PRI vs MORENA

En el Estado de México, donde el 4 de junio habrá elecciones para gobernador, el ambiente político se haya en ebullición.

Está ardiendo.

Las encuestadoras se contradicen y, como es natural, hacen pensar que a quien favorece con sus números son a aquellos que les soltaron gruesos fajos de billetes, como los que, en su momento, agarró la morenista, EVA CADENA.

Pero eso es otro rollo.

Lo que interesa, por ahora, es saber que hoy 9 de mayo, a las ocho de la noche, los aspirantes a la gubernatura del Estado de México se verán las caras en el SEGUNDO DEBATE.

Hay señalamientos que el primer debate guardó un formato diseñado “a modo” para el candidato del PRI-PVEM-ENCUENTRO SOCIAL-PANAL, ALFREDO DEL MAZO MAZA, primo hermano de comandante supremo del PRI en México, ENRIQUE PEÑA NIETO.

Pero, para que no haya desconfianza, en el segundo debate de hoy, el formato será ¡Igual!.

El formato fue aprobado por los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Los temas a discutir en el primer bloque son: Economía y empleo.

En un segundo bloque: Desarrollo sustentable.

En un tercero bloque: Salud y educación.

El evento, que se realizará ese día a las 20:00 horas en las instalaciones del órgano electoral, reunirá a:

JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, candidata del PAN.

DELFINA GOMEZ ALVAREZ, candidata de MORENA.

TERESA CASTELL, candidata independiente.

ALFREDO DEL MAZO, candidato de PRI-PVEM-ENCUENTRO SOCIAL-PANAL.

JUAN ZEPEDA, candidato del PRD.

OSCAR GONZALEZ, candidato del PT.

Con excepción de ALFREDO DEL MAZO, el resto de los candidatos han pedido que el segundo debate sea más flexible y permita una mayor interacción, a fin de que los ciudadanos los conozcan realmente.

JOSEFINA VAZQUEZ MOTA al saber que solo son dos debates, está pidiendo otro más, un tercero, pero… No le hicieron caso.

-“No fue aceptado el tercero, pero somos los que más queremos debatir para dar muestra de nuestra experiencia y trayectoria”, dijo la creadora de la pegajosa frase del “cuchi-cuchi”.

A OSCAR GONZALEZ el candidato del PT no le gustan las interpelaciones.

Dice: “No me gustan las interpelaciones porque se convierte en pelea de gallos, aunque sí creo que debe haber más tiempo. Es muy pobre… El que gana es el tuerto en el país de los ciegos y los ciudadanos terminan tristes y deciden alejarse de la política”.

DELFINA GOMEZ dice no haberse preparado para debatir:

“Si hay que cambiar formato que se precise este tema. Yo ya me estoy preparando con propuestas sobre diversas políticas. No me estoy preparando para debatir, pero sí para proponer”, dijo DELFINA, sabe que por el lado de la recaudadora EVA CADENA le van a tirar con todo, pero eso no descarta –dice- que haya “guerra sucia”, aunque para ello ya se preparará psicológicamente y aprovechó para señalar que no se trata de prometer por prometer, sino realmente hacerlo con argumentos y la posibilidad real de que en algún momento se realicen las promesas.

La pelea por el estado de México es clave porque pudiera dar la pauta (va a dar la pauta) para los comicios del 2018, cuando se esté en juego la Presidencia de la República.

En esa vertiente se puede apreciar que el PRI, está en serio de volver a instalarse en LOS PINOS.

CONMEMORAN ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MIGUEL HIDALGO

El presidente municipal de Matamoros, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE y autoridades educativas y militares, conmemoraron ayer por la mañana el 264 aniversario del natalicio del cura MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.

El nombre completo del prócer fue, MIGUEL GREGORIO ANTONIO IGNACIO HIDALGO Y COSTILLA GALLEGA MANDARTE Y VILLASEÑOR.

Nació en la Hacienda de Corralejo en Pénjamo, hoy en el estado de Guanajuato, 8 de mayo de 1753.

Fue fusilado en Chihuahua, Chihuahua, el 30 de julio de 1811.

El evento cívico de ayer, además de ilustrativo, fue desarrollado observando una disciplina educativa sobresaliente.

AHORA FUE UN MILLON DE PESOS EN EFE…

Otro video circula sobre la “recaudadora de MORENA”, EVA CADENA, donde se le aprecia recibiendo fajos de billetes y la suma que se menciona es de un millón de pesos.

“Qué bueno que solo fue un millón de pesos y no tres millones y medio” –le dice un hombre agradeciéndole a la diputada local por Veracruz- y en el diálogo se escucha que “el favor” será impulsar una iniciativa de ley para una empresa que se dedica a la explotación del hule.

EVA CADENA sigue dando de qué hablar y ANDRES MANUEL ya no haya como defenderla.

¡Qué buen tirón!.

ALCALDE TAMAULIPECO MAS JOVEN DEL PAIS HACE ACUSACIONES…

Al ex alcalde de Villa de Casas (pequeña ciudad que se haya a 43.4 kilómetros al oriente de Ciudad Victoria) el priísta SANTIAGO AVALOS MEDINA, su sucesor panista, ARTURO BARRON PERALES le enderezará una denuncia penal por el desvió de recursos para obras.

BARRON PERALES es el alcalde más joven de México y de Tamaulipas.

Tiene apenas 24 años y anda muy echado pa´delante.

Y dice, que por más que busca nadamás no encuentra las obras que, según el ex alcalde CHAGO AVALOS, hicieron en el trienio pasado.

“Desgraciadamente encontramos muchas irregularidades en la cuestión de obras que supuestamente se hicieron y no las vimos, estamos documentándolo para acudir con los compañeros diputados, para ver cómo investigar todo eso”, dijo BARRON.

Lo extraño de este caso es que tuvieron que pasar SIETE LARGOS MESES para que se diera cuenta que no se aplicaron recursos estatales y federales en obras de caminos y de vivienda.

-“Hay un camino en una comunidad que se llama San José del Valle, estuvo presupuestada cierta cantidad y resulta que en esa comunidad fui en campaña y ahora volvimos y no hay nada de eso”, dijo el alcalde.

Además existe la sospecha de que hubo “un desvío” –no se sabe si a bolsillos ajenos- de la mayor parte de 935 mil pesos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), dispuso para el mejoramiento de 96 viviendas en las que se debió construir el techo firme.

Resulta que solo se hicieron techos de vil lámina en 11 viviendas y el resto… Se volatizó.

“También a unas viviendas de SEDATU le llegó recurso a la administración anterior para 96 viviendas de techo firme y resulta que las hicieron complementarias con techos de lámina y ahí hubo un faltante, se desvió el recurso de unas 85 placas faltantes.

La gente no se dio cuenta, ahora hemos visitado a todos los beneficiarios y resulta que la gente ahora está molesta por esa situación, la placa está valuada entre 10 y 11 mil pesos y faltaron 85 placas, es cuestión de multiplicarlo”, dijo morado de coraje el alcalde BARRON.

SI USTED VIVE EN MATAMOROS Y CONOCE A ESTE BUEN PERIODISTA QUE ES MIGUEL PICAZO GARZA, todavía puede felicitarlo. Ayer, el MORE, como cariñosamente le dicen sus muchos amigos, estuvo cumpliendo un año más de vida.

¡Felicidades, amigo MIGUEL PICAZO!.

Por hoy, es todo.