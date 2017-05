MAS CAMBIOS EN EL MUNICIPIO

Hay nuevas designaciones en el gobierno municipal, principalmente enroques de titulares de dependencias. Por un lado el CP JORGE ARTURO MARTINEZ DAMIAN, quien venía ocupando el cargo de Director de Recursos Humanos, ha sido movido al área de Jefe de la Oficina del Presidente Municipal. Por su parte a Recursos Humanos ha sido enviado el LAE ALFONSO PEREDO RAMOS, quien venía desempeñándose como Director de Comercio y Turismo, cargo que a su vez recae ahora en la licenciada HILDA QUIROGA GONGORA, quien se desempeñaba como subdirectora en esa misma dependencia, por lo que ha sido ascendida. A la vez el licenciado LUIS RODRIGO GARCIA GUTIERREZ ha sido designado Director de Investigación y Desarrollo, cargo que con anterioridad ocupaba SAMUEL LOZANO MOLINA, quien lo dejó, dado a que desde hace dos semanas fue nombrado Director de Comunicación Social.

ATIENDEN AUTORIDADES A VECINOS

Este miércoles un grupo de vecinos de la Colonia Los Artistas 2 acudieron a la Presidencia Municipal para exigir se les escrituren sus predios. Evidentemente estas personas ignoran que ocupan terrenos que no están legalizados, y por lo tanto no se les pueden escriturar, sino hasta en tanto se regularice la situación en dichas tierras. No obstante en el Municipio fueron atendidos de manera inmediata por los regidores NORA HINOJOSA GARCIA y JUAN JOSE ZARATE QUEZADA, así como por la primera síndica DORINA LOZANO CORONADO y el representante de la Dirección de Gobierno, RODOLFO GARZA BENAVIDES, quienes les hicieron ver justamente como está el caso de dichos predios. Afortunadamente hay gestiones ante la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT) para legalizar tales terrenos, aunque el asunto todavía va para largo.

JUSTIFICANDO LO INJUSTIFICABLE

Hay un adagio popular que indica: “Justificación no pedida, culpabilidad manifiesta”, y esta encaja como anillo al dedo a las recientes declaraciones vertidas por el diputado federal, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, en sentido de que él nada tiene que ver, ni está detrás de la postulación de LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL en pos de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas. A través de un video el diputado priísta hizo esta “aclaración”, tal vez movido por los constantes rumores en sentido de que él es la mano que mece la cuna en torno a este proyecto. Y aunque GUEVARA COBOS lo niegue realmente es el titiritero de LUIS ENRIQUE, a quien no solo conoce, sino que han trabajado juntos, puesto que ARREOLA VIDAL fue secretario de GUEVARA COBOS en la Cámara de Diputados. Por lo tanto mejor hubiera sido que el diputado originario de Mante se hubiese quedado callado. Hay otro dicho que reza “calladito se ve más bonito”.

SUPERA OFICINA FISCAL RECAUDACION

Un reporte emitido por la Secretaría de Finanzas, revela que la Oficina Fiscal del Estado de Nuevo Laredo, fue la única de las 13 oficinas de este tipo que hay en la entidad, que superó durante el primer trimestre del presente año, la recaudación lograda en el primer trimestre del 2016, esto pese a que se supone que se debe colectar menos debido a los subsidios que ha estado dando el Gobierno del Estado en diversos rubros fiscales. Y es que ciertamente la oficina fiscal de este puerto fronterizo sigue teniendo una amplia recaudación, gracias al trabajo que en este sentido realiza su titular ARTURO SANMIGUEL CANTU, quien dicho sea de paso ha logrado meter orden en la dependencia, y sobre todo mejorar el trato hacia los contribuyentes. Bien por ello.

NO ES OBLIGATORIO PARA MAESTROS LA “ESCUELA DE VERANO”

Debido a la inconformidad de algunos maestros por el hecho de que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) pretendía obligar la participación de educadores en el programa “Escuela de Verano”, se dieron algunas modificaciones y entre estas quedó dictaminado que la participación va a ser voluntaria, y si llegase a haber una escuela donde no haya maestros voluntarios, el director o supervisores buscarán recursos dispuestos en el Municipio para conseguir a los educadores. De hecho los voluntarios se pueden conseguir en otras zonas escolares, y de hecho directores y supervisores ya iniciaron la tarea de buscarlos con anticipación, para no enfrentar un problema más adelante. Con esto se demuestra que no hay la obligación de los maestros de participar, aunque sí se reconocerá a quienes lo hagan, independientemente de que se les pagará por la labor realizada. Queda pues aclarado el asunto.

PRIISTAS ARRECIAN ATAQUES A PANISTAS

Tal parece que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya se pusieron de acuerdo para empezar a criticar duramente el actuar de funcionarios del gobierno municipal y del Gobierno del Estado, y así empezar a llevar agua a su molino. Y es que a través de las redes sociales diversos priístas han empezado a arreciar los embates hacia sus adversarios, criticando obras y acciones que llevan a cabo los políticos del blanquiazul. Curiosamente esto se da después de que los del tricolor mostraron unidad al efectuar los festejos del Día del Niño y del Día de la Madre. ¿Será acaso que se bajó línea para atacar a los panistas, y sobre todo a los gobiernos de Nuevo Laredo y Tamaulipas, pensando con esto ganar adeptos?, que se me hace que sí. Como dice otro dicho: “Piensa mal y acertarás”.

SIGUEN FESTEJANDO A LAS MADRECITAS

Continúan las madrecitas siendo homenajeadas con motivo del Día de las Madres, que aunque fue la semana pasada, todavía siguen los festejos. Prueba de ello es que este jueves la regidora del Partido Nueva Alianza (PANAL), RAQUEL GUAJARDO MARTINEZ, ofrecerá un convivio a las mamás, esto en el Centro Cívico “Lic. Carlos Cantú Rosas”, a partir de las seis de la tarde. Habrá gratas sorpresas para las asistentes. Y para el domingo el activista político, RANFERI HINOJOSA ARZATE, invita a las madrecitas a otro festejo, a celebrarse en el domicilio de Chedraui 231 de Reservas Territoriales, a partir de las cinco de la tarde. Habrá convivio y un gran espectáculo. Sea pues.

LO ULTIMO

Un importante proyecto de reforestación de la ciudad trae entre manos la regidora SILVIA FERNANDEZ GALLARDO BOONE, que incluso incluye la posibilidad de crear un bosque en las afueras de la ciudad. No está mal la idea, se requiere, sobre todo para beneficio de nuestras próximas generaciones… El regidor ALFREDO GUARNEROS CARRANZA y la regidora ADRIANA GARCIA SANMIGUEL, siguen siendo los ediles que más temprano llegan a la Sala de Regidores para efectuar sus labores, que lógicamente incluyen el atender a la gente que acude a solicitarles apoyo. Merecen premio a la puntualidad… ¿Quién es el funcionario de segundo nivel de una oficina estatal, novato en la función pública, al que le apodan “El Escombro”?, ya que aparte de pasársela “tirado”, solo estorba y la única forma de que se mueva es que le metan -la pala-” jajaja.

