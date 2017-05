¡¡¡El periodismo está de luto!!!.

Sin permitir preguntas “incómodas”, mucho menos relacionadas con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas y el asesinato de la activista sanfernandense MIRIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, el secretario de Gobernación encabezó “relampagueante” rueda de prensa con duración de apenas siete minutos. La visita de MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG no dejó convencido al grueso de los tamaulipecos, mucho menos cuando pronunció que la Federación no contempla el envío de más fuerzas federales, porque las actuales y coordinación con el gobierno estatal, son suficientes para imponer orden y devolver la paz que demanda la ciudadanía. El discurso dado por el responsable de la política interna del país, fue más que aburrido y pocas las expectativas que harían suponer que el Estado podría ganar la guerra que a lo largo de casi una década sostiene contra el crimen organizado. Analistas consideraron innecesaria la presencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, dado que no abordaron muchos temas relevantes en la actualidad, pero si tremendo el derroche económico para movilizar a los convocados y en la concentración de cientos o quizá miles de elementos policiales que montaron operativos por aire y tierra, para salvaguardar la integridad de los visitantes. Dicho de otro modo, la visita de OSORIO CHONG fue prácticamente un placeo y tantearle el agua a los camotes en relación con su aspiración presidencial, pero de perdido ese impresionante blindaje policial permitió una tregua al fuego y que la ciudadanía reynosense gozara tres días de paz y tranquilidad. En el mismo orden de ideas, justo al momento en que el secretario de Gobernación y el gobernador de Tamaulipas encabezaban la reunión de seguridad en Reynosa, en Sinaloa era ejecutado el periodista y escritor JESÚS JAVIER VALDEZ CÁRDENAS, y en Jalisco corría igual suerte el reportero HÉCTOR JONATHAN RODRÍGUEZ CÓRDOVA, en tanto su progenitora, la subdirectora del semanario “El Costeño”, resultaba gravemente herida. El fundador de “Ríodoce”, corresponsal del diario La Jornada de la Ciudad de México y autor de la columna “Mala Yerba”, fue acribillado cuando salía de sus oficinas enclavadas en Culiacán, a plena luz del día, ante decenas de testigos y a manos de sicarios que le asestaron diez balazos en el cuerpo y el “tiro de gracia”. Durante su trayectoria, el autor del libro “El Narcoperiodismo” fue merecedor de diversos premios periodísticos y a inicio de este mes publicó un reportaje “El Compadre de El Chapo, su peor enemigo”, narrando cómo DÁMASO LÓPEZ NÚÑEZ, ALIAS “El Licenciado”, había ayudado a JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA a escapar del CeFeReSo de Puente Grande, Jalisco. JESÚS VALDEZ CÁRDENAS, quien el día 14 del mes pasado cumplió 50 años de edad, se convirtió en el sexto periodista mexicano cobardemente asesinado en este 2017, y HÉCTOR JONATHAN RODRÍGUEZ CÓRDOVA, el séptimo. JONATHAN RODRÍGUEZ, de 26 años, viajaba en su automóvil, acompañado de SONIA CÓRDOVA OCEGUERA, de 48 años de edad y subdirectora de “El Costeño”, publicación semanal que en Autlán, Jalisco, edita HÉCTOR RODRÍGUEZ PEÑALOZA, papá de JONATHAN y esposo de SONIA. El mortal atentado fue reportado a las siete de la tarde de este lunes, pereciendo el reportero en el interior del vehículo, en tanto su progenitora era rescatada con vida y trasladada a un centro hospitalario de Guadalajara. Obvio, lo arriba escrito nada tiene que ver con el Procurador Agrario, CRUZ LÓPEZ AGUILAR, quien antier se dejó ver en esta capital, durante la ceremonia en la que dio posesión oficialmente al expresidente municipal de González, RAÚL GARCÍA VALLEJO, como titular de la Delegación federal en Tamaulipas. Durante su estancia, el nativo del municipio de Camargo, se reunió con el líder de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; el diputado federal EDGARDO MELHEM SALINAS, SERGIO CARLOS GUAJARDO MALDONADO, delegado de la SEDATU, y JUAN BÁEZ RODRÍGUEZ, dirigente de los productores de sorgo en la entidad. Dándole vuelta a la página, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y su esposa MARIANA GÓMEZ LEAL, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, a la hora que escribíamos participaban en el evento “Tamaulipas rumbo a una democracia paritaria”, que lleva la finalidad de impulsar a las mujeres en la política. Este se desarrollaba en el Auditorio del Congreso Local, y en el presídium, entre otros; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, LORENA CRUZ SÁNCHEZ, y la senadora LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA. Pasando a otras cosas, el secretario de la Marina Armada de México, Almirante VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SÁENZ, participó en la reunión del Gabinete de Seguridad que se desarrolló en la

Ciudad de Reynosa y hoy estará cumpliendo 64 años de edad. En la sección humorística va el chascarrillo, clasificación "A", que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: Un gallego le pregunta a otro: – Oye Venancio, ¿los tiburones comen sardinas? – Claro que sí, Manolo. – ¿Y cómo le hacen para abrir las latas? Juuuuar juar juar juar. Retomando el rumbo, en nuestros comentarios de antier dijimos que alguien soltó el rumor de que próximamente el alcalde victorense solicitaría licencia, sin embargo, hoy nos responden que OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER concluirá su periodo de dos años y buscará una senaduría. En otro cambio de pichada, causa verdadera extrañeza observar que las autoridades estatales están enfocando sus operativos exclusivamente hacia Reynosa, cuando la estrategia de seguridad fue diseñada para los cuarenta y tres municipios tamaulipecos. El gobierno de los "vientos del cambio", a través de la Secretaría de Finanzas, Sector Salud y SEDUMA, se está dejado caer en el terruño de MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, clausurando casinos, locales expendedores de alcohol que operan sin permiso o fuera de giro, "yonques" y taxis "piratas", pero descuidando en su totalidad otros municipios que padecen el mismo mal. Nos vamos al otro extremo del estado y la renuncia no oficializada del director de Tránsito y Vialidad de Altamira, JOSÉ LEONARDO BLANCO MARTÍNEZ, oficial retirado de la Policía Federal de Caminos y que asumió el cargo al inicio de la administración municipal panista, que encabeza ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ. Nos trasladamos a los dominios de CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, el Congreso Local, donde mañana, previo inicio de la sesión pública ordinaria, se reunirán los diputados de la Comisión de Desarrollo Sustentable con los de Justicia, comandadas por HUMBERTO RANGEL VALLEJO y TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, y al finalizar, tocará el turno a la Comisión de la Familia, que coordina MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO.