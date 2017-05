MAS MILITANTES DEJAN AL PRI.

Expusimos en su momento: “Si el CEN del PRI no se toma en cuenta a la militancia priísta de Tamaulipas, el Partido empezará a perder mujeres y hombres valiosos”.

Y ya vemos.

Han pasado ¡11 meses! desde las elecciones del 5 de junio y en el estado no hay delegado del CEN del PRI y, a pesar de las demandas de los priístas (ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO entre ellos) hay resistencia para emitir la convocatoria que fije bases para elegir nuevo presidente del Comité Directivo Estatal.

A la presidenta interina del CDE del PRI, AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, una dama íntegra, aplicada se le sigue viendo como una extensión del ex jefe político estatal, EGIDIO TORRE CANTU.

Por supuesto que ella no tiene la culpa de lo que sucede hacia el interior del PRI.

Pero los priístas, sobre todo los priístas de valor, al ver que su Partido los abandona… Mejor se apartaron.

Y lo hicieron con dignidad, como es el caso del ex diputado y ex presidente del PRI-Tamaulipas, FELIPE GARZA NARVAEZ, como es el caso de FERNANDO AZCARRAGA, como es el caso del ex diputado y ex alcalde de Madero, ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, como es el caso del ex candidato a diputado EDUARDO, LALO GATTAS.

AMERICO VILLARREAL ANAYA, hijo del ex gobernador AMERICO VILLARREAL GUERRA (qepd) también se separó del PRI.

El ejemplo de estos valores políticos lo sigue ahora el ex dirigente estatal de la FSTSE- CNOP y delegado del PRI en más de 10 municipios, REYNALDO GARCIA MARTINEZ.

REYNALDO renunció al tricolor después de 30 años de militancia.

Entregó su renuncia dirigida a la presidenta sustituta, AIDA ZULEMA FLORES PEÑA en las instalaciones del CDE del PRI.

REYNALDO, ex regidor, ex diputado local y ex dirigente del sindicato de TELCOM, manifestó su agradecimiento a la militancia y a los dirigentes del PRI, sin mencionar si irá o no a otro partido político.

-“Agradezco las atenciones que los miembros del partido y sus dirigentes me brindaron durante el tiempo que milité en este instituto político”-, dice la misiva de GARCIA MARTINEZ.

La mazorca se sigue desgranando.

MATAMOROS MEJORA SU ROSTRO: CHUCHIN.

Al inaugurar calles pavimentadas, alumbrado público, mejorar áreas verdes donde se instalan juegos infantiles y redes para las porterías del campo de fútbol, plantar árboles se mejora el rostro de Matamoros. Cambia el rostro de la ciudad, dijo el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, en una gira de trabajo por el fraccionamiento Los Encinos, localizado al poniente de la ciudad.

El jefe de la comuna indicó que se está mejorando la movilidad urbana y nuestro entorno con la forestación de las áreas verdes.

Rehabilitar calles, pavimentar y construir nuevas vialidades como es el caso de la avenida Encinos, con una extensión de casi 200 metros de largo, es el resultado de la participación activa de gobierno y la comunidad.

El Presidente Municipal cortó el simbólico listón que da por inaugurada esta vialidad principal, ya que es un acceso para los habitantes de Los Encinos, Casablanca y Quinta Real, en el sector poniente de la ciudad.

El Presidente Municipal estuvo acompañado por los secretarios: De Desarrollo Urbano, IVAN ROBLES FLORES; de Bienestar Social, DIANA MASSO QUINTANA y de Servicios Públicos, HUMBERTO ZOLEZZI CARBAJAL.

RECOMPENSA DE UN MILLON POR ASESINOS DE MIRIAM

El martes anterior en el Periódico Oficial de Tamaulipas, se publicó el acuerdo PGJE/05/2017 en el que se establece:

“Se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información exacta, veraz y útil, que coadyuve en forma eficaz, cierta y oportuna para la localización, ubicación y captura del o los responsables que hayan participado en la comisión del delito de homicidio en contra de quien en vida llevara por nombre MIRIAM ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ”.

MIRIAM RODRIGUEZ se convirtió en activista tras el asesinato de su hija en 2012, luego de haber sido secuestrada. Desde entonces, MIRIAM apoyaba a otras familias víctimas de desapariciones en el Estado de Tamaulipas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJT) ofreció una recompensa de UN MILLÓN DE PESOS por información que conduzca a la captura del o los homicidas de la activista ultimada el 10 de mayo en la ciudad de San Fernando.

Al día siguiente, más de 20 elementos de la Policía Ministerial del Estado iniciaron las investigaciones sobre el caso, sin que hasta el momento se haya capturado a alguno de los asesinos.

En el comunicado de la PGJ se establece que se “utilizará todos los instrumentos Jurídicos a su alcance para investigar y poner a disposición del Juez a toda aquella persona que infrinja la ley para lograr la paz pública en territorio tamaulipeco”.

COMO KENNEDY y COLOSIO, A OBREGON LO MATARON DOS ARMAS

Leyendo en Wikipedia, que todo lo sabe, la historia de ALVARO OBREGON SALIDO, encontramos una hipótesis sobre la teoría de la conspiración.

Esta es:

“Recientemente, [¿cuándo?] el historiador mexicano Rius Facius redescubrió el testimonio de la revisión del cadáver de Obregón realizada por un médico donde consta que el cuerpo presentaba orificios de bala de diferentes calibres, lo que hace suponer que se utilizó más de un arma para asesinar a Obregón, con lo que se fortalece la tesis de que si bien José de León Toral indudablemente disparó en contra del manco de Celaya, no fue el único. Inclusive 20 años después del asesinato del General Álvaro Obregón apareció en el periódico Excélsior el reporte de la autopsia realizada al General Obregón en donde se encontraron heridas de diferentes calibres, inclusive de rifles de largo alcance.

En su tiempo, fue ocultada esa información por el General PLUTARCO ELIAS CALLES, en ese tiempo presidente de México.

OBREGON tenía muchos enemigos políticos, por lo que el atentado les dio la oportunidad de eliminarlo y echarle toda la culpa a TORAL, aunque participaron más personas.

Su muerte permitió a CALLES consolidar su poder, extendiendo su dominio por 3 periodos presidenciales más en lo que se llamó el Maximato.

Hay testimonios de personas que dijeron haber escuchado varios tiros después que disparó TORAL, pero no sabían si efectivamente lo fueron o eran sonidos de la orquesta que siguió tocando por unos instantes la canción “Limoncito”.

LA FELICITACIÓN DE LA COLUMNA ES PARA LA DISTINGUIDA PROFESORA MARICELA ESTRADA DE GARZA.

Ayer, la profesora MARICELA cumplió un año más de vida.

Por supuesto, la primera felicitación que recibió fue de sus hijos, nietos y su esposo, el siempre amigo, doctor FELIPE GARZA NARVAEZ.

¡FELICIADES, PROFESORA MARICELA!.

Por hoy, es todo.

P.D.- El E-mail…

Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó:

-“Además del cantar de los pájaros ¿Escuchas alguna cosa más?” –.

Agudicé mi oído y algunos segundos después le respondí:

-“Estoy escuchando el ruido de una carreta”-.

-“Eso es- dijo mi padre- Es una carreta vacía”.

Pregunté a mi padre:

-“¿Cómo sabes que es una carreta vacía, si aún no la vemos?”-.

Entonces mi padre respondió:

-“Es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía esté la carreta mayor es el ruido que hace”-.

Me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportun@ o violent@, presumid@ de lo que siente y sintiéndose prepotente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo:

-“Cuando más vacía esté la carreta, mayor es el ruido que hace”-.