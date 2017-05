Revocan el amparo  de Kate del Castillo

Agencias

México.- Al considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) no violó su presunción de inocencia, la actriz Kate del Castillo perdió un amparo contra la supuesta filtración de información por las investigaciones que le fueron iniciadas. El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal decidió revocar un amparo otorgado a la actriz por un juez de Distrito contra la filtración de información que acusó por parte de la ex procuradora Arely Gómez y que supuestamente le causó una estigmatización y la colocó en una situación vulnerable. ”Lo que se describe son una serie de acciones de investigación ministerial por hechos presumiblemente delictivos, en los que está relacionada la quejosa, lo que ello en modo alguno implica información sugestiva o que prejuzgue su responsabilidad en la comisión de los mismos, dado que no se expone el resultado de esas pesquisas”, indicaron los magistrados. La protagonista de “La Reina del Sur” argumentó que luego de que la PGR diera a conocer que estaba siendo investigada por supuestos nexos con Joaquín “El Chapo” Guzmán, debido a que mantuvo contacto con él mientras permanecía prófugo, fue sujeta a valoraciones negativas y sus datos personales fueron difundidos sin su consentimiento. Al respecto, los magistrados indicaron que al ser una persona pública está sujeta a un mayor nivel de injerencia en su vida privada. ”El debate público que genere o haya generado la publicación de tales datos, en modo alguno puede considerarse un atentado al prestigio de la demandante de garantías dado que es persona pública debe soportar un mayor nivel de injerencia en su vida privada y en su honor, como se expuso en el precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está justificado incluso convencionalmente y genera una característica de los sistemas de democracia constitucional como el mexicano, donde se privilegia la libertad de expresión frente a los derechos de personalidad de las personas públicas”, destacaron los magistrados. La sentencia del Colegiado es inapelable, por lo que significa una batalla legal perdida para la actriz.