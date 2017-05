Festeja alcalde a maestros de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo.- Enrique Rivas Cuellar, presidente municipal, asistió a la Cueva Leonística donde el Gobierno de la Modernidad ofreció un convivio con motivo del Día del Maestro. Luego de departir y saludar a gran parte del magisterio de Nuevo Laredo, tomó la palabra al micrófono donde expresó estar reconociendo con esta celebración la labor y el trabajo de cada uno en las aulas.

“Saludo a quien me acompaña no solamente esta noche, que me ha acompañado a gobernar desde el primero de octubre. Síndicos y regidores, generosos en la aprobación del presupuesto para seguir ayudando a tantas escuelas como sea posible.

“Esta noche el reconocimiento único y total a mis amigos maestros. Que viva la educación, que viva Nuevo Laredo y que viva Tamaulipas”, expresó.

En representación del gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, asistió Héctor Escobar, Secretario de Educación en Tamaulipas.

Para la presente administración, mencionó, es importantísima y fundamental la participación del magisterio.

“No encuentro otra forma de llevar a buen camino nuestro estado si no es con la participación del maestro que es fuente de luz y de progreso. Con esta gran celebración la sociedad neolaredense les hace un gran reconocimiento, y toda sociedad que reconoce y valora a sus maestros está destinada a la prosperidad y al progreso”, dijo.

Posteriormente se llevó a cabo la rifa de regalos que incluyó salas, comedores, electrodomésticos y artículos eléctricos. Los maestros disfrutaron de una cena y música en vivo que los puso a bailar.