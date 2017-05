UN MADRIGAL PARA EL MAESTRO.

Ayer, como todos los años, se llevó a cabo la celebración de EL DIA DEL MAESTRO.

Como es costumbre en esta fecha, se hizo, “el merecido” reconocimiento a la labor de los mentores que han entregado parte de su vida para impartir educación.

Y en el discurso se mencionó, otra vez, su vocación, su entrega, sus desvelos para que nuestros hijos abreven más y mejores conocimientos.

Verdades a medias.

Hay quien ve, o vemos, una transformación educativa que nadamás no llega.

Una práctica indecente de venta de plazas, de pago a gente que no trabaja, a esos que llaman aviadores y, por lo regular, observamos el desinterés de gran parte del profesorado, para impartir educación.

En el nivel de educación primaria, es común ver a los profesores y profesoras atendiendo a su celular, a su Facebook o de plano “chateando” con sus amigos o amantes, antes que a su grupo.

Preocupa saber que la mayor parte de los “maestros”, así, entre comillas, se resisten a ser evaluados.

Anteponen una y mil razones que van desde “tu gobierno, me aprobaste y ahora tú me quieres evaluar ¿Entonces no vale tu aprobación?”.

En lo que a Tamaulipas concierne, mucho se ha dicho que, en la anterior administración estatal que encabezó, en mala hora EGIDIO TORRE CANTU, el desvío de miles de millones de pesos tuvo como objetivo, pagar a miles de aviadores.

Para ser concretos, en noviembre del año pasado, el subsecretario de Educación Básica, JULIO PIMIENTA PRIETO, declaró que 2 mil 921 profesores no estaban cumpliendo sus funciones.

“Y eso sin contar supervisores y jefaturas de sector”-, dijo.

La pregunta obligada es:

“¿Y a cinco meses de esa declaración de PIMIENTA PRIETO, que se ha hecho al respecto?

¿Sigue la situación igual, ya se puso remedio o qué?”-.

Está bien que muchos profesores cumplen con su trabajo diario… A medias.

El reproche válido de quienes si van a las aulas es que a ellos les pagan poco y a los que no trabajan –que son muchísimos, ya lo dijo PIMIENTA PRIETO, casi 3 mil- les pagan un dineral.

En fin…

Ayer se hizo el festejo del Día del Maestro y en muchas partes se rifó un carro con cargo, ya sabe a quién…

Con cargo a los contribuyentes.

A nivel nacional hasta el Presidente PEÑA les dedicó un hermoso mensaje que casi casi fue… un madrigal.

ENCABEZA CHUCHIN SESOÓN DE CABILDO Y FESTEJA A MAESTROS.

Ayer a las 13 horas, una de la tarde, el presidente municipal, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, encabezó la sesión en la Sala Miguel Sáenz González, del Palacio Municipal.

Por la tarde, en medio de un alegre festejo y júbilo sostenido, acompañó a los maestros de Matamoros en un festejo que se realizó en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo.

Allí CHUCHIN, hizo un pleno reconocimiento a los profesores en su día.

Afirmó el alcalde que los maestros son quienes forman el carácter y conducen por la senda del saber a nuestros hijos.

REUNION DEL GABINETE DE SEGURIDAD FEDERAL EN REYNOSA

En medio de un gigantesco operativo de vigilancia donde participaron elementos del Ejército Mexicano, la Marina, Armada de México, Policía Federal y Policía Estatal Acreditable, arribaron a Reynosa el secretario de Gobernación, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG y el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

La reunión fue privada.

Se llevó a cabo en la zona dorada en un hotel de franquicia extranjera.

Allí estuvieron también el secretario de la Defensa Nacional, General SALVADOR CIENFUEGOS, el secretario de Marina, Almirante VIDAL SOBERON, el Procurador General de Justicia, Doctor RAUL CERVANTES ANDRADE, el Comisionado Nacional de Seguridad, RENATO SALES HEREDIA.

La Secretaría de Gobernación emitió el boletín donde indica que OSORIO CHONG dijo:

“Los gobiernos federal, estatal y municipales tienen el compromiso de garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los mexicanos y, en este caso particular, de los habitantes del Estado de Tamaulipas”-.

Fue el gobernador GARCIA CABEZA DE VACA quien solicitó que esta reunión de trabajo se llevara a cabo en Reynosa, luego de la ola de violencia que sacudió esta ciudad fronteriza por espacio de varias semanas.

El Gobernador había dicho antes de la reunión de trabajo que pediría realizar adecuaciones a la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en Tamaulipas.

El año pasado, CABEZA DE VACA, inició su campaña de proselitismo en San Fernando, con una reunión de familiares de desaparecidos en Tamaulipas.

Y fue precisamente allí donde la semana pasada asesinaron a la activista MIRIAM RODRIGUEZ quien buscó y encontró restos de su hija desaparecida.

MIRIAM descubrió a los autores del homicidio de su hija, los denunció y los encarcelaron.

Pero éstos se fugaron del penal de Ciudad Victoria. MIRIAM pidió protección, pues fue amenazada de muerte.

La solicitud de protección la pidió a GLORIA GARZA JIMENEZ, subsecretaria de Derechos Humanos, pero… No le hizo caso.

De allí que el gobernador CABEZA DE VACA esté tomando cartas en el asunto.

MURIO MARIO MORENO IVANOVA, HIJO DE CANTINFLAS

Ayer en la madrugada, MARIO MORENO IVANOVA el hijo adoptivo de MARIO MORENO, CANTINFLAS, murió a consecuencia de un ataque cardíaco.

Así lo reveló en el Facebook, su publirrelacionista EMILIO MORALES.

ARMARON PARA JUEVES Y DOMINGO LAS SEMI DEL FOTBOL MEXICANO

Finalmente se fijaron horarios y fechas para las semifinales del fútbol mexicano.

JUEVES EN TOLUCA.- A las 7: 30 de la tarde-noche.

TOLUCA recibe a CHIVAS DEL GUADALAJARA.

-JUEVES, EN MONTERREY, 9: 30 de la noche.

TIGRES vs CHOLOS.

DOMINGO EN GUADALAJARA a las 6:06 de la tarde.

CHIVAS recibe a DIABLOS del Toluca.

DOMINGO EN TIJUANA.- A las 8:00 de la noche.

CHOLOS recibe a TIGRES.

APOYA ELBA ESTHER GORDILLO A DELFINA GOMEZ EN EDOMEX

El columnista SALVADOR GARCIA SOTO, en su “Serpientes y Escaleras” de ayer, publica que, a través del ex dirigente del SNTE, RAFAEL OCHOA GUZMAN, la GORDILLO ha enviado mensajes de alianza para con la candidata de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Y que inclusive, su yerno, FERNANDO GONZALEZ YAÑEZ, participa en la campaña de DELFINA y con su discurso zarandea a PEÑA y a DEL MAZO frenéticamente.

La GORDILLO, desde su celda-cuarto donde permanece recluida por lavado de dinero y defraudación fiscal, se la juega.

Sigue siendo un alacrán peligroso.

¿SE ACUERDAN DE ADELA MICHA, LA QUE VENIA A TAMAULIPAS POR SU MOCHE?, si hombre, la que estuvo en Televisa dando noticias y que después de 30 años por obsoleta saltó de allí como tapón de sidra.

Bueno pues para seguir en la senda del periodismo, ella abre otra faceta en su carrera y se une a la dinámica de las tendencias tecnológicas con dos nuevos proyectos: “Saga”, una innovadora plataforma digital, disponible a partir del lunes, así “En EF y por Adela”, que se estrena el 17 de mayo por una señal de paga.

Y como todo.

Anuncia que en sus programas se abordan temas de actualidad que indignan, inquietan, sorprenden y divierten a la sociedad, así como otras cuestiones relevantes en el estilo de vida moderno y las tendencias mundiales, se informó en la página oficial de Facebook de “Saga”.

En tanto el miércoles se estrenará “En EF y por Adela”, que se emitirá en colaboración con El Financiero y Bloomberg TV.

En ese espacio, que se transmitirá todos los miércoles a las 21:30 horas, habrá entrevistas exclusivas que mostrarán la luz y sombra de diferentes personajes.

Por hoy, es todo.