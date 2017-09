Se suma Home Depot a tareas de reconstrucción

Agencias

México.- La Fundación The Home Depot donará 250 mil dólares para apoyar las labores de rescate y reconstrucción de viviendas, en los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en México.

En un comunicado, indicó que la ayuda será entregada a través de las asociaciones TECHO (expertos en construcción de vivienda), Operation Blessing (expertos en apoyo en situaciones de desastres) y Team Rubicon (para desastres naturales).

La empresa señaló que este donativo se suma a los 13.5 millones de pesos con los que se solidariza con los estados afectados, de los cuales una parte ya fue donada a través de autoridades y organizaciones de la sociedad civil.

“Todos los que colaboramos en The Home Depot México, Estados Unidos y Canadá nos solidarizamos con la gran labor que ciudadanos y autoridades han emprendido ante esta difícil situación, estamos trabajando para ayudar a nuestras comunidades”, señaló Sergio Gutiérrez Osuna, presidente de The Home Depot México.

Asimismo, precisó que la donación de 13.5 millones de pesos será a través de la Cruz Roja Mexicana, DIF Nacional, Centro Nacional de apoyo para contingencias epidemiológicas y desastres A.C. (Cenaced), TECHO, Fundación Televisa, Protección Civil y la Secretaría de Marina.

Así como la colecta anual “Haz más por los demás”, del 15 de septiembre al 15 de diciembre, donde los clientes de la tienda pueden aportar voluntariamente un peso o más en la línea de cajas, mismos que se destinarán de manera íntegra a reconstruir y reparar viviendas.

También instaló centros de acopio en 120 tiendas, las cuales del 11 al 24 de septiembre recibirán productos de primera necesidad como alimentos enlatados, artículos de higiene personal y de limpieza, así como herramientas.