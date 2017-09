Los políticos y el sismo.

1._ Los políticos de los diferentes partidos también están en situación de emergencia tras el sismo registrado el pasado martes en la Ciudad México, Puebla y Morelos, perdieron incluso mucho más que los miles de damnificados.

Como usted lo lee querido lector o lectora, diputados federales, locales, senadores, alcaldes perdieron la poca credibilidad que todavía unos cuantos tenían en ellos, el país entero está muy decepcionado porque muchos de éstos, sino es que la mayoría, ni las narices asomaron el día de la emergencia.

Los políticos nos demostraron una vez más lo insensibles y poco solidarios que son y de ello los mexicanos dieron cuenta en las redes sociales donde exigieron la presencia de los gobernantes, de los diputados que se olvidaron que la patria es primero, éstos en lugar de acudir a ver qué se le ofrecía a la gente prefirieron irse tranquilamente a su casa.

Tan hastiada está la gente de la clase política que hasta obligó a los partidos políticos a donar parte de las prerrogativas que el Instituto Nacional Electoral, INE, les dará para este proceso electoral del 2018, en contra de su voluntad las diferentes fuerzas políticas van a tener que donar una parte de su presupuesto.

El titular de la Secretaría de Gobernación, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, vivió en carne propia el repudio de la gente que aún en medio de su dolor y de su desgracia sacó fuerzas para correrlo de una de las zonas de desastre, a gritos y hasta lanzándole algunos objetos el funcionario tuvo que salir despavorido.

A PEÑA NIETO y su Gaviota los criticaron duro y tupido porque los víveres que la gente estaba enviando, llámese agua, arroz, frijol, aceite, harinas, jabones, papel y otros productos básicos, los estaban repartiendo en cajas de despensa del sistema DIF, como si la ayuda fuera de ellos, como si el gobierno los hubiera comprado.

El dilema ahora es quien va a administrar las donaciones económicas que están haciendo los artistas, los deportistas y toda esa gente de buen corazón que está ayudando, lo decimos porque ya nadie confía en el gobierno, ni en el federal ni el estatal, la gente teme que estos gandallas se queden con la lana como lo hacen siempre.

La desconfianza ha trascendido hasta la iglesia, la gente tampoco confía en sus obispos y sacerdotes, ni mucho menos en las organizaciones no gubernamentales, como le decía, este será el gran dilema, quién o quienes van a administrar los miles de millones de pesos que están donando para las miles de familias damnificadas.

2._ GUEVARA COBOS se hizo que la virgen le hablaba:

A nivel local nuestros políticos no cantaron mal las rancheras en eso de hacerse los occisos a la hora de apoyar a los damnificados, es más, ni siquiera fueron para ayudar en el traslado de víveres a la Ciudad de México pese a que algunos les hicieron la solicitud éstos nomás no respondieron, se hicieron los sordos.

Uno de tantos de estos políticos fue el diputado federal priísta, ALEJANDRO GUEVARA COBOS éste jamás atendió la solicitud que le hizo el Pastor de la Iglesia, Jesucristo es Rey, de nombre ABEL GONZALEZ LOPEZ, quien le pidió la ayuda al diputado federal para trasladar de Houston a México unos víveres, sin embargo el diputado nunca le respondió.

_Diputado le envié mensaje por inbox solicitando su apoyo para llevar ayuda de Houston para México y no me contestó, mi inteligencia básica me dice que en verdad ni le importan las personas ni su situación solo los fines partidistas ahora comprendo por qué México está como está, muchas gracias por sus no finas atenciones_ le escribió el Pastor A GUEVARA.

Y así como éste hubo muchos más que ni sufrieron ni se acongojaron, por ejemplo está también el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, CARLOS GARCIA GONZALEZ quien puso un centro de acopio porque algunas notas periodísticas lo presionaron para que lo hiciera.

Así de graves estamos.

3._ CABEZA suspende eventos por luto nacional:

A propósito de la tragedia ocasionada por el terremoto, el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA informó que ante esta situación de emergencia, decidió suspender los eventos regionales que realizaría en los municipios de Tampico y Reynosa, con motivo de su primer informe de gobierno.

El único evento que hará GARCIA CABEZA DE VACA será el día 29 de este mes, tal y como estaba previsto presentará su informe ante el Congreso del Estado, pero ya no realizará sus informes regionales en los municipios en mención, creo esta medida, de suspender eventos públicos también la aplicaron otros gobernantes del país.

4._ Otra vez el Partido Verde irá de “palero:

Contra la voluntad de algunos, el Partido Verde Ecologista de México ratificó a PATRICIO KING LOPEZ como dirigente del mismo, aunque siendo honestos lo único que va a hacer esta fuerza política en este proceso electoral, es ir de “palero” de otro partido, como siempre lo han hecho porque por sí solos nomás no la hacen.

Antes los del Partido Verde eran “paleros” del Partido Revolucionario Institucional, PRI, pero como ahora los ven flacos, ojerosos, cansados, sin ilusiones y sin ninguna esperanza de ganar, están pensando en hacer alianza con el Partido Acción Nacional, PAN, aunque el albiceleste tampoco anda muy bien que digamos en el gusto de los tamaulipecos.