2018: ‘Rentabilidad política’, la clave.

¿Cuántos alcaldes y alcaldesas han acumulado capital político durante el ejercicio de sus funciones y cuántos, de los 43, han perdido ‘rentabilidad política’ por ineficacia, opacidad, ausencia de vocación de servicio, falta de trabajo político, cero obra, o sencillamente porque la silla les quedó grande y ‘perdieron piso’ desde que protestaron cumplir el mandato constitucional?.

Y de los que acumularon capital político, ¿cuántos tienen buena relación con sus partidos de origen, como para que los postulen en el 2018 para la reelección, sin riesgo de perder en las urnas?

Esa valoración, estimado lector, ya está en marcha, aún en el caso del PRI, que ganó pocos -pero sustanciales- Ayuntamientos en Tamaulipas, como los de Matamoros, ciudad Victoria y Río Bravo, cuyos titulares, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, OSCAR ALMARAZ SMER y JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA, están en la punta del listado para ir por una segunda oportunidad, dada la popularidad de sus mandatos y a que, como profesionales de la función pública, han ‘operado’ con inteligencia política su relación con el gobierno del Estado, de orientación ideológica distinta a sus partidos.

Pero, ¿qué sucederá con el ‘caso Tampico’, donde la alcaldesa MAGDALENA PERAZA ‘perdió la brújula’ y no solo desató un ineficaz y burdo ‘linchamiento mediático’ contra la anterior administración priísta -partido que la postuló-, sino que ‘rompió’ con el PRI al excluir de su Administración a los ‘activos’ tricolores que buscaron el voto en las colonias para su candidatura, tanto así, que en el aniversario partidista la excluyeron de la lista de invitados?

Más allá de la cuidadosa selección de candidatos atendiendo la Equidad de Género -50 y 50, recuerde- los partidos políticos deberán poner atención en la ‘rentabilidad política’ de sus candidatos a diputados federales y presidentes municipales -que son los que se elegirán aquí, pues el Presidente y los Senadores se ‘cocinan’ en México-, pues la elección de territorio [es decir los votos que se logren en la colonia y el ejido], serán los que determinen quién será el sucesor de ENRIQUE PEÑA NIETO en la presidencia de la República.

La elección interna del PRI será más compleja que la del PAN, pues mientras Acción Nacional ya tiene un referente perfectamente definido para la toma de decisiones, en el Revolucionario Institucional el horizonte sigue siendo, a más de pesimista, incierto y problemático, pues aunque el PRI, ahora, duerme el sueño de los justos, es previsible que despertará sobresaltado y jubiloso en cuanto de México surja ‘luz verde’ a favor del ‘favorecido’ para palomear ‘las listas’ de los candidatos a diputados federales y alcaldes, y éste podría ser, desde BALTAZAR HINOJOSA, hasta EDGAR MELHEM, PALOMA GUILLEN y MARCO ANTONIO BERNAL GUTIERREZ, en remotísimo caso de que el PRI volteara hacia MANLIO FABIO BELTRONES para tomar la decisión más importante del sexenio.

ノ ¡O EGIDIO TORRE!, ¿por qué no?

En el PAN, los representantes regionales del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA en la Zona Norte y la Zona Sur, FRANCISCO GARZA DE COSS y MIGUEL ANGEL GOMEZ ORTA, a querer o no, están convertidos en sensibles perceptores del clima político de sus zonas, de modo que en su oportunidad tendrán la oportunidad de presentar una ‘lista’ de los personajes prominentes de esas áreas y que figuren como potenciales aspirantes a las candidaturas.

GARZA DE COSS, quien inició su tarea con responsabilidad en 10 municipios del norte de Tamaulipas, ha acrecentado su ‘operación’ en 14, incluyendo los más grandes de la frontera, como son Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, sin excluir a Miguel Alemán, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando, que tienen su propia importancia política, de modo que su opinión podría influir en las decisiones finales, que sin duda se tomarán en el 15 Hidalgo, pero orientadas hacia el 22 Berriozábal.

La opinión de la Familia VERASTEGUI OSTOS, arraigada en Xicoténcatl, incidirá en las decisiones que se tomen en la zona azucarera del centro de la entidad, que comprende los municipios de Mante, González, Ocampo, Gómez Farías y los 2 Morelos, incluyendo a Xico, por supuesto, pero en todos los casos la decisión definitiva saldrá el Tercer Piso de Palacio.

Será el del PAN, también, un proceso de selección interno complejo, aunque no tan complicado como el del PRI, que tendrá que partir de cero para reagrupar sus fuerzas -hoy por hoy desmoralizadas y dispersas en el territorio tamaulipeco, con la arraigada creencia de que su propia dirigencia nacional ‘los vendió’ a la oposición-, de modo que en el PRI se darán reyertas de mayor ferocidad que las de antaño, y el PAN volverá a vivir la intensidad democrática que caracteriza a sus procesos de selección.

Pero tanto en el PRI como en el PAN -y ahora tendremos que agregar al escenario estatal a MORENA-, se tendrá que valorar la ‘rentabilidad política’ de sus prospectos a candidatos, sin excluir la presencia de empresarios apolíticos -como el caso que se dio en Madero con ANDRES ZORRILLA, que le ganó a los petroleros el más emblemático de sus imperios políticos-, de modo que más allá de la Equidad de Género, decimos, los partidos tendrán que ver esas cualidades intrínsecas de sus ‘activos’.

El PAN tendrá en Reynosa su caso más difícil, pues desde ahora se percibe que Acción Nacional le cerrará la puerta a MAKI si decidiera ir por su reelección pero, de otro lado, vemos difícil que la alcaldesa fronteriza se cruce de brazos ante un escenario político adverso.

Ese clima de confrontación política está alentando al PRI, cuya figura más prominente para la candidatura sigue siendo la diputada federal MARIA ESTHER CAMARGO FELIX, quien mantiene una excelente relación institucional con la alcaldesa panista, con quien sostiene frecuentes acuerdos en materia de políticas públicas.

Igual ocurre en Río Bravo entre el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA y el potencial candidato del PAN a la sucesión municipal, el Gerente general de COMAPA, el ex diputado federal riobravense RAUL GARCIA VIVIAN, quien a querer o no y dada su edad política, parece no tener enfrente otra alternativa de futuro que las presidencia municipal de aquella comunidad agrícola.

RAUL, un excelente operador político que, como GARZA DE COSS, se reintegró al cabecismo después de la ruidosa ruptura con esa corriente política, aparece ahora a la cabeza de las posibilidades de ir por la alcaldía en Río Bravo, aunque JUAN DIEGO parece estar haciendo méritos para ir por un tercer periodo allí.

[No excluimos de la posibilidad a un miembro de la Familia LOPEZ REYNA, de la estirpe de la ex diputada federal panista OMEHEIRA LOPEZ REYNA, hoy por hoy colocada en envidiable posición dentro de la estructura gubernamental tamaulipeca, como Directora general del DIF, al lado de la Primera Dama, MARIANA GOMEZ de GARCIA CABEZA DE VACA, hermana de YAHUDE, otro prominente panista quien presumiblemente se fue a radicar a los Estados Unidos].

El tema da para más, mucho más, pero de eso le seguiremos hablando este fin de semana.

¡Ah!, desde otra perspectiva, el Gobierno Municipal de Reynosa informó que a partir de ayer, miércoles 10 de mayo, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ designó al ingeniero HECTOR PEREZ IBARRA como director de Enlace Social de la SEDESOL Municipal, luego de haberse desempeñado como director de Proyectos de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento.

A su vez, el licenciado DAVID RAMIRO ROSALES LAM, quien fungía en el cargo de director de Enlace Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, pasa a cubrir desde este día el cargo de Director de Enlace Social de la Secretaría de Participación Ciudadana, en sustitución del licenciado HUGO CHAVEZ.

Los cambios realizados por la doctora MAKI ORTIZ en el Gobierno Municipal, tienen la finalidad de eficientar las acciones emprendidas en favor de los ciudadanos, a través de las diferentes secretarías del Ayuntamiento de Reynosa.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.