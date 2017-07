TYR evadiría extradición

Olvidan a periodistas asesinados El flamante avión del delegado ‘Guasón’, de chalán a senador Récord de exgóbers en la cárcel Desesperan por ‘calma chicha’

Cd. Victoria.- A más de un año de la muerte de ZAHAMIRA BAUTISTA LUNA,

no se ve por lado alguno a compañeros, agrupaciones u organización social

que siquiera la recuerde, como no sea como un número más en la larga lista

de periodistas asesinados a lo largo y ancho del país.

Más de cien en el sexenio de ENRIQUE PEÑA, al que aún restan larguísimos

16 meses.

Como también es indignante el oprobioso silencio que se guarda cuando un

periodista como JESUS HERNANDEZ es cobardemente injuriado en redes

sociales.

Suceso de gravísimo grado, si se entiende que se le involucra con hordas

criminales cuyas reacciones son harto conocidas.

Como tampoco nadie refiere las razones por las que un buen periodista

como PACO CUELLAR debió abandonar Tamaulipas con todo y familia.

O las amenazas al compañero GILDO GARZA.

Desde aquí, nuestra solidaridad con JESUS HERNANDEZ y una vez más la

exigencia de justicia para ZAHAMIRA.

Por cierto, el pasado 17 de este julio se cumplieron 31 años de la más

completa impunidad en la ejecución de los periodistas ERNESTO FLORES TORRIJOS (editor director del desaparecido El Popular) y su columnista estrella NORMA MORENO FIGUEROA, en Matamoros. Habría sido éste, frente a las puertas de la casa editora, el primer caso sonado de homicidio de periodistas en Tamaulipas. Si bien un mes antes, JORGE BRENES, propietario de La Prensa, había sido también asesinado a balazos, en Reynosa. La lista es larga e incluye, de entonces a la fecha, a PACO ARRATIA, VICTOR CALZADO JR., ROBERTO CRUZ, MARIO CHAVEZ, LUPITA ESCAMILLA, FELIX FERNANDEZ, SAUL MARTINEZ, ROBERTO MORA, MARIO MORALES y PABLO PINEDA, citados alfabéticamente por apellido. También CARLOS A. GUAJARDO, ELIZABETH MACIAS, FRANCISCO ORTIZ MONROY, GABRIEL PUGA, JORGE RABAGO, JAIME SANCHEZ y RAMIRO TELLEZ, referidos en el mismo orden. Y, salvo el de ARRATIA SALDIERNA (con asesinos de paja), absolutamente todos los demás permanecen en la más ignominiosa impunidad. De esa relación de 21 periodistas ultimados conviene saber que tres fueron en el sexenio del DR. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, ocho en el de TOMAS YARRINGTON, cinco en el de EUGENIO HERNANDEZ y cinco en el de EGIDIO TORRE. Sin contar con siete compañeros plagiados en 2011 (sexenio de EGIDIO TORRE) en Reynosa (y de los que jamás se volvió a saber), un tema del que nadie quiso ni quiere hablar, hasta ahora, por lo que el sexenio de ‘La Morsa’ habría sido el de mayor incidencia criminal contra periodistas. Todo ese listado y numerología, sin considerar los no pocos casos de compañeros que han sido amenazados, golpeados, levantados, humillados, secuestrados y difamados. Hechos éstos que permanecen en absoluta impunidad. CHISMOGRAFIA: Amable lector nos corrige, pues ‘El Guasón GARZA GONZALEZ no habría sido secretario particular del exalcalde porteño ALVARO GARZA CANTU, sino chalán de OSCAR LUEBBERT en el CDE del PRI. De donde saltó como tapón de sidra, pues no entregó una camioneta ‘Ram’ que habían rifado. Lo recoge GUILLERMO ACEBO, a la sazón delegado del ISSSTE, y le encomienda la subdelegación de tiendas y farmacias del instituto. El hoy gobernador GARCIA CABEZA DE VACA lo incluyó como primer regidor en su planilla para la alcaldía y GARZA CANTU lo colocó primero en la lista plurinominal del PRD, en su paso como candidato a la gubernatura, contra EUGENIO HERNANDEZ. Hoy, ni LUEBBERT, ACEBO, CABEZA DE VACA o ALVARO tienen expresiones

agradables del ‘Guasón’. Como candidato a diputado federal por el PRD, ya abrazado a la causa de ‘San Peje’ LOPEZ OBRADOR, obtuvo ridículos 800 votos y en la reciente contienda para gobernador, contra CABEZA DE VACA y BALTAZAR HINOJOSA, mientras éstos obtuvieron 721 049 y 506 546 votos, respectivamente, ‘El Guasón’, apenas superó los 32 mil. Por otro lado, leemos en ‘Frentes Políticos’ de Excélsior que, según el vicealmirante LUIS FELIPE LOPEZ CASTRO, secretario de Seguridad Pública en nuestro estado, “los delincuentes están perdiendo la batalla y que las autoridades no han sido rebasadas”. Y que, según el comisario de la Policía Federal en nuestro estado, RICARDO ADRIAN UGALDE, “los autobuses de pasajeros que circulen por Tamaulipas contarán con la vigilancia y acompañamiento desde las centrales camioneras y durante toda la jurisdicción en esta entidad”. Porque vivimos en Tamaulipas y viajamos por carretera, podemos asegurar que lo uno y lo otro son absolutamente falsos. Los bandidos (sin charola) siguen haciendo de las suyas (ejecuciones, secuestros, asaltos carreteros, robos domiciliarios). Como tampoco hemos visto un solo autobús en carreteras de nuestro estado que lleve siguiera cerca una patrulla federal. Con respecto al tema nacional de moda, definitivamente que el gobierno de ENRIQUE PEÑA deberá apostarle a que el juicio de JAVIER DUARTE se vaya más allá del 1 de diciembre del 2018. Ya luego, esa papa caliente que se la eche quien lo releve. Con el agregado de que muy seguro que no será presidente priísta, sino todo lo contrario. En tal eventualidad, la estancia de JAVIDU en prisión será larga, muy larga. En cambio, para esas fechas deberá ya estar libre la ínclita y redimida ELBA ESTHER GORDILLO. Quien ahora resulta ser ‘víctima del sistema’ que la creó como un monstruo de la corrupción sindical y magisterial, en los tiempos de CARLOS SALINAS. Lo de DUARTE nos lleva obligadamente al caso del exgobernador tamaulipeco TOMAS YARRINGTON. Cuya defensa insiste en que se quede preso en Italia y no sea extraditado a Estados Unidos, donde lo espera prisión de por vida. Del mismo modo está ROBERTO BORGE, exgobernador de Quintana Roo, en prisión panameña, esperando los trámites para su extradición a México. Con DUARTE en el frescobote sumarían siete los exgobernadores apresados por el gobierno de PEÑA NIETO: Apúntele: ANDRES GRANIER, TOMAS YARRINGTON, JAVIER DUARTE, ROBERTO BORGE, GUILLERMO PADRES, FLAVINO RIOS (interino de JAVIDU

en Veracruz y en prisión domiciliaria), JESUS REYNA, también relevo ‘por mientras’, pero de FAUSTO VALLEJO en Michoacán. Más ARMANDO REYNOSO, panista de Aguascalientes, que entra y sale de prisión. Además, con un pie en alguna ergástula, el ex de Chihuahua CESAR DUARTE, el saliente de Nayarit, ROBERTO SANDOVAL, y el vecino RODRIGO MEDINA. Mientras que ‘en el bullpen’ (usando términos beisboleros) estaría RUBEN MOREIRA, en caso de que el INE anule la elección, pues suena improbable que el PRI ‘vuelva a ganar’ en Coahuila unos comicios extraordinarios, con solo la gubernatura en juego, con toda la atención nacional. Bien lo anota LOPEZ DORIGA en columna reciente: siete exgobernadores presos y 9 investigados (allí anota a EUGENIO HERNANDEZ y HUMBERTO MOREIRA). Inédito, cierto, aunque no suficiente. ¿Verdad, EGIDIO TORRE? Regresando con la eventual extradición de TOMAS YARRINGTON desde Italia, por lo pronto su defensa logró posponer su audiencia para ese caso, para el 21 de septiembre próximo. Que es oxígeno puro para el propio TYR como para su costosa defensa. Y es que, como nos la sabemos, el gobierno norteamericano está batallando para que la justicia italiana dé por buenas algunas pruebas de los delitos que en gringolandia se imputan al exgobernador tamaulipeco. Recuérdese que los cargos contra YARRINGTON están ‘fundamentados’ en dichos de testigos protegidos, algunos de ellos beneficiados por la justicia gringa a cambio de hacer denuncias. Sería el caso, por ejemplo, de ANTONIO PEÑA, aprehendido en Estados Unidos por lavado de dinero y otras fechorías, pero que goza de libertad por haber ‘puesto el dedo’ a YARRINGTON. Personas que han visitado al también exdirigente estatal del PRI en Sollicciano afirman que TOMAS JESUS tiene harta confianza en que quedará libre antes de Navidad. Veremos y diremos. Finalmente, muchos, muchísimos tamaulipecos siguen extrañados por la ‘calma chicha’ con que el actual gobierno, panista, ha tratado a sus predecesores, priístas. Y es que, recordando, MANUEL CAVAZOS la emprendió legalmente lo mismo contra PEDRO SILVA, director de Gobierno con AMERICO VILLARREAL, que contra VICTOR MARQUEZ GATICA, director del PIDUT (hoy ITAVU), y JUAN GENARO DE LA PORTILLA, alcalde de Altamira. En el siguiente sexenio, TOMAS YARRINGTON hizo perro del mal a PEDRO

HERNANDEZ CARRIZALES, quien concentró toda la obra pública (y los fabulosos negocios, por supuesto) en el sexenio del sombrerudo. Con EUGENIO HERNANDEZ en la gubernatura no hubo persecución política, pero ‘ajustó’ a su antecesor amagando con las cuentas públicas. Y en el cierre del priato, ‘La Morsa’ EGIDIO TORRE tomó como chivo expiatorio al vocero del sexenio anterior, MARIO RUIZ PACHUCA, aunque por delitos fuera del manejo gubernamental y de los que sería exonerado. Y ahora, cuando en las graderías se quiere ‘ver sangre’, la espera resulta demasiado larga. Por hoy es todo. Mañana será otro día. P.D.- A ver. A ver. ¿De quién es el avión tipo ‘Piper’ ‘Seneca’ III, con código 0D0365, matrícula XE-EHZ y C/n 34-8133249? Su constante permanencia en el aeropuerto de McAllen, Texas ha despertado fuertes sospechas en la autoridad norteamericana. Como nos la sabemos, pertenece a un exdiputado local tamaulipeco y exdirigente estatal de un partido palero del PRI. Las iniciales del personaje son JESUS GONZALEZ MACIAS y PVEM las de la franquicia electorera. El sujeto de marras hoy despacha como delegado federal de la Semarnat en Tamaulipas. Sale… y vale. gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, @lupediazmtz