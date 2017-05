Osorio Chong, ¿por qué no?.

La presencia del secretario MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG en Tamaulipas, distendió el estrés social por la inseguridad que nos ha hecho presa a todos, y amaga con engullirnos por igual: A pobres y ricos, poderosos y desvalidos, plebeyos y señores feudales:

Aquí nadie está seguro.

Pero, por encima del pertinente llamado a la coordinación que hizo aquí OSORIO CHONG, destacó la firmeza de su andar; el poder de su dicción; la certidumbre de su mirada y la autoridad de su presencia.

¿Por qué no, OSORIO para Presidente?,

por encima de las leyendas urbanas que cuchichean sobre la interferencia del Secretario de Gobernación en la política tamaulipeca, se vio que OSORIO y el Gobierno de los Vientos del Cambio que lidera el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, hacen click, y hasta embonan para proyectos de futuro.

Por la naturaleza política del Gobierno del Cambio, se da por hecho que el compromiso es con MARGARITA ZAVALA, RAFAEL MORENO VALLE y/o RICARDO ANAYA.

Pero, ¿qué tal si la trifulca entre CALDERON y ANAYA desemboca en la deserción de Los CALDERON de Acción Nacional?.

¿Qué posición asumiría Tamaulipas?

¿Se quedaría con MORENO VALLE, con quien también hay amistad y compromiso?,

vaya usted a saber.

La realidad es que la presencia en Tamaulipas del jefe de la política interior del país, mostró que la Secretaría de Gobernación todavía es tan fuerte como en los tiempos de DIAZ ORDAZ, cuando los Presidentes de la república solían salir de esa Cartera.

Como sucedió con LUIS ECHEVERRIA en los setenta.

Hoy, virtualmente fuera de la jugada el ex de Hacienda, LUIS VIDEGARAY CASO y muy alicaído el de Educación, AURELIO NUÑO MAYER, el fiel de la balanza parece favorecer sin ninguna duda al de Gobernación, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG.

Por eso ayer que estuvo aquí, en tierra azul, los hombres del capital acudieron a saludarlo y a escuchar su propuesta sobre seguridad, en un guiño político que muchos analistas interpretaron como una apuesta por el futuro.

Por cierto, el secretario OSORIO CHONG, refrendó que las acciones en contra de la delincuencia organizada en Tamaulipas, no solamente serán encausadas a las cabezas de los grupos criminales, sino a su logística y sus fuentes de financiamiento.

OSORIO CHONG presidió en esta ciudad fronteriza la Sesión Ordinaria del Gabinete Federal de Seguridad en compañía del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA; el secretario de la Defensa Nacional, General SALVADOR CIENFUEGOS CEPEDA; el secretario de la Marina, Almirante VIDAL FRANCISCO SOBERON SANZ; el Procurador General de la República, RAUL CERVANTES ANDRADE; el Comisionado de Seguridad Nacional, RENATO SALES y demás autoridades de los tres niveles de gobierno.

Tras esta reunión, las autoridades sostuvieron un encuentro con empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil de esta ciudad fronteriza, en donde se habló de la estrategia en materia de seguridad que se realiza actualmente en Tamaulipas.

Durante dicho encuentro, el Secretario de Gobernación destacó que las acciones en contra de la inseguridad serán exitosas, al existir coordinación entre los tres niveles de gobierno y destacó que en esta estrategia es importante la participación de la sociedad civil.

メQuiero decirles que parte de lo que hemos platicado es que siempre vamos por los objetivos principales, pero también vamos por los demás, y vamos por sus actividades logísticas para afectarles, para lesionarles y también vamos por el tema financiero, no se trata solo de la detención de algunos objetivos, va más allá”, dijo en conferencia de prensa el Secretario de Gobernación.

En el diálogo con empresarios de esta frontera, el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA destacó las acciones que su gobierno ha emprendido para combatir las fuentes de financiamiento de la delincuencia, así como reiteró la necesidad de reforzar los trabajos de inteligencia, con el apoyo de las autoridades federales.

“Vamos parando la extorsión, vamos parando el robo de combustible, vamos parando a los vigilantes, y lo que genera muchísimo dinero”, puntualizó el mandatario.

Indicó OSORIO CHONG que Tamaulipas cuenta con un apoyo muy importante en materia de presencia de elementos federales y de las Fuerzas Armadas, y que este respaldo continuará de manera permanente.

En la misma conferencia de prensa, el Procurador General de Justicia, RAUL CERVANTES ANDRADE, confirmó que por medio de esta dependencia y con el apoyo de otras como la Secretaría de Hacienda, se trabaja en detectar y combatir el financiamiento de los grupos delictivos y la defraudación fiscal.

Dio a conocer que también se ha reforzado la comunicación con el Departamento del Interior de Estados Unidos y de otros países de Sudamérica, a fin de localizar los activos de los grupos criminales y contribuir con ello a su debilitamiento.

Enfatizó OSORIO CHONG que las acciones en contra de la delincuencia organizada abarca a toda la estructura de los grupos criminales.

El Gobierno de Tamaulipas, ha reforzado en los más recientes días, los operativos en contra de actividades que contribuyen al fortalecimiento económico de los grupos delictivos en la ciudad de Reynosa y otros municipios de la entidad.

Concatenando temas, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ participó al lado del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y el Secretario de Gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, en la reunión del Gabinete Federal de Seguridad en esta frontera, donde se analizaron las acciones llevadas a cabo en el combate a la delincuencia organizada.

A fin de coadyuvar en el desarrollo de las estrategias para la paz y la estabilidad de esta localidad, la doctora MAKI ORTIZ participó en la Reunión con Empresarios y Representantes de la Sociedad Civil, con los integrantes del Gabinete, General SALVADOR CIENFUEGOS CEPEDA, secretario de la Defensa Nacional; Vicealmirante VIDAL FRANCISCO SOBERON SANZ, Secretario de Marina y RENATO SALES HEREDIA, Comisionado Nacional de Seguridad.

Luego de celebrada la reunión con la sociedad y una sesión de análisis previa, el secretario de Gobernación OSORIO CHONG, ofreció una ruedad de prensa en la que también estuvieron presentes el procurador General de la República, RAUL CERVANTES ANDRADE y EUGENIO IMAZ GISPERT, Director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ambos integrantes del Gabinete Federal de Seguridad.

Cambio de orientación temática para participarle que en Matamoros, con recursos ya en ejercicio desde el mes de enero del presente año, el Cabildo aprobó este lunes el proyecto que autoriza la asignación y distribución de las aportaciones del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, (FORTAMUN), por un monto superior a los 298 millones de pesos.

Dichos recursos se aplicarán prioritariamente al cumplimiento de las obligaciones financieras, además del pago de derechos y aprovechamiento de sus obligaciones financieras, aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, así como a la modernización de los sistemas de recaudación locales.

El presidente municipal JESUS DE LA GARZA, comentó al término de la novena sesión extraordinaria que estas aportaciones se aprobaron a finales del año pasado, por lo que en esta sesión del cuerpo edilicio únicamente se autorizó la asignación y distribución del gran total, para cumplir con los procedimientos de ley, y reafirmó que ya se está operando desde enero.

Comentó que con el ahorro general, se haría una redistribución de asignaciones, “sin salirnos del presupuesto, y si hay sobrantes vendremos de nuevo al cabildo para pedir una reasignación, sin salirnos del FORTAMUN”.

Entre las aplicaciones que se establecen en este programa, se encuentra el mantenimiento a la infraestructura; el pago de consumo de energía eléctrica; seguridad pública, mantenimiento de los vehículos; combustible; medicamentos; seguridad e higiene; mantenimiento de semáforos; servicio de recolección de basura; inversión en obras públicas, entre otros.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que, dirigida a niños, jóvenes y adultos, la Brigada Médica Integral de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, que preside la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, ofreció este viernes 12 de mayo en el Centro de Atención Infantil Comunitario de la colonia Lucio Blanco, una jornada médica dirigida por el secretario de Desarrollo Social, médico JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA.

A nombre de la alcaldesa de Reynosa, BLADINIERES CÁMARA invitó a los residentes del sector a participar en las consultas gratuitas e informó que “La Secretaría de Desarrollo Social tiene una misión muy específica, una de las misiones más importantes es velar por la buena salud de todos los habitantes, de toda la comunidad”, y añadió que la sensibilidad de la doctora MAKI ORTIZ la lleva a atender las necesidades más importantes de los reynosenses.

Por hoy esa todo, nos leemos mañana.