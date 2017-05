Pena ajena con O. Chong

*** Apuran tiempos a Cabeza

*** Los problemas en TVAzteca

*** Dos renuncias de Pedro Silva

*** Benito Hernández, una fichita

*** Sergio Guajardo ‘va con todo’

Cd. Victoria.- Ciertamente, después de observar el ‘chou’ que el secretario de Gobernación MIGUEL OSORIO CHONG vino a hacer a Tamaulipas, se puede entender por qué el país anda como anda.

Digo, porque Tamaulipas es considerado entre los que mayor inseguridad, violencia e impunidad padece.

Y porque Tamaulipas tiene los 43 municipios que más han sufrido por hechos violentos, con todo y que en Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Altamira, San Fernando y Victoria no se está ‘en un lecho de rosas’.

Veamos: las declaraciones de tan distinguido visitante indican que en Bucareli no ven a Tamaulipas con mayores problemas.

Y a quienes se dio permiso (y discurso) frente a OSORIO CHONG no se les autorizó mencionar en absoluto que nuestro estado necesita de estrategias directas para combatir al crimen organizado.

¿Ése es el informe que el encargado de la seguridad interior lleva a su jefe en Los Pinos?

¿En el mismo tonito son los ‘chous’ en Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, etcétera?

Apenas así queda claro aquello de que ‘no entienden que no entienden’.

CHISMOGRAFIA: Graves son los problemas financieros por los que está atravesando TVAzteca, división Noreste, oficinas Tamaulipas.

Tanto, que no bastó con el cese fulminante a su gerente regional ESTEBAN MARTINEZ, sino que siguen con auditorías exhaustivas.

Y es que las pillerías del desleal MARTINEZ, en contubernio con el exvocero estatal GUILLERMO MARTINEZ, suman muchos, muchos millones de pesos.

Que se agrava la situación, pues fueron dineros que no entraron correctamente en las cuentas con ‘Lolita’ y los impuestos evadidos son también cuantiosos.

Quizás a ello se deba que LUIS ENRIQUE VILLARREAL TERAN, el valet de ‘Mr. Zacapa’, ‘ande huido’, como dicen en su natal Mante.

En otro orden de ideas, por diversas razones, pero ya van por lo menos dos veces que PEDRO SILVA RODRIGUEZ renuncia al cargo que ‘El Truco’ CESAR VERASTEGUI OSTOS le confió en la Secretaría General de Gobierno.

Y es que el también exdirector de Gobierno en tiempos de AMERICO VILLARREAL nomás no entiende que nadie pueda meter en cintura a la subsecretaria GLORIA GARZA JIMENEZ.

Quien lo mismo se agencia los vehículos oficiales para su personal en la Subsecretaría de Derechos Humanos que dicta instrucciones para oficinas distintas a la suya.

Salió al aire.

Por otro lado, cierto que la vida continúa, pero como que nada bien se ve que la paisana SILVIA ALMANZA, directora de Relaciones Públicas del gobierno estatal, promueva en redes sociales eventos tipo ‘fashion’, cuando el estado no deja de ensangrentarse.

Otro que ha salvado la guadaña es el director de los CREDE en la SEP, ARTURO SARRELANGUE, de quien ya circulan videos en que mujeres que laboran bajo sus órdenes lo acusan de abuso sexual.

En temas escabrosos, vaya que el gremio periodístico no está viviendo sus mejores tiempos, ni por tantito.

A la ejecución en Chihuahua de la reportera MIROSLAVA BREACH, con ya casi dos meses en la impunidad, su sumaron los asesinatos de JAVIER VALDEZ CARDENAS, el lunes, en Culiacán, Sinaloa, y JONATHAN RODRIGUEZ, en Jalisco. En tanto, su madre, SONIA CORDOVA, víctima del mismo atentado, se encuentra herida. Hijo y esposa de HECTOR RODRIGUEZ, director del ‘El Costeño’ en Jalisco, donde fungían como reportero y subdirectora comercial, respectivamente.

(Por coincidencia, MIROSLAVA y JAVIER laboraban como corresponsales de La Jornada).

‘Ambos tres’ casos tienen todos los visos de haber sido obra del crimen organizado.

Razón que lleva a temer a los periodistas que se trata de ejecuciones que pararán en el bastante grueso expediente de ‘casos sin revolver’.

De ésos a los que, tan solo los referentes a periodistas, nos tienen acostumbrados los gobiernos (de todos niveles y todos colores) a lo largo y ancho del país.

En otras, el exdirigente campirano del PRI en Tamaulipas SERGIO GUAJARDO MALDONADO jura a quien quiera escucharlo que ‘va con todo’ por la sucesión de AIDA ZULEMA FLORES PEÑA en la dirigencia estatal de lo que queda de aquella imparable aplanadora electorera.

Exige, por supuesto, que los cupuleros saquen las manos del proceso y que sea la militancia quien tome la decisión.

Lo que no se sabe es si entre esos cupuleros esté incluyendo a EGIDIO TORRE.

El joven SERGIO es hermano de ERNESTO GUAJARDO MALDONADO, quien fuera todólogo en la primera mitad del sexenio de AMERICO VILLARREAL GUERRA.

Y es que lo mismo fue dirigente del sector campesino tamaulipeco que dirigente del PRI estatal y pastor congresal.

Todo al mismo tiempo, por supuesto.

‘Ambos dos’ son hijos, a la vez, del PROF. ERNESTO GUAJARDO SALINAS, uno de los mejores delegados que la Secretaría de Educación ha tenido en Tamaulipas.

Cambiando de tema, pocos saben que sin duda el huésped más famoso en el penal de Sollicciano, en Florencia, es el exgobernador de Tamaulipas TOMAS YARRINGTON.

Quien está a la espera de que México presente la documentación formal para su extradición, en tanto Estados Unidos ya lo hizo. Será el gobierno de Italia quien decida si el también exalcalde de Matamoros pasa a alguna cárcel gringa o a una ergástula mexicana.

Pero, ahí tiene usted que el gobierno de Florencia ha reportado una inusitada ola de visitantes mexicanos, quienes van directos a Sollicciano.

Por cierto, ni los tamaulipecos YARRINGTON, EUGENIO HERNANDEZ o sus homólogos HUMBERTO MOREIRA, JAVIER DUARTE o el panista tapatío EMILIO GONZALEZ, entre otros, han sido los primeros exgobernadores involucrados en escándalos por sus fortunas multimillonarias.

Recuérdese que el DR. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU debió recurrir a juicios internacionales para intentar recuperar más de 20 millones de dólares que había confiado a un hampón cubano para la adquisición de obras de arte, joyas y bienes inmobiliarios en el extranjero.

Jamás se supo si el bandido caribeño devolvió su dinero al exgobernador tamaulipeco.

Mientras, sigue siendo de pronóstico reservado el fuerte conflicto entre el Ejecutivo estatal y el ayuntamiento de Reynosa.

En calidad de mientras, las disposiciones emitidas por el pastor congresal CARLOS GARCIA GONZALEZ se los sigue pasando la alcaldesa MAKI ORTIZ por el arco del triunfo.

Finalmente, con respecto a la designación de BENITO HERNANDEZ PEREZ como secretario Jurídico en el CEN del PRI, nos dicen que el sujeto de marras es toda una fichita. Amable lector nos escribe al respecto, así: “En el trienio de ALEJANDRO ETIENNE lo acomodaron como director en la Secretaría del Trabajo, puesto que le permitía el uso de vasta gasolina, tripular una Tahoe con todo y chofer. Aunado a eso, entre él (HERNANDEZ PEREZ) y ‘CHAVALIN’ TREVIÑO (sobrino incómodo de ‘La Morsa’) eran los encargados de los ‘negocios municipales’. Se trataba de saquear con comercializadoras patito y rentar maquinaria al servicio de Obras Públicas del municipio y a la Comapa. Para que se dé una idea, en Obras Públicas tenían 4 camiones de volteo y 3 ‘retros’ con renta de entre 45 y 55 mil pesos mensuales. Mientras que a la CoMaPa le rentaban 2 pipas para abastecer agua, un camión de volteo y una ‘retro’, con los mismos montos. Así que 11 unidades rentadas a $50 mil promedio y si Pitágoras no miente, da un total de $550 mil mensuales. Aparte de estos negocios fijos, este par de hampones eran los que vigilaban todos los movimientos dentro de la administración, y si no había moche, no se pagaba, así de sencillo. Saquearon a más no poder el municipio y una práctica común era cobrar por calles en las que nunca se hicieron obras. Allí era donde ‘jalaba’ su maquinaria. Cuestión de que se haga una auditoría en colonias como la Simón Torres, Ravizé y Echeverría, por citar unas cuantas en la ciudad, porque en ejidos y poblados también hicieron de las suyas. Ahora vendió la parte que le tocaba de esos fierros y montó una empresa para surtir grava, tierra, arena, etc.”.

“De esa calaña es el encargado de los asuntos jurídicos en el CDE del PRI”.

Por lo visto, EGIDIO TORRE sigue haciendo de las suyas con los priístas de Tamaulipas. Y los tamaulipecos suponiendo que no habrá ‘borrón y cuenta nueva’. Bien repetiría mi amigocha CUQUIS GARZA: ¿¡Cómo la ve!?

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- El siguiente dato le pedimos que lo tome con todas las reservas del caso, pero este lunes circuló como reguero de pólvora la supuesta renuncia de la tesorera estatal MARIA GABRIELA GARCIA VELAZQUEZ.

Sería la segunda baja importante en el equipo del gobernador GARCIA CABEZA DE VACA.

Luego del fulminante cese de LYDIA MADERO como secretaria de Salud.

Con un agregado: ambas damas (LYDIA y GABRIELA) llegaron al primer gobierno panista en Tamaulipas con recomendaciones desde el Altiplano nacional.

Luego entonces, ¿comenzó la hora de deshacerse de compromisos?

Recuerde aquellas famosas tres cartas que en este espacio le hemos comentado, que un mandatario saliente deja a quien llega en su relevo.

1.- De todo problema acusa al pasado.

2.- Haz cambios en tu gabinete.

3.- Prepara tus tres cartas.

Aunque, hasta el gobierno de EUGENIO HERNANDEZ, ese segundo paso se dio aprovechando las elecciones federales, repartiendo diputaciones y senadurías (de esas curules y escaños que se ganan en las urnas y de las que se dan a los cuatachos).

Así HERNANDEZ FLORES se deshizo de las rémoras que le heredaba TOMAS YARRINGTON, más los compromisos de quienes lo apoyaron en campaña.

Como TOMAS YARRINGTON, CAVAZOS LERMA, AMERICO, etcétera, lo hicieron en sus respectivos tiempos.

De modo que, viendo que en el gobierno panista se adelantan los momentos de ‘liquidar compromisos’, habría que ver el cambiadero (ceses, renuncias, enroques, etc.) que se derive de la postulación de candidatos en el 2018.

Con un agregado, pues a las (ahora nueve) diputaciones federales y par de senadurías se agregan las 43 presidencias municipales.

Vaya que GARCIA CABEZA DE VACA tendrá que tallar el lápiz.

Sale… y vale.

gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, (twitter) @lupediazmtz