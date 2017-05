EL PRI DEBE VOLVER A LA CONSULTA A LA BASE

La profesora IMELDA MANGIN TORRE, alzó la mano para dirigir al comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Nuevo Laredo. IMELDA dijo que ante la ausencia de mujeres interesadas en la dirigencia, ella se apuntaba, así que pidió que la fuesen tomando en cuenta. De paso IMELDA dijo que estaría bien que el PRI regresara al procedimiento de consulta a la base para elegir a su nuevo dirigente, así como también las próximas candidaturas. Dijo, y dijo bien, que el PRI perdió el rumbo cuando dejó de tomar en cuenta la opinión de la militancia, y aseguró que el partido se fortaleció mucho cuando justamente aplicó la consulta a la base, por lo que hoy en estos momentos, en que se es oposición y se busca reencontrar la brújula, que mejor que se vuelva a dar el poder a los priístas de decidir quiénes sean los que los dirijan y los que peleen por gobernar a Nuevo Laredo.

VA RIVAS A LA CDMX

Esta semana el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, acompañará al Gobernador del Estado de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, a una reunión sobre temas energéticos en la Ciudad de México. El alcalde dijo que ha sido distinguido por parte del mandatario estatal para ser parte de la Junta de Gobierno del Consejo Estatal Energético, por lo que verá situaciones relacionadas con la Cuenca de Burgos, así como posibles inversiones en la materia que se prevén para Nuevo Laredo. Bien por ello.

PAN Y PRI FESTEJAN A LAS MADRECITAS

Con éxito llevaron a cabo tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sus festejos del Día de las Madres. La diferencia está en que el evento del PAN, celebrado el viernes por la tarde en el Casino de Expomex, fue por invitación expresa, mientras que el del PRI, realizado el sábado por la tarde en el Polyforum La Fe, fue abierto. En ambos casos hubo rifa de regalos y espectáculos, aunque los panistas todavía dieron de comer a las asistentes. Pero ambos eventos estuvieron muy lucidos. Destacó que en el del PRI acudieron más integrantes de la clase política, lo que indica que poco a poco se empiezan a interesar en volver a darle calor a su partido.

RETIRARAN PUESTOS ABANDONADOS

La Dirección de Comercio Informal de Nuevo Laredo, a cargo de LUIS ENRIQUE PEDROZA LOMAS, anunció que se procederá a retirar los puestos de comida abandonados que se encuentran en la vía pública, debido a que aparte de dar mala imagen ocupan espacios. La verdad que bueno que así sea ya que hay puestos solos, que no están siendo utilizados y solo estorban. Ocupan de hecho hasta sitios para estacionarse, que de por si no hay en la ciudad.

ECOS DEL FESTEJO A LOS MAESTROS

También sigue dando de qué hablar el festejo a los maestros, que organizó el Ayuntamiento el pasado viernes por la noche en el Club de Leones, con motivo del Día del Maestro, que oficialmente se conmemora este lunes, y se conmemora no habiendo clases.

Municipio festejó Día del Maestro. Destacó que en dicho evento estuvo presente el secretario de Educación de Tamaulipas (SET), HECTOR ESCOBAR SALAZAR, quien por cierto fue muy asediado, ya que muchos maestros aprovecharon para buscar soluciones algunos problemas personales que afrontan. Estuvieron también casi todos los miembros del Cabildo, además de los diputados locales, y los maestros se “rayaron” con buenos regalos que les rifó el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

“DESPAPAYE” EN OFICINA DE SISTEMAS

Mal, muy mal andan las cosas en la dependencia municipal, donde se encargan de darle mantenimiento al equipo de cómputo (Sistemas). Y es que para empezar hay constantes quejas de empleados municipales que les hablan para que acudan a reparar algunas computadoras o las líneas que constantemente “se caen” y van dos o tres días después, y se tardan otros tantos días en darle solución al problema, y esto retrasa el trabajo. Aparte el nuevo jefe, un tal JESUS ROMERO, despidió a toda la plantilla anterior, con excepción de los sindicalizados, y con ello se desarmó solo, pues aunque ha contratado nuevo personal, casi todos amigos suyos (ha hecho de la dependencia un Club de Tobi) dichos elementos pues no se han acoplado al trabajo, y con eso de que la mayoría tiene sus negocios particulares, pues les da prioridad a estos y dejan para luego la chamba municipal. Ojalá se le ponga atención a este problema.

¿EQUIDAD O CONVENIENCIA?

Hace poco sostuve un breve diálogo con ANA LIDIA TREVIÑO LEY, quien tiene un cargo dentro de la mentada dependencia de equidad de género del Ayuntamiento, y entre queriendo y no me hizo saber que no le parecían las adivinanzas enfocadas a las empleadas municipales que aparecen en este espacio, ya que según ella, atentaban contra la susodicha equidad de género. Yo inmediatamente le espeté que si publico tales adivinanzas (en las que, ojo, nunca digo nombres, aunque muchos se imaginan quienes son por la descripción) es porque hay empleadas municipales que se sienten las divinas garzas dentro del Municipio. Se sienten tocadas por Dios, y en ese afán se hacen odiar por sus mismos compañeros, y sobre todo compañeras. Incluso le dije que de hecho con eso de la equidad de género hay féminas que piensan que ya no les pueden decir nada, porque luego-luego salen con que les están agrediendo en sus supuestos derechos de equidad, que dicho sea de paso la aplican solo cuando les conviene, y cuando no les conviene, alegan que debe haber caballerosidad. ¡Mira que fregonas!, hasta ahorita yo no me he encontrado una mujer “equitativa” que me pague la cuenta cuando vamos a comer o que le eche gasolina al carro cuando me pide “raid”. ¡Ah no, ahí no hay equidad de género, ahí desaparece la equidad!. ¡Qué jodonas!, aparte las adivinanzas también van dedicadas a pelados, por lo que son equitativas. ¿O qué, nomás quieren que todo se enfoque a los varones, y no a ellas?, no, no hay que confundir equidad con conveniencia. Así que las adivinanzas siguen.

LO ULTIMO

Hoy cumple años mi hijo DANIEL ALEXANDRO RODRIGUEZ. ¡Muchas felicidades mijo!… Como polvorones quedamos todos los que acudimos el pasado sábado por la mañana al programa “Alcalde en Tu Colonia”, y el cual fue encabezado por el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR. Y es que el predio donde se realizó el evento estaba muy terregoso y con el caminar de todos se levantaba una polvareda tremenda. Pese a ello el evento fue un éxito… La Secretaría de Innovación Gubernamental, a cargo de CLAUDIA GALAVIZ SIDA, instalará módulos en varios sectores de la ciudad, a fin de enseñar a la gente a descargar en sus teléfonos la aplicación YONLD y de esta forma puedan hacer sus reportes a través de dicha app. Personal calificado se encargará de enseñar también el manejo del sistema… Y felicidades a todos los maestros en su día.

