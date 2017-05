Presentan formalmente organización ‘Nosotrxs’

Agencias

México.- Investigadores, académicos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos de la sociedad civil presentaron la organización “Nosotrxs” la cual busca incidir en la población para que conozca y ejerza sus derechos en materia de igualdad, transparencia y combate a la corrupción.

En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Luis Fernández, director Ejecutivo de Nosotrxs, dijo que este movimiento político de ciudadanos velará por los derechos de cinco grandes temas:

“El ejercicio de los recursos públicos, que los programas sociales lleguen a quienes tienen que llegar, sobre la provisión de servicios públicos en los municipios, vigilar el acceso e impartición de justicia que los representantes y funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones”.

En su oportunidad el académico e investigador del CIDE, Mauricio Merino, convocante de esta iniciativa, expresó que es tiempo de rectificar el rumbo de nuestra democracia mal querida y dignificar el trabajo de la política.

Merino reiteró que este movimiento no tiene que esperar a las elecciones venideras, no están formando otro partido, ni una candidatura independiente, no tenemos un calendario electoral, sino que como ciudadanos tenemos derechos y leyes que son nuestras.

Tenemos mucha prisa y dignidad para trasladarla con nuestro esfuerzo, imaginación y compromiso a la vida política de México… Qué no se nos olvide nunca, quienes hoy estamos aquí, quienes nos escuchan a través de las redes sociales: ni tú, ni yo, ni ellos; ¡nosotros, vamos juntos y vamos por todo!”, expresó Merino

Mariana Sáiz, una de las fundadoras del movimiento, leyó el manifiesto “Nosotrxs” y expuso que lo que buscan hacer una “revolución pacífica, pero radical” porque buscarán ir en contra de la práctica de que la democracia siga en mano de los intermediarios políticos, que dicen representar a los ciudadanos, pero han abusado del poder.

“Nuestra revolución no quiere esperar a las próximas elecciones para volver a confiar, porque la confianza está en nosotros, no quiere esperar a que cambien las leyes porque exigiremos que se cumplan las que ya tenemos”, dijo.