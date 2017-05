UNIVERSITARIOS UAT

Una buena acción más por parte del alcalde de Ciudad Victoria OSCAR ALMARAZ SMER, en el nuevo aspecto que le ha dado una visión de limpieza en las colonias y los fraccionamientos, al no dejar tambos de basura y botes llenos de mugre por las calles en donde los vehículos transitan de manera irresponsable.

Por otra parte también tenemos aquellos ciudadanos que desde las ventanas de los automóviles, vuelan todo tipo de basura que al aventarlo al aire, se riega en el pavimento a lo largo de un espacio de una calle, sin pensar que esta puede ser su casa el frente de su cuadra al llegar a la esquina de su hogar.

Ya que estamos aquí, les queremos comentar también que en días pasados, el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER entregó mil lentes con graduación personalizada sin costo en la Colonia Américo Villarreal, más sin embargo será necesario continuar este programa que rebasó más allá de los linderos de la capital de nuestro Tamaulipas.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, una plática motivacional el tiempo en tus manos, como una herramienta que servirá a los jóvenes a optimizar el tiempo en dispersar sus actividades sociales para establecer y fortalecer un círculo virtuoso activo.

Los tiempos cambiaron de manera frontal ante situaciones que eran paralelas a las acciones del Gobierno del Estado, hasta que se confrontaron y de ahí se disolvió la fuerza de la razón ante la presencia de profesores y estudiantes que seguramente hubo una reflexión y dejaron que lo diluyeran para no trastocar la vida de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Es evidente que Tamaulipas pudo haber estado bajo la inseguridad de quienes trataron de trastocar la vida de los tamaulipecos, pero el resurgimiento de esta posición política fue dirigido por el Gobernador, de tal manera que todo se fue lidiando por los caminos del Señor y seguramente su fortaleza y sabiduría le dio el paso correcto en el camino.

Tras culpar de la inseguridad y del abandono de la Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad a los gobiernos anteriores y ante el recrudecimiento de la violencia, el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA pidió confianza en sus acciones, ya que aseguró está poniendo orden para recuperar la paz.

El Gobernador está convencido que deben ser los acuerdos y no las intenciones perversas de aquellos que quieren direccionar los caminos de la bendición, de tal manera que todo estará bien al final del camino, pues seguramente la reflexión estará de manera fundamental en los caminos de la gracia y misericordia del Señor.

ENTRETELONES

+++ El Congreso del Estado, se encuentra en un proceso de certificación de calidad, con el cual busca ofrecer mejores resultados a los tamaulipecos, al asegurar procesos operativos controlados y transparentes que permitan la creación y actualización del marco jurídico.

+++ El foro de referencia tiene lugar este 18 de marzo en el Salón Panorámico, ubicado en el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ahí mismo se realizarán dos mesas de trabajo de donde saldrán las propuestas para la reforma de ley.