Sección 1 del STPRM, cadáver político.

La derrota electoral del ex secretario general de la Sección 1 del Sindicato Petrolero, HUMBERTO OLIVA BARREDA, y las copiosas sospechas de corrupción que mantienen con un pie en la prisión al ex alcalde petrolero MARIO ALBERTO NERI CASTILLA y a sus colaboradores FERNANDO RIVERA DE LA TORRE y SERGIO LOPEZ DE NAVA, predicen otro desastre electoral si el PRI le cede otra vez a los petroleros de Ciudad Madero, el privilegio de las candidaturas a la presidencia municipal y la diputación federal por el VII Distrito.

La muy venida a menos influencia política de los petroleros de Ciudad Madero, fue impactada también por los severos recortes de PEMEX a la inversión y el empleo, ante cuyo embate el líder nacional CARLOS ROMERO DESCHAMPS mantiene un silencio cómplice, pues mientras centenas de familias se quedan en el desamparo económico de la noche a la mañana, el sindicato se cruza de brazos.

Ello, sin considerar que el ex líder de la Sección 1, ESDRAS ROMERO VEGA, ‘heredó’ el poder municipal a un incondicional suyo, cuyo ejercicio aparece manchado por sospechas de corrupción, pues la Contralora del Ayuntamiento, DIANA FERNANDEZ DIAZ; el director jurídico ROBERTO AVALOS FLORES y el asesor jurídico JONATHAN RUIZ, denunciaron ante la Procuraduría de Justicia del Estado un faltante de recursos federales por 250 millones de pesos, No-Solventados por el ex alcalde MARIO ALBERTO NERI CASTILLA.

Éste impuesto por ESDRAS ROMERO como sucesor suyo en la alcaldía, tras solicitar licencia para contender como candidato del PRI a diputado federal, debe responder a las imputaciones penales que derivan del resultado de las auditorías realizadas a diversos recursos federales, por la propia Auditoría Superior de la Federación.

Aunque la denuncia incluye también al ex Tesorero municipal, FERNANDO RIVERA DE LA TORRE y el ex secretario del Ayuntamiento, SERGIO LOPEZ DE NAVA.

“Por lo que estamos poniendo a la vista de la autoridad competente los hechos que correspondan al desahogo de la investigación que se acuerde para el debido deslinde de responsabilidades”, indicó la Contralora en una conferencia de prensa, acompañada por ROBERTO AVALOS FLORES, director jurídico, y JONATHAN RUIZ ÁLVAREZ, funcionario de la Secretaría del Ayuntamiento.

Los delitos por los que fueron demandados son, peculado y lo que resulte. En cuanto al ex alcalde, el petrolero ESDRAS ROMERO VEGA, se le investiga aún por los ejercicios que llevó a cabo al frente de la administración municipal:

“Esos están en revisión”, puntualizó la funcionaria.

En este sentido, será la PGJE quien requiera la información correspondiente, y actúe en consecuencia.

Pero, al margen del resultado de estas indagatorias, el hecho de haber perdido la elección municipal con HUMBERTO OLIVA BARREDA como candidato a la Sucesión municipal 2016, y ahora las denuncias de corrupción contra los corifeos del sindicato, convierten a la Sección 1 en un cadáver frente al 2018.

Frente a los embates del Partido Acción Nacional y la contundencia de su unidad en la zona conurbada del sur tamaulipeco, Nada-Predice-Que-El-PRI vaya a recuperar los 2 municipios más importantes de esta región: Madero y Altamira, pues Tampico en automático pasará a manos de los azules, gracias al esquirolaje político de La Maestra, tan ducha en esos menesteres.

Ello, al margen de la posibilidad de reelección de los alcaldes ANDRES ZORRILLA y ANA LAURA EMPARAN, de Madero y Altamira, respectivamente.

Concatenando temas, “Hoy, México necesita de todos”, declaró la Alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, al hacer un llamado a la solidaridad para con los damnificados y poner a disposición de los ciudadanos de nuestra ciudad 5 Centros de Acopio #FUERZAMEXICO, ubicados en: Plaza pública de la colonia Benito Juárez; plaza comercial Del Río, carretera a Matamoros con Álvaro Obregón y Américo Villarreal; oficinas centrales del DIF, del bulevar Hidalgo en la colonia Hidalgo; centro comercial Plaza Real, en bulevar Hidalgo y bulevar Las Fuentes, colonia Las Fuentes; plaza comercial Sendero, del bulevar Hidalgo y distribuidor vial Periférico, así como en la plaza principal Miguel Hidalgo del centro de la ciudad.

El Gobierno de la doctora MAKI ORTIZ, coordinado con instituciones educativas y organizaciones civiles colabora en el acopio de alimentos, enseres para limpieza, medicinas y productos para curación y para el hogar, que serán enviados a la Ciudad de México y a los estados de Chiapas y Oaxaca, artículos que se recibirán en horario de las 9:00 a las 18 horas en los 5 Centros de Acopio instalados.

A propósito de Reynosa, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ, en coordinación con el Ayuntamiento que preside la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, realizará hoy viernes un recorrido por calles aledañas a la populosa colonia Balcones de Alcalá, dentro del Plan Unidos por Reynosa del Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, para conjuntar esfuerzos e intensificar las acciones de mejoramiento urbano, rescate de espacios públicos y su entorno para la movilidad segura y reforestación, en beneficio de la comunidad de esta localidad fronteriza.

La comitiva partirá del Campamento de Trituración de Llantas en bulevar Acalá, esquina con la calle 20 de Noviembre, en compañía del Secretario de Obras Públicas del gobierno municipal y el representante de la Oficina del Gobernador en la Zona Norte, FRANCISCO GARZA DE COSS.

Mientras que en Nuevo Laredo, en menos de un día, se logró recolectar más de 25 toneladas de víveres en el centro de acopio de Protección Civil y Bomberos (PC), instalado en la Explanada Baca Calderón, que estará recibiendo donativos hasta el domingo.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, mencionó que gracias a la generosidad de los vecinos de Nuevo Laredo, ya se llenó una caja tráiler de 53 pies, con donativos, además de 130 kilogramos recolectados en el módulo del aeropuerto.

“Dimos a conocer ayer de manera pública el esfuerzo conjunto de las dos ciudades fronterizas. Se instalaron seis centros de acopio en las estaciones de Bomberos de Laredo, Texas con la participación del congresista HENRY CUELLAR, Universidad TAMIU y la cónsul CAROLINA ZARAGOZA”, informó el alcalde.

El edil también dio a conocer de los módulos de recepción que instalaron diversos organismos, empresas transportistas y Sistema DIF para cubrir distintos puntos de la ciudad.

El centro de acopio funcionará hasta el domingo 24 de septiembre, todo lo recaudado será enviado al Sistema DIF Tamaulipas, que preside MARIANA GOMEZ de GARCIA CABEZA DE VACA, para enviarlo al DIF Nacional, donde se encargaran de distribuir la ayuda a las diferentes ciudades afectadas por el terremoto.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.