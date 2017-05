Le “zumban” al Hospital General.

1._ En el Hospital General de Ciudad Victoria las cosas no andan nada bien, a través de las redes sociales los usuarios se quejan de la falta de medicamento, de la mala atención y de las deplorables condiciones en las que se encuentra el nosocomio que dirige XICOTENCATL GONZALEZ URESTI. Al ex candidato independiente a la alcaldía de Victoria, siempre lo hemos visto haciendo labores altruistas y participando en diferentes asociaciones civiles, pero ahora es tiempo de que “cure” ese hospital que desde hace muchos años ha sido rebasado por la demanda de atención médica y que con el paso de los años todo ahí se ha agravado. XICO, como también le dicen, tiene buen corazón, incluso dicen que el Día del Niño se disfrazó de Batman y hasta bolsas de dulces anduvo reglando en el hospital, pero eso no basta, es necesario que gestione recursos para que este nosocomio mejore su atención médica que dicho está de paso, anda por los suelos. Sabemos, bien que sabemos que el Estado no tiene recursos pero seguramente la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, quien ya tiene experiencia en estos menesteres, va a buscar la forma de que se amplíe la infraestructura de este hospital que, como ya dijimos, desde hace mucho fue rebasado por la demanda.

2._ Ayer por la tarde, el procurador de Justicia en el Estado, IRVING BARRIOS MOJICA, el secretario general de Gobierno, CESAR VERASTEGUI OSTOS, el Vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ y la subsecretaria de Legalidad y Justicia, GLORIA GARZA JIMENEZ, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar con relación a la muerte de la Activista MIRIAM RODRIGUEZ MARTINEZ. Además de que se comprometieron con investigar el hecho, la Procuraduría hizo algunas precisiones como por ejemplo aseguraron que nunca se descuidó la seguridad de la ahora fallecida y que los elementos de la Secretaría de Seguridad, realizaban tres rondines durante el día en la que era la casa de la Activista. Las autoridades aclararon además que la persona que supuestamente participó en el homicidio y desaparición de RODRIGUEZ MARTINEZ, efectivamente se había fugado con el grupo de los 29, motivo por el cual la Activista había solicitado protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo éste fue recapturado.

3._ Los que andan bastante escépticos con relación a los sistemas locales de anticorrupción, son el presidente de la COPARMEX Victoria, LUIS TORRE ALIYAN y el Comisionado del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, LUIS MANUEL PEREZ DE ACHA, según éste más de la mitad de los Estados del país no la sacarán a tiempo. Incluso según PEREZ DE ACHA los que lleguen a alcanzar a sacar la ley, como es el caso de Tamaulipas que está dentro de esos posibles, sacarán una ley de no muy buena calidad, veremos que dice al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, CARLOS GARCIA GONZALEZ. Aunque según leíamos por ahí al parecer el diputado local panista se ausentará algunos días del Congreso, desconocemos los motivos, aunque tampoco nadie ha confirmado esa versión. Lo que es cierto es que la anterior sesión estuvo bastante desairada por los medios de comunicación, ya ve usted que ese mismo día el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA realizó una gira por el municipio de Llera.

4._ Se ven como se ven y no se hincan, no conformes con que dos ex gobernadores emanados de su partido, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA y EUGENIO HERNANDEZ FLORES, están en la mira de los Estados Unidos por incurrir en delitos como “lavado de dinero” y el Revolucionario Institucional, PRI, sigue con su pleito casado con ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO. El asunto, que ya llegó hasta el Tribunal Estatal Electoral que preside MARCIA LAURA GARZA ROBLES, sigue sin resolverse, pues mientras CARDENAS DEL AVELLANO acusa a la dirigente AIDA ZULEMA FLORES PEÑA por no emitir la convocatoria en el plazo establecido, ésta alega que el ex alcalde de Victoria denunció el hecho a destiempo. Por cierto esta semana no se dieron más renuncias en el PRI, o al menos ya no las hicieron públicas, ya ve usted como le fue al último, hasta corona de flores le mandaron, según él dio la conferencia de prensa para ver como andaba su imagen en los medios, por lo que se vio tanto en los medios como en el PRI no muy buena.

5._ A propósito de pleitos, el de MAKY ORTIZ, alcaldesa de Reynosa con el Congreso del Estado, sigue viento en popa, hace unos días el poder legislativo la amonestó y además de ello obligaron a tres de sus funcionarios reintegrar su sueldo, porque supuestamente están incurriendo en usurpación de funciones. Como usted lo lee querido lector o lectora, esto no se acaba hasta que se acaba y según el Congreso, MARIO ALBERTO CANTU GUTIERREZ, ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BAEZ, CARLOS RUVALCABA DIMAS y LAZARA NELLY GONZALEZ AGUILAR, son algunos funcionarios que deberán regresar su sueldo. Como recordará el lector, todo empezó cuando el Congreso Local aseguró que MAKY nombró a funcionarios de su gabinete a gente que ni siquiera vivía en Reynosa, o que no tenía el tiempo suficiente radicando en el municipio, el hecho es que desde entonces el poder legislativo no la suelta y la Alcaldesa también se les pone al tú por tú.