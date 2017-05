Arreola alerta: ‘¡Ahí viene el lobo!’.

Salvo uno que otro defensor de oficio que le ha salido a EGIDIO TORRE -y sus razones tendrá; se vale, ¡que caray!-, del interior del PRI nadie se atreve a refutar las acusaciones de LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL, quien como FELIPE GARZA o FERNANDO AZCARRAGA, percibe que el ex gobernador prepara un ‘golpe de timón’ para convertirse en ‘factor de decisión’ del proceso interno de selección de candidatos del PRI a presidentes municipales y diputados federales del 2018.

ノ Y nada más triste que eso.

Pocos como LUIS ENRIQUE, han avistado a distancia las aviesas intenciones del ex gobernador, quien aprovechando la caída en desgracia de TOMS YARRINGTON y EUGENIO HERNANDEZ FLORES -¿CAVAZOS?… ¡CAVAZOS hace mucho que descansa en paz!-, construye febrilmente la estructura humana del andamiaje político que le permita sobrevivir a -¿su?- propio sexenio, habida cuenta de que el pueblo no tiene memoria, y a que, para cuando llegue el 2018 el propio priísmo se habrá olvidado de la amarga experiencia del 2016.

Por eso cobra mayor resonancia la denuncia de LUIS ENRIQUE, porque ante el silencio ignominioso de los priístas que callan ante el ‘asalto al poder’ que trama desde la oscuridad aquél ex gobernador de triste memoria, la voz de ARREOLA -sea cual sea su pretensión personal al interior del partido, la cual es válida y respetable- es un llamado de alerta para las conciencias honorables que todavía quedan en del PRI.

El PRI, con la paisana AIDA ZULEMA FLORES PEÑA a la cabeza, trabaja ya rumbo al 2018.

Lo hace a todo vapor, y seguramente con la aquiescencia del ex gobernador y la asesoría de sus propios, como son los buenazos de LUCINO CERVANTES y PEPE HERNANDEZ CUESTA, quienes lo mismo se ajustan a la mano dura de RICARDO GAMUNDI, que a la agudeza de MARTINEZ TORRES.

AIDA ahí va, como quiera.

Quizá AIDA sea ratificada en la dirigencia estatal, pese a que se insiste en que MIGUEL ANGEL GONZALEZ SALUM ya realiza ‘tiros de calentamiento’ para suceder a la reynosense en la presidencia del Directivo estatal.

Nosotros lo dudados, a juzgar porque ‘Migue’ trae el ‘fierro’ de EUGENIO, y FLORES PEÑA es 100 por ciento egidista.

Como quiera, ahí van.

Los tiempos se aproximan y en 100 días más el INE estará instalando su Consejo General, para inaugurar formalmente los trabajos para el proceso electoral 2017-2018.

Cambio de orientación temática para compartirle que sociedad y gobierno de la Heroica Matamoros, reconocieron la labor diaria del magisterio, labor que se coloca entre las vocaciones más nobles e ilustres, “porque ser maestres sinónimo de entrega”, dijo el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, en su mensaje a los maestros reunidos en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, la noche del lunes 15 de mayo.

メComo presidente municipal es un honor declararme Amigo incondicional del magisterio, y aquí frente a ustedes valoramos una de las más nobles y apreciables vocaciones, porque no hay labor más sublime y más civilizadora que la de educar”, afirmó el alcalde en su mensaje a los docentes.

Agregó:

メHan pasado los primeros meses de esta Administración municipal y desde el primer día los convoqué a trabajar por eso hoy que llegamos a esta fecha, quiero decirles que ha sido de gran satisfacción cumplir con la palabra empeñada, al estar presentes en las escuelas de Matamoros y velar para que las aulas tengan lo necesario, aunque falta mucho por hacer, al final podamos cumplir con la mayoría de las necesidades que las escuelas tienen y mejorar los servicios a sus alumnos.

Y en Reynosa, el Sistema DIF Reynosa, que dirige CARLOS PEÑA ORTIZ y la empresa HEB, así como Mi Tiendita del Ahorro, firmaron convenio de colaboración para que abuelitos puedan realizar la labor de empacadores a través del programa Adultos en Acción.

Con lo anterior, 172 abuelitos podrán acudir a las cinco sucursales ubicadas en Las Fuentes, Morelos, Aeropuerto, Bugambilias y Periférico.

El objetivo es mejorar la calidad de vida de los adultos activos, ofreciendo una alternativa más para su incorporación a la vida productiva, ya que son personas con mucha experiencia y que dejan todo su esfuerzo por mejorar su entorno.

Firmaron el documento, CARLOS PEÑA ORTIZ, presidente del patronato del DIF municipal; ORALIA CANTU CANTU, directora, así como PERFECTO MENDEZ AVILA, director regional de HEB y MAYTE MENDEZ, gerente de HEB Reynosa y Río Bravo.

メAgradecemos a la empresa socialmente responsable por participar en el programa del DIF municipal, ya que de esta forma se apoya a más abuelitos que desean ser productivos y seguir aportando a la ciudad, expresó el titular, CARLOS PEÑA ORTIZ.

Mientras que en Nuevo Laredo, porque la pavimentación es de las obras más demandadas por la población, el gobierno municipal continúa modernizando vialidades para ofrecer a los neolaredenses una mejor calidad de vida, muestra de ello son las calles entregadas en las colonias Los Garza, San Andrés y Nueva España, para beneficio de 2 mil habitantes de los sectores, con inversión total de 7 millones 594 mil 201 pesos.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, acompañado por miembros de su cabildo acudió a la Colonia Los Garza, donde tuvo un buen recibimiento por parte de los vecinos, para entregar 3 mil 865 metros cuadrados de pavimentación asfáltica en la calle Río Colorado, entre Carlos Ozuna y Eulalio Gutiérrez, la obra requirió una inversión de 2 millones 572 mil 114 pesos.

“Faltan más calles por pavimentar, faltan más colonias donde dar soluciones y lo estamos haciendo para terminar el rezago que existe en el tema de la pavimentación, esto es el resultado del trabajo que hacemos en equipo síndicos y regidores, quienes aprobaron el presupuesto de obra y adicionalmente logramos conseguir más recursos para asignar más pavimentación y más obra pública”, expresó el alcalde.

En ciudad Victoria, por cierto, el Alcalde OSCAR ALMARAZ SMER se comprometió con los vecinos a arrancar en próximos días la pavimentación de dos calles particularmente transitadas de la colonia Ampliación López Mateos, con una inversión estimada en cerca de los tres millones de pesos.

Al supervisar los trabajos de la jornada oftalmológica gratuita “Mis Lentes”, que este lunes se desarrolló en este populoso sector beneficiando a 300 habitantes, el Edil victorense realizó un recorrido con estos y se comprometió a realizar el trabajo de estas aceras con concreto hidráulico.

Este proyecto se desarrollará en la calle CBTIS 24 de UANL a UAT, en dos tramos, en una superficie de casi tres mil metros cuadrados.

Lo acompañaron los directores de Desarrollo Social, CARLOS GARZA; de Conservación de Espacios Públicos, JOAQUIN CISNEROS; y de Limpieza Publica, BENITO GARCIA.

En otro tema, deje decirle que como parte de una de la 21 prestaciones que brinda el ISSSTE a sus derechohabientes, el delegado estatal, Dr. JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA, quien estuvo acompañado por el delegado de gobernación, Lic. RABINDRANATH JUAREZ MAYORQUIN, entregó 3 mil 721 préstamos a los representantes sindicales de las distintas dependencias federales para beneficio de los Tamaulipecos.

Fue en la sala de juntas de la delegación estatal, donde se llevó a cabo la entrega de préstamos, de los cuales 2 mil 261 corresponden a créditos ordinarios; mil 68 son de los denominados especiales; 366 son para los pensionados, 58 para compra de automóvil y 58 para turismo social.

Al hacer uso de la palabra el delegado estatal del ISSSTE, MANSUR ARZOLA, agradeció al Director General, Lic. JOSE REYES BAEZA TERRAZAS, este gran apoyo que hizo llegar a Tamaulipas y que vendrá a beneficiar la economía de los maestros, derechohabientes, pensionados, jubilados y sus familias.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.