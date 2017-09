Se enfrenta Estado Mayor con jóvenes en Edomex

Agencias

Joquicingo, Edomex.- Durante el recorrido del Presidente Enrique Peña Nieto por este municipio, elementos del Estado Mayor Presidencial se enfrentaron con jóvenes, quienes afirmaron ser de la Universidad Autónoma del Estado de México.

El Presidente caminaba por la Calle León Guzmán, donde daría un mensaje a cientos de mexiquenses afectados por el sismo del 19 de septiembre, cuando frente a él, a mitad del tumulto, los militares peleaban con los estudiantes.

La versión de estos últimos es que los escoltas empujaron a un señor de la tercera edad que le gritaba a Peña Nieto “¡Agarra una pala!”, por lo que enojados ellos comenzaron a aventar a los uniformados.

El Presidente, acompañado por el Gobernador Alfredo del Mazo, veía de lejos la escena, desconcertado por lo que sucedía.

En su discurso, el Mandatario lamentó que llegue a la comunidad gente que no tiene el espíritu de ayuda, por lo que preguntó a los lugareños si eran de la comunidad, y le respondieron que no.

Peña Nieto afirmó que era realmente condenable la actitud de quienes no ofrecen su ayuda de buena fe.

“Aquí hoy los mexicanos están trabajando para apoyar a la gente que más lo necesita, y lo que no se vale es que haya gente que pretende obstruir ese tipo de ayuda de los mexicanos, de las autoridades y quieran ser obstáculo para esta ayuda.

“Hemos visto en las redes sociales mucha desinformación, a veces información falsa, noticias falsas que verdaderamente entorpece la labor de auxilio y apoyo de las personas damnificadas. No se dejen engañar, no se dejen confundir”, acusó.

A empujones, los militares sacaron a los estudiantes del lugar, y el Presidente continuó su discurso, en el que prometió que pronto comenzará a llegar la ayuda.

Lo primero, afirmó, será realizar un censo para determinar el tipo de ayuda que se les dará.