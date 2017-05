Los números son para dar vergüenza, 538 periodistas protegidos de las autoridades federales porque han recibido amenazas de quienes se duelen por el desempeño de sus labores, del crimen principalmente aunque no está demás decir que a una parte de esas bandas las protegen funcionarios corruptos, es decir, el periodista está a dos fuegos o a tres sí tomamos en cuenta que la sociedad también lo critica sin tomar en cuenta que es en defensa propia o un acto de supervivencia cuando no expone temas relacionados a la violencia, el narcotráfico, la delincuencia organizada, cuando no aparecen nombres de grupos de delincuentes y menos de los capos.

Los números los ofreció el mismo presidente Enrique Peña Nieto al informar que habrá más recursos y nuevos protocolos impulsados por gobernadores y el gobierno federal para proteger periodistas y activistas en pro de los derechos humanos.

Ahora, se equivoca si piensa que el hecho es para sentirnos privilegiados, orgullosos, una casta divina, un grupo de poder que obliga al gobierno a cumplir con sus obligaciones, en realidad el hecho da temor, miedo porque prácticamente nos catalogan como peligrosos cuando en realidad no hacemos otra cosa que presentar noticias.

Se siente más temor cuando conocemos la capacidad del gobierno federal para proteger personas, exacto, en caso de estar en la mira de la delincuencia o de funcionarios corruptos nuestras posibilidades de salir vivos son pocas, estamos ciertos que ninguna medida podría ser suficiente si ponen a un periodista o activista como peligroso para la delincuencia organizada, una práctica semejante a lo que ocurrió con algunos periodistas desaparecidos o ejecutados en Veracruz.

Tiene razón, el mayor miedo es que se tengan que hacer leyes o tomar medidas especiales para proteger la libertad de expresión, a los periodistas y activistas, cuando se supone que somos ciudadanos amparados por una Constitución y no hacemos otra cosa que ejercer un derecho que la misma nos otorga.

La verdad es que ser periodista, de unos 15 años a la fecha, es un suicidio en muchos Estados de la República, en este México lindo y querido mueren más reporteros y editores que en países que viven en guerra o bajo el terrorismo, nomás para que se dé una idea de lo mal que estamos.

Peor se pone la situación si en este México además tenemos que contar a los periodistas desplazados, a quienes han tenido que irse su ciudad o Estado de la noche a la mañana para proteger a sus familia, e incluso a otros que después de “levantarlos” les han dado un plazo de 24 horas para no volverlos a ver ni en pintura, para que se refugien en otra parte.

Una realidad es que ni el diseño de nuevas leyes, tampoco esos protocolos que se anuncian, ni más dinero y protección para cuidar periodistas es la solución ni lo que se busca por parte de la sociedad y medios, lo único que se requiere es regresar a la paz que gozamos por muchos años, ver que por fin la delincuencia respeta a las autoridades y no se meten con lo más sagrado que tienen que es la voz del pueblo.

Quizá sea verdad que algunos de los asesinatos de periodistas tienen un origen diferente a intentar acallar la libertad de expresión, por eso le insisto que no son más leyes o trato de privilegiados lo que necesitamos sino que poco a poco en este México todos seamos iguales, y si, que todos tengamos la garantía de que solo la Constitución y nuestras leyes podrán decirnos hasta donde llegar y donde frenarnos.

En otras cosas… ayer hubo cambios en la estructura del gabinete estatal, la Secretaria de Finanzas María Gabriela García Velázquez, fue removida de su cargó y se le designó como Representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, quedó como encargada de despacho María de Lourdes Arteaga Reyna, quien tiene nombramiento como Subsecretaria de Egresos.

También se definió cada una de las tareas que tendrán municipios, Estado y federación en la nueva estrategia de seguridad, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que la intención es dividir en Estado en zonas, luego dividir cada municipio en polígonos de tal forma que haya fuerza de seguridad a menos de tres minutos de cada punto de una ciudad, respecto a lo federal ya con la visita del Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, se concretó la coordinación en diversas tareas y el compromiso de atender sus asuntos en tiempos cortos y no dejar en la impunidad los delitos que les correspondan.

Se lanzó la convocatoria para cazar talentos la cual dice que si eres cantante, bailarín, músico, poeta, malabarista, actor, humorista, sabelotodo, súper humano o tienes algún otro talento, el Gobierno Municipal de Oscar Almaraz Smer y el Sistema DIF Victoria que preside la señora Tony Sáenz de Almaraz, te están buscando para que toda la gente te conozca y admire su talento.

Podrán participar todos los victorenses de cinco años en adelante, ya sea de forma individual, en dueto o en grupo, con temas completamente libres, sin que estos promuevan la violencia o la discriminación.

Las inscripciones están abiertas en el Departamento de Cultura del DIF Victoria, ubicado en el 16 y 18 Berriozabal, en cualquiera de los 8 CEDIF o en la página http://www.difvictoria.com/wp-content/uploads/2017/05/CAZATALENTOS.pdf, el registro cerrará el 22 de mayo.

