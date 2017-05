EL “OSO” DE MAKI ORTIZ

Vaya “osote” que cometió la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, este jueves al tomar protesta al licenciado ROBERTO RODRIGUEZ ROMERO como nuevo Secretario de Reynosa. Y es que tras aprobar el Cabildo la designación del citado, quien estaba como interino en el cargo, la alcaldesa al tomar la protesta dijo: “Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, y las leyes que de ella emanen”, y todo el rollo que sigue de continuación, para finalmente manifestar, “si así lo hiciere, que la sociedad se lo reconozca, sino que se lo levante”, lo que generó una serie de carcajadas en el lugar. Y es que hay quienes dicen que ya están tan acostumbrados en Reynosa a la inseguridad, que ahora incluyen los “levantones” hasta en las tomas de protesta, jejejeje.

CALIENTA LIDER DE LA CNOP EL AMBIENTE POLITICO

El dirigente de la CNOP de Nuevo Laredo, BENJAMIN GARCIA MARIN, ya fijó su postura con miras a las próximas elecciones del año entrante, al manifestar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) deberá escoger a los mejores candidatos para buscar recuperar la alcaldía en las elecciones del 2018. Dijo que la CNOP no permitirá más abusos, que solo los utilicen para andar en las campañas, sin respetarles las posiciones que les corresponden, no solo al sector popular, sino a las demás organizaciones. Dijo que quienes tengan intenciones de ser candidatos deberán contar con la simpatía, liderazgo, trabajo y sobre todo convocatoria, primero con el partido y posteriormente con el electorado. También dijo que para las posiciones en la planilla quienes digan tener tantos miles de simpatizantes, deberán demostrarlo con hechos, porque ya se han dado muchos casos de líderes que dicen manejar 50 mil votos, y el día de la elección no aportan nada. Bueno, eso es lo que dice BENJAMIN, quien empieza a calentar el ambiente político.

INTERESA A EMPRESAS INSTALARSE EN NUEVO LAREDO

Fructífera fue la visita que hizo el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, a la Ciudad de México acompañando al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, para tratar asuntos relacionados con el tema energético. Y es que RIVAS logró darse por enterado del interés de dos empresas del referido ramo interesadas en instalarse en la ciudad. De momento RIVAS se reservó los nombres por cuestiones obvias, pero sí hay amplias posibilidades de que se instalen y con ello generen una considerable cantidad de empleos. El alcalde comentó que viene mucha inversión en la rama energética para la región y Nuevo Laredo debe estar preparado para captar lo más posible y en este sentido se busca que las universidades ofrezcan carreras relacionadas con el tema energético, así como la robótica, que van de la mano, por lo que en breve habrá una reunión con el Director Estatal de Ciencia y Tecnología y Rectores de Universidades locales, para lograr dicho cometido.

INTERNET GRATUITO EN PLAZA LAS ANTORCHAS

Conexión gratuita a internet ha sido instalada en la Plaza Las Antorchas, esto como atractivo adicional del nuevo centro recreativo con que cuenta la ciudad. Dicho servicio permite conectarse hasta 200 personas a la vez, así es que aquellos que no traigan “wifi” ya saben, pues que pueden irse a dicha plaza a “colgarse” de la red municipal. De hecho hay planes de crear más zonas “wifi” en la ciudad, tales como la Plaza Simón Bolívar, y el primer cuadro de la ciudad. Pues esperemos que sea fluido el servicio, porque el que se tiene en los alrededores de la Presidencia Municipal es muy lento, aunque también hay que considerar que hay muchos “colgados” de la red.

INSTALAN PABELLON EXPO-VIDA

Con el firme propósito de demostrar las consecuencias del aborto, el obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, monseñor ENRIQUE SANCHEZ MARTINEZ inauguró el Pabellón Expo-Vida, esto dentro de las instalaciones del Obispado de Nuevo Laredo. A través de dicho pabellón se muestran las atrocidades del aborto y la exhibición se mantendrá por mes y medio. Durante la inauguración asistió la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, ADRIANA HERRERA ZARATE, quien manifestó unirse a quienes defienden el derecho a la vida, a la vez que reafirmó el compromiso de la institución que representa para proteger, apoyar y sobre todo fortalecer, a las familias de Nuevo Laredo.

GRAN TRABAJO DE IMELDA SANMIGUEL

Mis respetos para IMELDA SANMIGUEL SANCHEZ, quien aparte de atender su labor como regidora, tanto en la oficina como en el sector que representa, tiene además que realizar sus funciones como presidenta del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN), lo cual hace regularmente en las tardes. O sea que saliendo de su chamba como regidora se va para la sede panista, y todavía se da tiempo para atender también su profesión como arquitecta. Lo bueno para ella (y ella misma lo dice) es que está soltera, porque si tuviera marido ¡ya se hubiera divorciado! jejejeje. Trabajadora salió IMELDA SANMIGUEL, y lo peor para ella es que se le avecina todavía más chamba.

CHUY VALDEZ EN LABOR DE CAMPO

El regidor priísta, JESUS VALDEZ ZERMEÑO, anunció que este próximo sábado 20 de mayo, en punto de las seis de la tarde, estará en el domicilio de Gutiérrez 1822, cruz con Pedro J. Méndez, en la Colonia Victoria, encabezando un nuevo programa que ha lanzado y que se denomina “Visitando Tu Colonia”, que como su nombre lo indica, visitará colonias para llevar a cabo gestoría general entre la que destaca el trámite del seguro Jefa de Familia, afiliación al Seguro Popular, asesoría legal, consulta médica, consulta dental, lentes a bajo costo, corte de cabello y mercado de abasto a bajo precio, aparte de que hará rifa de regalos y se tendrán brincolines para los niños. Bueno, no cabe duda que CHUY VALDEZ sigue haciendo trabajo de campo.

LO ULTIMO

Muchas felicidades a nuestro querido amigo DON MANUEL CANALES ESCAMILLA, por haber recibido en Durango la Medalla Presidencial al Mérito Ganadero, el más grande honor de la ganadería nacional. Todo un orgullo Don MANUEL en Nuevo Laredo… Sigue generando beneficios el programa “Médico en Tu Puerta” y prueba de ello es que se ha ampliado dicho servicio a las madres solteras, las cuales podrán recibir las variadas atenciones médicas, e incluso medicamentos… Hasta el momento de dar a conocer esta información, había una reunión en el comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la que supuestamente se definirían las carteras del comité directivo. Evidentemente la posición más interesante es la de secretario general. A ver quién queda.

