Un buen show.

La glosa de los informes de gobierno no es más que un show que utiliza a los medios masivos. Una pasarela para proyectar o dar imagen a determinados funcionarios. Lo es aquí, y en China.

No traen beneficios para la comunidad. A nada conducen en Sonora, Jalisco o Tamaulipas y el resto de entidades hermanas. No modifican decisiones de gobierno, no generan correcciones en las políticas públicas.

Hasta el gobierno estatal de ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, tales eventos los organizaba el partido en el poder, el PRI. Seleccionaban a expertos en determinados temas y se reunían en cierto espacio, fuera de los recintos oficiales.

El resultado era una bola de panegíricos ensalzando al jefe político.

Aun así, pudiera decirse que, fuera de la mención del partido, era la sociedad la que hacía un análisis del documento del Gobernador. No eran obligatorias o generaban consecuencias.

Por lo menos, en esa época, los líderes partidistas encargaban el análisis a conocedores ajenos al gobierno.

La glosa de un informe Presidencial, como el de los Jefes de Gobierno de la CDMX es inútil para la sociedad. Beneficia en todo caso a los titulares al mantener su presencia en los medios masivos por varios días más, después de la entrega ante el Congreso.

Ensalsa a los colaboradores que son citados por el Poder Legislativo. Es una “placeada” ante los diputados y los medios. Si aspiran a un puesto de elección les puede dar posicionamiento.

Ir al Congreso –federal o estatales- representa confort para aquellos que quieren afianzarse en su chamba. Les da oportunidad de decir lo que quieren sin riesgo de críticas.

En los últimos años, ha surgido una corriente ciudadana que opina que las glosas las debe organizar la sociedad civil en sus propios espacios, sin presencia de funcionarios.

Podría iniciar en entidades que son referente en democracia, como el Distrito Federal, Jalisco o San Luis Potosí.

Tendría que ser uniforme con el panorama nacional. Que sean los ONG los que analicen los informes del Presidente de la República, con presencia de secretarios colaboradores o sin ellos.

Así, en cada entidad, los grupos civiles tendrían que organizarse para desmenuzar determinado tema del Informe del Gobernador. De ahí surgirían auténticas preguntas que hacer.

Además de la civil, las instituciones académicas pueden hacer glosas con el apoyo de los medios masivos.

Es la tendencia que demanda el respetable, aunque también sin consecuencias de beneficio colectivo. La fuerza estaría en la opinión pública.

Por lo demás, la glosa del informe del Presidente de la República es un auténtico show que se extiende a las entidades. Para nada sirven. Solo obligan que los funcionarios comparezcan ante los diputados.

En última instancia, como decía alguien, los funcionarios no tienen obligación siquiera de conducirse con la verdad.

Si hablamos del Primer Informe del Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, a través de un boletín anunció la suspensión de los eventos regionales previstos con ese motivo el dos y tres de octubre en Reynosa y Tampico.

El motivo es la circunstancia de emergencia nacional que vive México, los sismos que han traído muerte y daños materiales incalculables.

Aunque ya pasaron los tres días de duelo nacional que decretó el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, es buena la actitud del Gobernador. No son momentos de fiesta.

El informe no se suspende. Será entregado el viernes en Palacio Legislativo para que lo analicen los diputados.

Destacar, de la semana anterior, la presencia del Gobernador CABEZA DE VACA en el campus de la UAT en Tampico. En los últimos años los gobernadores no habían acudido a eventos masivos en la casa de cultura. Usted sabe, los “incidentes” o abucheos.

Aquí se dio una sinergia entre la muchachada y el ejecutivo; “quiero que me vean como un aliado y un amigo”, les dijo.

Exito político para el gobernante oriundo de Reynosa.

Ya que hablamos de educación, la familia del SNTE Sección 30, comunidad estudiantil y padres, reunieron más de 40 toneladas de víveres, agua y artículos de higiene personal, que se entregarán a los damnificados de los sismos en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México.

El municipio de Güémez también participa en labores de acopio de víveres para los damnificados. Un centro de recepción se instaló en la plaza principal, bajo la dirección de la señora ANA KAREN GARCIA DE CARDENAS GONZALEZ, presidenta del DIF.

De los once rescatistas que partieron de Ciudad Victoria hacia el centro del país para participar en labores de salvamento, dos son de Güémez.

En Altamira hubo evento priísta. SERGIO GUAJARDO MALDONADO trae la aceitera lista para activar el comité municipal. El dirigente es EULOGIO SANCHEZ DE LA ROSA y la Secretaria Adjunta a la Presidencia (CDE) es GRISELDA CARRILLO REYES.

¿Cuál será la solución para el 2018? ¿Otra vez GRISELDA? ¿Van a llamar a JUAN GENARO DE LA PORTILLA?. El enemigo a vencer ya no es tanto el PAN con su alcaldesa ALMA LAURA AMPARAN, sino MORENA que vienen con fuerza.

Reiteró GUAJARDO que será respetuoso de las decisiones que tomen los comités municipales a la hora de designar candidatos a las alcaldías. Está seguro que no se meterá el estatal y menos los dinosaurios.

En El Mante, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y el representante de CONAZA, HECTOR DE JESUS SANTOS BOLON, entregaron maquinaria agrícola y equipo para 24 productores de Viejo Tantoán y la región. La idea es devolverle al municipio la bonanza productiva. Hay ensiladoras, empacadoras de forraje, cosechadoras, molinos forrajeros y remolques.

PD.- Que va en serio lo del PRI de regresar 258 millones de pesos del subsidio oficial. Este lunes lo formalizará ante el INE.