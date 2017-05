No parí pen…

Aquella tarde, de hace ya muchos años, la señora más metiche de la colonia corría un par de cuadras y lo hacía a grito abierto, “Doña Mary, córrale, córrale que el viejo le anda pegando a su hija”.

En aquellos días la mujer era sumisa por cultura, permitía casi todo, humillaciones, vejaciones, palabras altisonantes y ni siquiera era mal visto que las golpearan por no saber lavar la ropa a los trece o catorce años que se casaban, muy apenas se asomaba la modernidad y algunas osaban utilizar minifaldas, defenderse de las agresiones pero pocas, muy pocas o casi nadie, se atrevían a ponerle freno total a la violencia de la que eran objeto.

Pero le decía, con todo y el atraso que se pudiera suponer existía en una colonia tan tradicional ya se asomaba la inteligencia de la mujer, se empezaba a empoderar y lo hacía de manera callada pero efectiva.

“Y luego”, respondió Doña Mary a semejante escándalo, -“Pues vaya a defenderla porque el viejo anda borracho, no se la vaya a matar”, recibió por contestación de la metiche a lo que tranquilamente dijo la señora, “yo no parí pendejas, ella eligió a su marido igual puede elegir qué hacer con él”, se dio la media vuelta y se encerró en su casa.

Y si, la hija de Doña Mary eligió defenderse como pudo, “echarle la policía”, presentar denuncia y divorciarse, nada le paso después de eso.

Lo que pocos saben, es lo que contaba el agresor, afirmaba que Doña Mary, la serena, la que aparentaba indiferencia ante el dolor de su hija, pistola en mano, ya a solas, le había advertido que si la volvía a tocar, por el motivo que fuera, hasta ahí llegarían sus días.

Eran le insisto, asomos de modernidad, de una mujer que se empoderaba, que tomaba las riendas y que combatía la fuerza y estupidez del hombre con lo que tuviera a la mano.

Pasaron los años y los pequeños ejemplos como el de Doña Mary más el avance de la ciencia y las tecnologías empezaron a modernizarnos, a disminuir la violencia, sobre todo la física, contra las mujeres, nadie niega que sigue existiendo en todos los estratos sociales, que quizá sea más peligrosa porque se hace a escondidas y de manera callada, pero en nada se parecen a lo que antes pasaba.

La relación de parejas se modernizó, hoy incluso podemos ver hombres que cuidan a sus niños, preparan de comer, lavan trastes, hacen tareas del hogar, no sé en qué porcentaje ocurra lo descrito, dudo que haya paridad pero de lo que tengo certeza es que se avanza y llegaremos a buen puerto a corto plazo, a estar iguales.

Contrario a lo que pasa en el hogar en la política parece que vamos para atrás o de plano nos estancamos en la época de las cavernas, la paridad o aspirar a la paridad parece una quimera, un sueño guajiro.

Mire, no se requirió ni una sola ley para obligar a maridos cambiar niños, ni a darles biberón, tampoco para hacer de comer a los hijos, lavar trastes o ropa, el avance fue gracias a los nuevos roles de la sociedad, a mucho dialogo, a que algunas mujeres inteligentes supieron negociar sus relaciones personales de manera adecuada.

En la política sucede todo lo contrario, entre más leyes existen más les ven la cara, la mujer se presenta muy luchona cuando se legisla para favorecerlas pero se queda callada a la hora del reparto del poder, de puestos en la administración pública, de candidaturas, de todo lo importante si se refiere a la vida pública del país.

Sintetizando, la paridad tan es puro mito que para ocupar el puesto de Diputada tuvo que llegar una hermana del ex gobernador como es Susana Hernández Flores, o la amiga de Egidio gobernador como vendría siendo Mónica, nombraron una magistrada que llegó sin ningún mérito en la materia pero que tenía la fortuna de ser hija del Secretario de Obras Públicas en el sexenio anterior, le habló de Marianita Rodríguez.

Muchas de las que ahora son sindicas, regidoras, e incluso algunas Diputadas federales llegaron por los mismos motivos que las antes mencionadas, nietas de, hijas de, esposas de, novias de, amantes de, y nada estaría mal si hubieran trabajado para ganarse los espacios o demostraran resultados pero ese es el problema mayor, ya en los puestos de poder batallan en exhibir capacidad y ni siquiera hacen algo para ayudar a las de su género.

Se hizo el cuento muy largo pero se trataba de ilustrar lo que en la política es la “paridad” en estos tiempos, un mito, sueño, una quimera que no se le ve para cuando pueda terminar porque nuestras mujeres creen que con leyes se puede avanzar, confían más en una legislación que en seguir trabajando y exigiendo en serio a sus partidos y a la sociedad.

Para las féminas no es tiempo de buscar más leyes, es tiempo de hacer efectivas las que existen y, de preferencia, con dialogo y negociación deben accedar al poder, exhibir que la inteligencia y capacidad no tienen sexo y ya no permitan más abusos en su contra a la hora buena, ellas, y solo ellas, podrán frenar la simulación que ahora se vive y en la que supuestamente se le da poder a la mujer pero esta sigue representando los intereses de un hombre.

Exacto, ya es tiempo de que este Tamaulipas salga a la calle como Doña Mary, que ponga a sus mujeres en situaciones apretadas pero obligadas a tomar decisiones que les beneficien, que les grite que aquí no se han parido pendejas…

Se me olvidaba, el tema nació porque se observa otro trato a la mujer y el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca atestiguó la firma del Convenio del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas y del Protocolo de Actuación para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.

“En Tamaulipas, el tiempo de todos, la aportación del talento ideas y trabajo de mujeres y hombres es necesario para la recuperación de la grandeza de nuestro Estado”, les subrayó el mandatario durante la firma de estos acuerdos en los que tomaron parte también la Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dra. Janine M. Otalora Malassis y el Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera Velázquez.

Igual participaron la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; la Senadora de la República por el Estado de Tamaulipas, Andrea García García y la titular del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, María del Pilar Gómez Leal, entre otros funcionarios.

Durante el evento estuvieron presentes también la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca; el Consejero Presidente del IETAM, Jesús Eduardo Hernández Anguiano y la Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, Marcia Laura Garza Robles, entre otros

