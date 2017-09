SOLIDARIDAD.

En estos momentos de desastres naturales, cuando a México le ha tocado sufrir en carne propia los horrores de la destrucción causada por dos terremotos, los mexicanos han respondido al llamado de auxilio y cada quien aporta su granito de arena.

Es ahora cuando debemos ser solidarios.

El objetivo es ayudar ahora a los damnificados, a aquellos que perdieron a sus familias y perdieron su patrimonio.

Es el momento de unir nuestras manos, sumar esfuerzos y ayudar a los que, por ahora, necesitan urgentemente que se les apoye.

En Matamoros, Tamaulipas, ayer jueves 21 de septiembre, el presidente municipal JESUS JUAN DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, acompañado por síndicos y regidores, por el diputado federal PEDRO LUIS CORONADO AYARZAGOITIA, por funcionarios y colaboradores, dieron el banderazo de salida a un tráiler que llevaba más de 30 toneladas de alimentos, productos de limpieza y de higiene personal para los hermanos de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, donde el día 7 de septiembre un sismo de 8.1 grados Richter causó estragos.

Allí, en las instalaciones que ofreció el empresario PABLITO GUERRA, a un lado del Presidente Municipal siempre al apoyo, el secretario del Ayuntamiento, ABELARDO MARTINEZ ESCAMILLA, DIANA MASSO, secretaria de Desarrollo Social, IVAN RICARDO ROBLES, GUILLERMO SANCHEZ, SANTOS LOZANO y los regidores FELIPE ANGELES CARDENAS GONZALEZ y GERARDO DE LA CRUZ.

Y ya se coordina también más apoyo para los damnificados de la Ciudad de México donde, el martes 19 de septiembre otro sismo, éste de 7.1 grados, derrumbó edificios y causó la muerte de más de un centenar de personas.

Los mexicanos han hecho mano cadena para ayudar al rescate de la gente atrapada.

Los mexicanos, como uno solo, han acudido sin necesitar que se les llame, para extender la mano y levantar al caído.

Corazones arriba y, si luchamos juntos contra la adversidad, ésta pronto quedará superada.

Cada quien pone ahora, su granito de arena.

Ayer mismo, el diputado federal CORONADO AYARZAGOITIA declaró que está de acuerdo en que se reforme la ley para que los partidos políticos aporten (del dinero que les otorga el Instituto Nacional Electoral para su activismo) partidas especiales, para apoyar a los damnificados en casos de desastre.

Los diputados han aportado un día de haber, igual que muchos funcionarios y empleados federales y estatales.

El esfuerzo se está haciendo.

Y LOS ESTUDIANTES TAMBIEN PONEN SU GRANITO DE ARENA

Alumnos del Instituto Educativo “Mundo Garabatos”, entregaron al Centro de Acopio instalado en el Congreso del Estado, un donativo de diversos artículos, como material de curación, pañales para bebé, toallas sanitarias, alimentos enlatados y productos de limpieza, a fin de contribuir con las personas de los diferentes Estados afectadas por el sismo.

La diputada ISSIS CANTU MANZANO, recibió a los 22 estudiantes de preescolar y maestras de esta escuela, a quienes agradeció su invaluable apoyo, el cual es muestra de la unidad que existe en los tamaulipecos, para sacar adelante los problemas o situaciones que los abaten.

La directora de este plantel educativo, CLAUDIA MEDELLIN GIL, expresó que lo más importante es apoyar en estos momentos difíciles a los afectados por el sismo, además de promover en los pequeños el valor de la solidaridad y concientizarlos sobre estos acontecimientos que han afectado a los mexicanos.

“SE SINTIO MUY FEO”

El diputado federal PEDRO LUIS CORONADO AYARZAGOITIA cuenta que el temblor de 7.1 grados, lo sorprendió en su oficina del Congreso.

“El Palacio de San Lázaro… Se movió.

“¡Está temblando!”-, pensé y salí de la oficina rumbo a las escaleras. Unas escaleras angostas donde ya estaba mucha gente.

Allí se hizo el cuello de botella.

Varias mujeres no podían caminar. Habían entrado en pánico.

Yo miraba la losa del techo esperando que no se nos fuera a caer encima.

Una señora que no podía caminar me dijo “¡Yo me agarro de usted!”.

Y así salimos todos a la explanada.

A EDGAR MELHEM también lo agarró en su oficina, pero él salió por otra puerta.

Y a BALTA (BALTAZAR HINOJOSA OCHOA) lo sorprendió en el pleno… En el recinto principal, pero todos salimos por distintas puertas y no hubo incidentes, gracias a Dios.

Ahora se hace evaluación del estado físico en que quedó el edificio del Congreso y las sesiones están suspendidas”, dijo Pe.Lu.Co.

YARRINGTON puede ser extraditado ya. Su defensa no quiere.

“Al final la decisión tendrá un sesgo político (pues corresponderá al ministro de Justicia), pero antes debemos esperar para ver lo que dice la Corte Suprema”, dice la defensa.

Temen que el ex gobernador sea llevado a Estados Unidos.

Estados Unidos lo acusa por delitos de delincuencia en tráfico de sustancias estupefacientes, lavado de dinero y fraude bancario, entre otros.

México lo reclamó inicialmente por tráfico de sustancias estupefacientes, aunque los gobiernos de ambos países acordaron dar prioridad a la solicitud de extradición presentada por Washington.

El que planta árboles, cosechará frutas.

Quien siembra trigo cosechará pan.

Quien siembra flores, obtendrá perfumes.

El que planta lealtad, cosechará buenos Amigos.

El que siembra alegría, recogerá felicidad.

Quien siembra la verdad, cosechará confianza.

El que planta sobre la fe, su cosecha está segura,

Quien cultiva afecto, recogerá gratitud.

Sin embargo, algunas personas prefieren,

Sembrar vientos y recoger tempestades.

Sembrar la tristeza y cosechar desconsuelo.

Cultivar odio y sembrar rechazo.

Sembrar la discordia y obtener soledad.

Sembrar indiferencia y cosechar el adiós.

Plantar la burla y juntar enemigos.

Plantar injusticia y cosechar abandono.

O sembrar cizaña y no cosechar nada.

Consciente o inconscientemente siempre estamos sembrando.

Todos nacimos con el don de sembrar y recoger en abundancia.

Tenemos la opción de usarlo para sembrar cosas buenas y edificantes o para cultivar cosas malas y destructivas.

Diariamente plantamos millones de semillas.

Debemos elegir sabiamente que tipo de naturaleza queremos que nos rodee y cual fruto deseamos cosechar.

Yo he decidido cultivar siempre lo mejor.

Dios ya me ha preparado el terreno.