OTORGA ESTADO BECAS DE INGLES Y MOCHILAS

El secretario de Bienestar Social de Tamaulipas, GERARDO PEÑA FLORES, estuvo este jueves en Nuevo Laredo. Vino a encabezar dos eventos con estudiantes. El primero fue en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, donde puso en marcha el programa “Beca Social de Inglés para Todos” en el que de paso sorteó 100 becas para igual número de alumnos, que cubren el 100 por ciento de los 15 meses del curso de inglés. Dicho sorteo fue sorpresivo, ya que de repente se les avisó a los alumnos que estaban en el evento y que son los que van a participar en el curso, que checaran debajo de sus asientos si estaban ahí unos sobres conteniendo la beca, y pues lógicamente los favorecidos bien contentos. Y posteriormente el secretario, siempre acompañado del alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR, acudió a la escuela primaria “Emma Pérez Ibarra”, del fraccionamiento El Progreso para hacer entrega de unas mochilas dentro del programa “Yo decido Tam sin miedo”. Van a ser casi 3 mil las mochilas que se van a repartir a alumnos neolaredenses.

OTRO QUE QUIERE SER DIRIGENTE DEL PRI

LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL, quien aspira a dirigir el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Tamaulipas, estuvo este jueves en Nuevo Laredo. Vino a ofrecer una conferencia de prensa con el objetivo de hacer ruido, darse a conocer, pero sobre todo a buscar el apoyo de consejeros estatales del partido para que le den su firma y así poder asumir la dirigencia del partido (según él). Dice que requiere de 310 firmas y asegura que lleva el 30 por ciento, pero en realidad no es así, ya que casi nadie le está firmando, a lo mucho llevará unas 30 firmas, que no son ni el 10 por ciento. La realidad es que el mencionado no tiene posibilidades, es uno de esos tantos chiflados que cree que puede lograr las cosas con facilidad. Además no trae discurso, nada más dice que quiere ser, pero no dice cómo le va a hacer. Es más, no sabe ni hablar, parece que trae canicas en la boca. Por si fuera poco es olvidadizo, pues resulta que ahora ataca a EGIDIO TORRE CANTU, siendo que antes se desvivía en elogios hacia el mencionado. En resumen, no trae nada.

EL NUEVO PRI COPIA AL VIEJO PAN

Donde también siguen alborotados con lo de ser dirigentes del PRI, es a nivel local, y de hecho sigue aumentando la lista de interesados para suceder a VIVIANO VAZQUEZ MACIAS en la presidencia del comité municipal. Y es que aparte de JAIME EMILIO GUTIERREZ SERRANO, JAVIER LOZANO RODRIGUEZ, ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO y OCTAVIO ALMANZA HERNANDEZ, que ya levantaron la mano, se suman ahora JUAN FERNANDO MIRANDA MACIAS y BENJAMIN GARCIA MARIN. Y aunque hay quienes dicen que es raro que pese a la crisis por la que atraviesa el PRI de Nuevo Laredo haya tantos “tiradores” a la dirigencia, la realidad es que en el tricolor ya están padeciendo lo que en su momento padecieron en el Partido Acción Nacional (PAN), donde el interés por ser dirigente de dicho instituto político a nivel local era el de auto-seleccionarse para ser candidato a regidor en las primeras posiciones. ¿Será?, pues todo hace suponer que sí.

CUMPLE AYUNTAMIENTO CON LA LEY DE TRANSPARENCIA

De reconocerse el hecho que el gobierno municipal de Nuevo Laredo que encabeza ENRIQUE RIVAS CUELLAR, cumple con la Ley de Transparencia y prueba de ello es que la ciudadanía ya puede consultar la información en la propia página web del Ayuntamiento, donde aparece todo lo que se gasta con lujo de detalles. Aparte otra muestra de la transparencia es que el Cabildo de Nuevo Laredo ha aprobado las próximas comparecencias públicas de dos de los más importantes funcionarios del organigrama municipal como lo son el Tesorero, DANIEL TIJERINA VALDES y el Contralor JOSE RAMON IBARRA FLORES, a quienes incluso podrá la ciudadanía cuestionar directamente, aunque eso sí con el debido orden. Que bien pues que se cumpla con transparentar todo lo que se hace en el Municipio.

PACHANGA PARA LOS MAESTROS

Este viernes por la noche será el festejo que el gobierno municipal que encabeza ENRIQUE RIVAS CUELLAR ofrecerá a los profesores con motivo del Día del Maestro. Así es que mañana no molesten a los “ticheres” porque van a andar bien amanecidos. Lo bueno es que la mayoría descansa. Y el descanso se les extenderá hasta el lunes, porque dicho día, por ser precisamente el Día del Maestro, no habrá clases. De hecho este jueves todavía en muchas escuelas los chamacos salieron temprano porque continuaron los festejos por el Día de las Madres. Por eso no en balde mayo es el mes que menos clases hay en las instituciones educativas. Ni modo, así ha sido siempre.

AGENTES ADUANALES SE UNIRAN A “ALCALDE EN TU COLONIA”

Sigue sorprendiendo el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA), EDGARDO PEDRAZA QUINTANILLA, con su intenso trabajo, pero sobre todo con su intención de integrarse en apoyos a la ciudadanía en general. Prueba de ello es que en el próximo sábado la AAA se integrará al programa municipal “Alcalde en tu Colonia”, en el cual tendrá un módulo mediante el cual darán información directa a la ciudadanía sobre trámites aduaneros, principalmente la importación de vehículos usados bajos las nuevas reglas establecidas por las autoridades aduaneras. Esto es importantísimo y forma parte de la nueva imagen que EDGARDO le está dando a los agentes aduanales que dignamente representa.

CUBANOS 10, CENTROAMERICANOS 0

No es que sea anti-cubano, ni nada por el estilo, me caen bien los isleños (hasta me parezco a ellos), pero no puedo dejar de criticar que siguen y siguen los apoyos para los cubanos que continúan estancados en Nuevo Laredo, por parte de diferentes instancias, cuando a migrantes de otros países como los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, panameños (y todo lo que termine en eños) ni un hueso les avientan. Y con justificada razón se quejan quienes provienen de Centroamérica y no reciben el mismo apoyo que los cubanos que son muy acogidos (sobre todo las cubanas jejejeje). En este sentido hay que ser un poco más equitativos.

LO ULTIMO

¿Quieren saber que dijo el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR, sobre el ex alcalde CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL?, bueno pues no se pierdan la entrevista que mi compadre PEDRO PEREZ NATIVIDAD y un servidor le hacemos a ENRIQUE RIVAS en el nuevo programa Líder-es que a partir de este viernes se transmite a través de la página www.liderweb.mx Está verdaderamente interesante… Tres reconocidos líderes de colonias que estaban en el PRI de Nuevo Laredo, se sumaron a la enorme lista que abandonan el barco tricolor. De hecho eran representantes generales y una de ellas incluso fue regidora. Luego les digo quienes son. Por hoy quédense con la duda, jejeje… Y para finalizar la tan ansiada adivinanza. ¿Quién es el asistente de la Sala de Regidores al que le apodan “El Inge”?, por aquello de que está tan feo, pero tan feo, que parece “injerto de chango cruzado con injerto de sapo y de perro”, jajajaja.