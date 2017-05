MARIGUANA Y PEYOTE

La gran mayoría de los contribuyentes acudieron a la Presidencia Municipal para hacer los pagos del impuesto predial de manera eficiente, contribuyendo con los pagos correspondientes para retribuir en obras necesarias, en los diferentes puntos de la ciudad capital y con eso habría un rendimiento para restaurar lo necesario para la capital.

En este tema el Alcalde OSCAR ALMARAZ SMER no se ha detenido en su caminar desde que tomó la protesta como Presidente Municipal, siendo hasta estos tiempo quien restauró en pocos días, las necesidades de los Victorense que sin duda alguna, seguirá trabajando hasta el final de su periodo cumpliendo con los capitalinos.

El ejemplo a seguir está a la vista pues ha cumplido con los compromiso de llevar a los victorense a un lugar sobresalientes entre los todos los municipios de la República Mexicana con el reconocimiento público de un hombre honorable que sin duda alguno, ha caminado por senderos desiertos más sin embargo, nunca se ha perdido.

Esta semana saltó a la palestra el Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos con el tema ya recurrente del uso de la mariguana y sus derivados, para proponer a las Cámaras de Diputados y Senadores de la República Mexicana que al parecer, lo han dejado solo aun y cuando lo tiene bien estudiado y pero nadie le sigue sus pasos.

Es evidente que al comercializar la mariguana será solo un paso para que las autoridades federales dejen de traficar para establecer la aprobación de la venta del peyote y la mariguana de tal manera, que la venta libre de estos insumos tradicionales liberará la mariguana de toda sospechas como lo es en estos días.

Tras la aprobación de los derivados de la cannabis para uso médico, el Diputado federal del PRI, Alejandro Guevara Cobos, considera que el Altiplano de Tamaulipas cuenta con las condiciones necesarias para la siembra de mariguana, región que está llena de peyote también para desarrollar bajo estricto control de las autoridades.

Osorio Chong presidió en Reynosa la Sesión Ordinaria del Gabinete Federal de Seguridad en compañía del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca; el Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda; el Secretario de la Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz el Procurador General de la República.

En otro orden de ideas les quiero comentar que la capital de Tamaulipas Ciudad Victoria se está transformando de tal manera que en este sexenio, repuntara en un sinnúmero de acciones en los diferentes sectores de nuestra capital y para eso, debemos estar presentes pues nuestra capital ha repuntado en sus acciones de la grandeza de ciudad Victoria.

ENTRETELONES

+++ Ciclistas cometen muchas faltas al reglamento de tránsito, no respetan señalamientos, van a contraflujo y no respetan al peatón al invadir banquetas y ahora quieren ciclovías, señaló Adolfo Walle, director de Tránsito de Ciudad Victoria.

+++ La Ley de Seguridad Interior no ha sido aprobada en el país debido a que los diputados federales del PAN la están condicionando para poder sacar otras legislaciones, reveló Edgardo Melhen Salinas.