1._ Así como el “El Piojo”, (MIGUEL HERRERA) le dijo a El TUCA FERRETI, “cierra el hocico TUCA”, así también AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, dirigente del PRI en Tamaulipas, le debería decir al diputado federal priísta, ALEJANDRO GUEVARA COBOS que calladito se ve más bonito y que ya deje de decir tonterías solo para llamar la atención.

Lo hemos comentado en anteriores colaboraciones que GUEVARA COBOS, en su afán de llamar la atención en las redes sociales no haya que decir, ni que hacer, lo último que se le ocurrió fue decir que los tamaulipecos deberían sembrar peyote o marihuana en 12 municipios, donde por la calidad del suelo se podría obtener una buena cosecha.

Con su propuesta desde luego que GUEVARA COBOS consiguió lo que pretendía, llamar la atención de propios y extraños, sin embargo la mayoría de las críticas fueron en contra, y es que por si el legislador federal no lo sabe, Tamaulipas vive desde hace siete años una encarnizada guerra, precisamente por tener el control de las drogas como la marihuana.

Sin embargo FLORES PEÑA anda más ocupada en firmar todas las renuncias de aquellos que se están integrando a las filas de MORENA, (Movimiento de Regeneración Nacional) porque están con la creencia de que ahí si les van a dar hueso, y seguramente lo que diga GUEVARA COBOS le importa un soberano comino.

A propósito de priístas resentidos, LUIS ENRIQUE ARREOLA, aspirante a dirigir el Comité Directivo Estatal del PRI, cree que su partido le está haciendo de chivo los tamales, tras asegurar que los dirigentes municipales se reunieron con el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, ICADEP, para tratar temas relacionados con la asamblea nacional.

ARREOLA le puso nombre y apellido a sus enemigos, dice que es la gente del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU la que está haciendo todo “en lo oscurito”, mientras son peras o manzanas, lo cierto es que ni luces de la convocatoria para hacer la renovación de la dirigencia estatal, ya hasta ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO se dio por vencido, ya ni dice nada al respecto.

2._ Ayer, el gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA comentó a medios locales que además de los casinos y los taxis “pirata”, el robo de hidrocarburo también es una fuente de financiamiento de la delincuencia, por lo que en Tamaulipas como en Puebla atacarán la “ordeña” del combustible.

El mandatario estatal estuvo en el Congreso de Tamaulipas donde junto con su esposa, la señora MARIA GOMEZ llevaron a cabo la firma de un convenio de protocolo contra la violencia política hacia la mujer, así como también acordaron la creación del Observatorio de Participación Política de la Mujer.

Al término del acto, GARCIA CABEZA DE VACA atendió a los medios de comunicación a quienes les dijo que se cambiará la estrategia de seguridad y que ahora no solo se atacará a los líderes criminales, sino toda su operación, todas sus fuentes de financiamiento como lo es también el robo de combustible.

Refirió que en la reunión que sostuvo con el director de PEMEX, el Secretario de Hacienda y la Procuraduría de la República se acordó hacer una estrategia de seguridad para cada uno de los Estados por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos, lo cual dijo, le da gusto que la Federación actúe de esta manera.

“Es bueno de antemano asuman esa responsabilidad y entiendan que traen problemas dentro de Petróleos Mexicanos, que hay complicidades y que tenemos que atacar todos en conjunto”, expuso el gobernador desde el Congreso de Tamaulipas, donde además llevó a cabo la firma de otro convenio de protocolo contra la violencia política hacia la mujer.

El mandatario estatal aclaró que Tamaulipas no enfrenta una situación similar a la de Puebla, sin embargo dijo, aún así se reforzará la vigilancia y la seguridad en todo el Estado a fin de seguir atacando todas las fuentes de financiamiento de la delincuencia entras estas el robo del hidrocarburo.

3._ Vaya que ni el Gobierno Estatal ni los gobiernos municipales andan con contemplaciones, en Madero, a solo sietes meses de que asumiera el cargo fue destituido ROBERTO MORALES MELGOZA, quien fuera el titular de Atención a la Juventud, en su lugar quedó JUAN FELIPE GUTIERREZ TOSCANO.

Aunque aseguran que MORALES MELGOSA salió “corrido” por incurrir en presuntos actos de corrupción, esto no fue confirmado por el Edil de ese lugar ANDRES ZORRILLA MORENO, quien se limitó a decir que solo está haciendo una reubicación de los funcionarios que conforman su gabinete municipal.

En el Estado también traen bien “cortitos” a los funcionarios, ya ve usted como le fue a LYDIA MADERO GARCIA, ex titular de la Secretaría de Salud y al ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, SEDUMA, ROBERTO SALINAS SALINAS, además de otros que se han querido pasar de listos.

A propósito de la Secretaría de Salud, informan desde la dependencia que ahora dirige GLORIA DE JESUS MEDINA GAMBOA, que han fallecido dos personas a causa de las diarreas y que más de 100 mil han enfermado en lo que va del año por infecciones gastrointestinales y es que con estos calorones no es para menos.