¡¡¡Urgente reunión en Los Pinos!!!.

¡Sopas!, apenas el secretario de Gobernación volaba hacia el Estado de Guerrero, para encabezar un circo, maroma y teatro similar al que presentó en Tamaulipas, y el gobernador de los “vientos del cambio” retornaba a Ciudad Victoria, Reynosa se convirtió nuevamente en zona de guerra entre los grupos antagónicos del crimen organizado que se disputan la plaza.

Aunque la vocería de Seguridad Pública no aportaba saldo de personas muertas, heridas o detenidos, si daba a conocer que las persecuciones y tableteo de metralletas resurgieron a unas horas que MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG y su Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal habían concluido la reunión para la evaluación de la estrategia implementada para Tamaulipas.

Los enfrentamientos fueron reportados en terrenos de la Colonia Vista Hermosa, donde las autoridades estatales y federales localizaron dos vehículos de fuerza motriz y la fachada de un domicilio particular, con múltiples impactos de armas de fuego.

Ahí mismo, en Reynosa, el presidente de la Cámara Restaurantera en la localidad, ALFONSO DE LEON FUENTES, se dejó caer contra el titular de la SEGOB, afirmando que el mensaje que trajo sobre la estrategia de seguridad es simple y sencillamente el mismo que viene repitiendo y que a la fecha solo ha servido para tres cosas…

A su vez, caro lector del exsólido sur escribe: “Osorio Chong atiende la seguridad de los Tamaulipecos como si estuviera jugando Street Fighter, junto con el gabinete de seguridad, que tienen sueldos mensuales mayores a los 250 mil pesos y no los merecen…”.

En otro orden de ideas, el aspirante del PAN para la Presidencia de la República, RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, afina detalles para su próxima visita a Tamaulipas y presentación, aquí en Ciudad Victoria, de su libro “La Fuerza del Cambio”.

Si no hay cambio de última hora, el exgobernante poblano arribará el viernes 26 del mes en curso, atendiendo la invitación del mandatario FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y de su amiga, la diputada federal ELVA LIDIA VALLES OLVERA, que se encargará de los trabajos de operación. La cita es a las seis de la tarde, en el Centro Cívico Gubernamental.

A propósito, grata sorpresa la que se llevaron los dueños y empleadas del restaurante “El Tigre” que se ubica por el Libramiento Naciones Unidas, a la altura del Hospital Regional de Alta Especialidad Victoria, cuando sin previo aviso arribó el gobernador y su esposa MARIANA GÓMEZ LEAL de GARCÍA CABEZA DE VACA.

Ambos asistieron a un evento celebrado en el Auditorio del Congreso Local y en su trayecto a la Casa de Gobierno hicieron escala para almorzar, saludar y tomarse la rigurosa Foto del Recuerdo con los ahí presentes.

Nos trasladamos al exsólido sur de Tamaulipas, donde el alcalde de Madero, JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO, continúa con la espada desenvainada, la guillotina a todo lo que da y este martes poniendo de patitas en la calle al director de Atención a la Juventud, ROBERTO ENRIQUE MORALES MELGOZA.

En los últimos días, el alcalde panista ha cesado a cinco funcionarios que iniciaron en su administración y para sustituir a MORALES MELGOZA eligió a JUAN FELIPE GUTIÉRREZ TOSCANO, quien durante la campaña electoral renunció a la dirigencia del partido MORENA y se alió a su candidatura.

Por supuesto lo arriba escrito nada tiene que ver con el rector de nuestra máxima casa de estudios, ENRIQUE CARLOS FRANCISCO ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, quien retornó a esta capital, tras participar en la XLVIII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines.

El evento se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila Campus Arteaga y la presidió el Secretario General de la ANUIES, el exalcalde de Tuxtla Gutiérrez y rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, JAIME VALLES ESPONDA; presente el michoacano Subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal, SALVADOR JARA GUERRERO, y el rector anfitrión BLÁS JOSÉ FLORES DÁVILA.

En nuevo cambio de pichada, Usted se enteró que la Procuraduría de Justicia del Estado ofrece la recompensa de un millón de pesos a quien proporcione información fidedigna que conduzca a la identidad, ubicación y captura de los presuntos homicidas de la dirigente del Colectivo de Desaparecidos en San Fernando, MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

Lo extraño del caso es que el ofrecimiento surgió al día siguiente del asesinato, aun cuando los investigadores no terminaban de recopilar las evidencias de prueba que en determinado momento quedaron en la escena del crimen, es decir, el procurador IRVING BARRIOS MOJICA se apresuró con la tentadora oferta, tal vez enterado de que sus muchachos, por lo que Usted guste y mande, le “bufarían” para llegar hasta sus últimas consecuencias.

En la sección humorística va el chascarrillo, clasificación “A”, que nos envió MARTHA LAURA BÁEZ. Y que dice:

Llega un hombre con el pie enyesado y otro le pregunta: – ¿Qué te pasó, mano? – Es que estaba jugando fútbol y me cambiaron la pelota por una de fierro. – Híjole mano, ¿cómo te ha de haber dolido? – Hombre, el pie es lo de menos… ¡¡¡hubieras visto como quedó el que remató de cabeza!!! Juuuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO convocaba de urgencia, en la Residencia Oficial de Los Pinos, al Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y a los mandatarios estatales del país, incluyendo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de abordar el tema de la violencia contra periodistas.

La reunión “Acciones por la Libertad de Expresión y para la protección de los periodistas y defensores”, iniciaba al mediodía, lo que ponía en duda si FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA cancelaría su presencia en la ceremonia de entronización de maestros con distinguida trayectoria profesional en Tamaulipas y en otro evento para la entrega de la medalla “Ignacio Manuel Altamirano” y “Rafael Ramírez”, al personal docente de 30, 40 y hasta 49 años de servicio educativo.

De ser así, el Jefe del Ejecutivo estatal posiblemente se haría representar por el secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, o bien, por el titular de la Secretaría de Educación, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR.

En otro tema, quienes le saben al tema recuerdan que el próximo día primero inicia oficialmente la temporada de huracanes para la zona del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México y recomiendan tomar las precauciones necesarias.

Los duchos en la materia auguran la aparición de once tormentas tropicales, cuatro que alcanzarían el rango de huracán y dos de ellos de categoría tres a cinco.

Pero mientras los meteorólogos aconsejan ponerse las pilas y que luego no se salga con que a chuchita la bolsearon, habitantes de colonias del poniente de esta capital lanzaban rayos y centellas porque la COMAPA les esta brindando un servicio bastante irregular y sin suministro del vital líquido hasta por dos días.

Y si de quejarse se trata, en la zona urbana de la misma capital tamaulipeca, vaya Usted a saber por qué razón, pero por las noches algunas de las principales avenidas lucen a oscuras, por presuntas fallas en el alumbrado público o porque de plano funcionarios actúan deliberadamente para ahorrarle unos pesitos al ayuntamiento.

Cambiemos a otras cosas, de lo contrario nos veríamos tentados a comentar que por la salida a Soto la Marina, en su tramo que comprende Libramiento Naciones Unidas- Aeropuerto, aproximadamente el 80 por ciento del alumbrado público no está funcionando.

En tema muy aparte, al menos hasta la hora que escribíamos, la alcaldesa altamirense, ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ, mantenía en reserva el nombramiento del delegado de Tránsito y Vialidad que ocupará la vacante que con su renuncia dejó el oficial retirado de la Policía Federal de Caminos, JOSÉ LEONARDO BLANCO MARTÍNEZ, aunque interinamente lo cubría el Capitán GABRIEL ACEVEDO ROJAS.

El espacio se acaba, pero queda informar que esta mañana, la Secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, y la lideresa del SUTSPET, BLANCA GUADALUPE VALLES RODRÍGUEZ, entregaron la base laboral estatal a más de seiscientos médicos, enfermeras y administrativos que acumularon antigüedad de diez años. El acto se desarrolló en el Teatro Juárez y CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGI OSTOS, en representación del Jefe del Ejecutivo estatal.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, hoy, a la excandidata a diputada por el Décimo Distrito Electoral y directora de la Oficina Registral y Catastral en Matamoros, ZULEIMA CORTÉS GÓMEZ; LUIS FABIÁN MENCHACA MARTÍNEZ, MARGARITA GARCÍA MARTÍNEZ y ABEL LÓPEZ PACHECO, regidor, en Padilla, Río Bravo y Tampico, respectivamente; PEDRO LUIS CORTEZ CRUZ, titular de Planeación y Evaluación del ITAVU, y a la coordinadora de la Red de Desaparecidos, A.C, ALEJANDRA LEZAMA CEPEDA.

El mismo jueves también cumpleaños, y felicitamos, a HÉCTOR WALLE JUÁREZ, jefe de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo; JAVIER CLAUDIO GÓMEZ, periodista neolaredense; MARGARITA GARCÍA MARTÍNEZ, lideresa del PRI en Río Bravo; RAYMUNDO TIRADO MEDINA, coordinador de Enlace en la Secretaría Académica de la UAT, y al médico dentista de El Mante, LYDIO ESPRIELLA DOMÍNGUEZ.

Es hora del punto final, pero antes el mamertín chistorete que envió el periodista HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: Aquel tipo se percata que otro era muy conocido, y le pregunta: – ¿A usted todo el mundo lo conoce?, Benny le contesta: – Sí, todo el mundo me conoce. El tipo lo reta: – Le apuesto 50,000 pesos a que no lo conoce Vicente Fernández. Entonces van a verlo y Benny lo saluda: – Hola “Chente”, ¿cómo estás? – Hola Benny, responde el cantante.

El señor anonadado le pide hacer otra apuesta: – ¿A que no lo conoce el presidente de USA. – Como crees que no, somos muy amigos.. Viajan a la Casa Blanca y los guardias saludan a Benny: – ¡Hello, hi! Benny les pregunta: – ¿Se encuentra el presidente? – Yes, come in. El presidente lo ve llegar y lo saluda: – ¡Hello, Benny! – ¡Hello, Donald! El tipo casi se desmaya de la impresión.

Y así van visitando a toda la gente más importante del mundo y todos conocen a Benny. El tipo decide hacer una última apuesta. Por un millón de pesos.

– ¡A que no lo conoce el Papa! Viajan a El Vaticano y ven al Papa en el balcón principal. Benny le dice: – Espérame, tú no puedes subir. El tipo se queda y ve como Benny va a saludar al Papa, de repente Benny voltea a ver al tipo para presentarle al Papa desde arriba, pero éste se desmaya.

Benny baja apurado, lo reanima y le pregunta que por qué se desmayó, el tipo le contesta: – Es que mientras tú saludabas al Papa, dos individuos que estaban a mi lado voltearon hacia el balcón y uno le dijo al otro: – Oye… ¡¡¿quién es ese que está con Benny?!! Juuuuar juar juar juar.

