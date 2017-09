Hoy nuestro México sufre cosas graves y serias,

que mejor será dejar este espacio para pensar en

como ayudar a quienes nos necesitan y estamos lejos.

….ACORDES y DESACORDES…..

….LA solidaridad mostrada por los mexicanos ante la enorme desgracia, ha demostrado que es posible hacer frente a las adversidades y superar éstas en mejores condiciones. Esperemos que esta solidaridad no sea solo por esta catástrofe, sino que se prolongue y amplíe ante otras desgracias que vive el país, y que requieren el esfuerzo de todos….

….LLAMA la atención la disposición de CARLOS SLIM de donar cinco pesos por cada peso que reciba la fundación “Carlos Slim”, para ayudar a los damnificados de los sismos, da muestra de su enorme riqueza y que definitivamente no necesita de ese peso, pero es también una forma de ayudar….

….ESPEREMOS que el ejemplo mostrado por CARLOS SLIM sirva de ejemplo para otros muchos empresarios mexicanos, los cuales se han enriquecido a costa del pueblo. Es tiempo que los empresarios también den muestras de solidaridad para con el pueblo y su donativo no sea como una limosna de como cuando van a misa, y con ello quieren pasar por el ojo de la aguja y ganar el cielo….

….EL Comité Directivo Estatal del PRI, continúa con la renovación de los Comités Municipales.

….CONFIEMOS en que ahora con las modificaciones los lineamientos para ser consejero electoral municipal, se incremente el número de ciudadanos interesados en participar como tales. Tras la impugnación del PAN a los lineamientos el Tribunal Electoral de Tamaulipas dispuso que para ser consejero municipal, basta tener una residencia de tres años en la localidad y no de cinco como se había establecido….

….TAMBIEN ahora podrán participar como consejeros aquellas personas las cuales hayan pertenecido al Servicio Nacional Electoral….

….HASTA ahora se habían registrado como aspirantes a 875 personas, esperemos se aumente el número con los nuevos lineamientos. Además de que con ello se modifican algunas fechas del cronograma electoral….

….ASI inicialmente se tenía contemplado que la designación de los consejeros electorales municipales, se haría a más tardar el 15 de noviembre, pero se amplía hasta el 10 de diciembre….

….CAMBIO de tema para recordar que el hoy gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, cuando en su momento fue Senador de la República, votó a favor del pase automático del titular de la Procuraduría General de la República a titular de Fiscal General….

….INTERESANTE sería conocer si hoy FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA conserva así su voto o lo modifica….

….TAL parece que por ahora ELVA VALLES los vientos dentro del Partido Acción Nacional no le son favorables y su futuro no le es muy promisorio. No se ha dado cuenta que los vientos soplan en otra dirección y no hacia la huasteca poblana….

….LO interesante sería saber por qué ELVA VALLES continúa comprometida con el exgobernador poblano RAFAEL MORENO VALLE, cuando tal parece que el panismo tamaulipeco, tiene otro candidato a la Presidencia de la República….

….EN el Congreso del Estado las fuerzas políticas ahí representadas, han pactado que serán seis los secretarios los cuales acudirán a comparecer para efectuar la glosa del Primer Informe de Gobierno de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA. Al respecto ya está convenido que asistirán el procurador de Justicia, IRVING BARRIOS MOJICA y la secretaria de Salud, GLORIA DE JESUS MOLINA GAMBOA. Por verse quienes serán los otros….

….TAMBIEN ya se ha convenido en que tres secretarios comparezcan ante el pleno del Congreso y otros tres lo harán ante las respectivas comisiones ordinarias….

….PARA las comparecencias de los secretarios las fechas serán el 4, 11 y 18 de octubre….

….Y al parecer será el diputado CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ quien presida la mesa directiva de la Sesión Extraordinaria Pública y Solemne de Congreso, en la cual el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA hará entrega de su Primer Informe de Gobierno, el próximo viernes 29….

….EN vísperas de que habrá importantes visitas en el Congreso del Estado, éste ya es objeto de la acostumbrada “manita de gato”….

