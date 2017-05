Escupiendo para arriba.

1.- Cuando JORGE VALDEZ VARGAS fue diputado local, presidió la comisión de Seguridad Pública, pero su actuación fue tan pobre que ni siquiera logró que los funcionarios de esta materia acudieran a comparecer ante el Congreso, ahora ha salido de la cueva donde estaba para exigir resultados.

El ex candidato a la gubernatura por el PRI, perdón por el PRD, ¿o por los dos?, bueno como sea el tiempo que fue diputado se la pasó en la grilla, hablando bonito del ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL luego de que éste pretendía ser el candidato a la gubernatura por el PAN y pues a VALDEZ VARGAS le iba a ir bien si lo lograba.

Pero como bien dicen, si quieres reír a Dios cuéntale tus planes y el ex dirigente del PRD en Tamaulipas no solo no logró ganar su farsa candidatura a la gubernatura, sino que tampoco ganó el candidato con el que ya había pactado algunos acuerdos como fue con BALTAZAR HINOJOSA OCHOA.

Aún así, sin ninguna calidad moral, VALDEZ VARGAS salió del escondite donde se encontraba para exigir resultados en esta materia cuando él también pudo haber hecho algo cuando fue diputado, pero prefirió andar jugando con éste y con aquel, con ésta y con ella, como dice la canción de JOSE JOSE, ah, por eso, ahora exige seguridad.

Otro que también ya levantó la voz es el diputado federal EDGARDO MELHEM SALINAS, a éste no le agrada que culpen al ex gobernador, EGIDIO TORRE CANTU de la difícil situación no solo en materia económica, sino de seguridad que dejó nuestro Estado, hasta eso, nos salieron de piel sensible los priístas.

Para MELHEM SALINAS, fueron los ex presidentes FELIPE CALDERON HINOJOSA y VICENTE FOX los que generaron esta situación de inseguridad, lo cual no negamos, pero también hay que decirlo algunos de los ex gobernadores de su partido, el Revolucionario Institucional, PRI, también contribuyeron y bastante a esto que estamos viviendo.

2._ Miedo a mí mismo: La Policía Federal lanzó una alerta a nivel nacional, en la que advierte a los usuarios de telefonía móvil que si reciben una llamada de su propio celular no la contesten, luego de que ésta no solo es una nueva forma de extorsión de los delincuentes, sino que además con ello casi se vuelve imposible su localización.

Lo bueno de todo esto, (si se puede decir bueno), es que ahora el gobierno federal al menos se está tomando la molestia de alertarnos sobre el modus operandi de los delincuentes, no que antes andábamos a ciegas porque ni la Federación ni los anteriores gobiernos, llámese EGIDIO TORRE CANTU hablaban del tema.

3._ El tema de los “aviadores” en la Secretaría de Salud que ahora dirige GLORIA DE JESUS MEDINA GAMBOA, era un secreto a voces, todo mundo sabía que existían esos “privilegiados” que cobraban sin trabajar, algunos ni siquiera vivían en Tamaulipas, pero les llegaba su quincena puntualita.

Sabíamos de ellos, pero nunca imaginamos que fueran tantos, el director de Recursos Humanos de la mencionada Secretaría, GERARDO GARZA CORDOBA, habla de casi 500 que cobraban sin trabajar, demasiados, y créame muchos de éstos han de ver sido hijos, sobrinos, hermanos de ex funcionarios.

Por lo regular los “aviadores” son gente que tienen el respaldo de algún alto mando, porque aunque muchos sabían de ellos ni como denunciarlos, lo más probable es que no les hicieran nada, pues su buen padrino tenían, afortunadamente a la gente que realmente trabaja se le está respetando su lugar.

4._ El “boom” de las enfermeras: La directora de la Facultad de Enfermería, MARIA JESUS LILIA NIETO LEDEZMA, tuvo que darles un estate quieto a los padres de familia que desde hace varios días hicieron fila afuera de este plantel, a fin de poder obtener una de las 500 fichas de inscripción que serán repartidas el próximo 22 de mayo.

Esta no es la primera vez que vemos algo similar en dicha escuela, en años anteriores ha sido lo mismo y es que la demanda de enfermeras en las diferentes unidades y hospitales de la entidad sigue en aumento, en estos momentos si alguien tiene chamba segura son los egresados de esta carrera.

Nuestra pregunta aquí es ¿por qué no construyen otra escuela de enfermería?, matrícula van a tener y de sobra, pues cada año son cientos los aspirantes que se quedan fuera por falta de cupo, ya es justo y necesario que se termine de una vez con este problema para que así los padres de familia dejen de seguir haciendo maratónicas filas por varios días.

5.- El gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, designó a MARIA GABRIELA GARCIA VELAZQUEZ como representante del gobierno de Tamaulipas en la capital del país, donde tendrá entre sus funciones más importantes promover nuestra entidad, anteriormente la funcionaria se desempeñaba como Secretaria de Finanzas.

6._ A la suscrita no se lo crean, pero dicen que familiares de MIRIAM RODRIGUEZ MARTINEZ, quien fuera Activista del Colectivo de Personas Desaparecidas en el municipio de San Fernando donde recientemente fue asesinada, se están aprovechando de la situación, tratando de sacarle lo más que se pueda al gobierno.

A propósito del tema el Activista de Personas Desaparecidas en esta localidad, GUILLERMO GUTIERREZ RIESTRA, ya cuenta con escoltas que le asignó el Estado aunque el secretario general de Gobierno, CESAR VERASTEGUI OSTOS, aclara que no a todos los que soliciten protección se la van a dar, ya ve usted que solo tenemos pocos más de 2 mil de los 9 mil policías que requiere Tamaulipas.