS y MIGUEL GONZALEZ SALUM son los dueños de la plaza comercial frente al panteón de El Refugio, o que escondió la casa del alcalde OSCAR ALMARAZ SMER. Total que aún no empieza a funcionar el lugar y los vecinos ya traen pleito por los problemas de estacionamiento que se prevén…..

….AMABLE lectora corrige indicando que no son 80 mil pesos sino casi 100 mil pesos, los cuales cobra FELIPE OCTAVIO ANGULO SANCHEZ como colaborador de la Secretaría de Finanzas, MARIA GABRIELA GARCIA VELAZQUEZ….

….AL respecto se insiste en que FELIPE ANGULO no es servidor público en la Secretaría de Finanzas, y es un proveedor externo de servicios. Pero la cuestión de la inhabilitación en su contra, también priva para el poder hacer contratos de prestación de servicios al sector público….

….EN el curso de los próximos días, habrá de conocer cuales son los 173 entes detectados en Tamaulipas que son obligados a cumplir con las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, con más de 14 mil formatos….

….ANTE ello, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas ha asistido a 33 ayuntamientos y otros tantos organismos públicos descentralizados para poder cumplir con ello y apoyarlos en la elaboración de las páginas de transparencia en internet….

….EN ese sentido, Juan Carlos López Aceves, presidente del Instituto Tamaulipeco de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, sostiene que si no se logra establecer la transparencia necesaria, la corrupción se continuará ocultando en la opacidad….

….EL pasado domingo se efectuaron asambleas del Partido Acción Nacional en los municipios de González, Bustamante, El Mante, Antiguo Morelos, Matamoros, Victoria, Nuevo Laredo, Tampico, Miquihuana, Ocampo, Tula Jaumave, Llera, Gómez Farías, y Xicoténcatl…..

….El pasado fin de semana se efectuaron 17 asambleas más para formular propuestas de consejeros al Consejo Estatal, el cual estará integrado por 108 militantes, de los cuales 100 son a propuesta de los comités municipales…..

….EL próximo día 21 del presente, deberá de efectuarse la asamblea estatal en la cual se habrá de votar a los 100 consejeros estatales propuestos y ocho pasarán a formar parte exoficio como el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, los coordinadores de los diputados federales y locales, los senadores, y otros siendo no más de ocho…..

….TAMBIEN se tenía previsto se efectuara asamblea en Altamira, pero de entrada las cosas se complicaron debido a propuestas de algunos aspirantes a consejeros, ya que no cumplían con los requisitos. Ello únicamente deja entrever lo complicado que estará el año próximo la nominación de los candidatos a diputado federal y alcalde en ese municipio…..

….CONTRA todo lo que se esperaba, la concurrencia de victorenses al paseo dominical “Libre 17”, se ha venido incrementando en forma positiva, pues ha tomado un nuevo aire. Ojalá que “Libre 17” se conserve y pase a convertirse en una tradición en Ciudad Victoria….

….SIN duda alguna “Libre 17” se ha convertido en una buena opción para la recreación de las familias, sin tener que gastar mucho dinero….

….ESTE día habrá sesión del Congreso del Estado y se espera que en ésta se dé entrada a diversas iniciativas de Leyes, así como reformas a leyes en materia anticorrupción…..

….ANTE el retraso que hubo por parte de la administración de EGIDIO TORRE CANTU en implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, ahora las cosas se están haciendo “fast track” y con ello se corre el riesgo de incurrir en errores, como ya sucedió con ciertas reformas al Código Penal del Estado….

