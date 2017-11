Bien se vieron los diputados de PAN y PRI de origen matamorense, en ponerse de acuerdo ante el problema que puede significar que la línea Aereoméxico suspenda los vuelos Matamoros-México.

Cuando se antepone el interés común, el interés de los ciudadanos, sin duda que con acuerdos y consensos pueden avanzar las cosas de manera más sencilla y fácil.

Aunque sin duda es una lástima que tales acuerdos se tengan para cuestiones de tan escaso interés colectivo como lo es un vuelo comercial.

Esperemos que los diputados sigan logrando consensos para asuntos verdaderamente trascendentes e importantes que contribuyan al cambio y bien de la sociedad.

….ACORDES y DESACORDES….

….EN eso de las observaciones a las cuentas públicas de los Municipios hay una actitud de “sálvese quien pueda” o “yo no fui fue teté”. No se trata de un asunto de complicidades o de solidaridad, sino sencillamente de institucionalidad para solventar las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado….

….DE poco o nada servirá a la fracción del PRI en el Congreso del Estado el estar atento a las observaciones hechas por la ASE a los Ayuntamientos de extracción priísta, si los informes de resultados de las auditorías practicadas son negativos y menos aun cuando la fracción es minoría….

….ASI pues aquellos exalcaldes que enfrentan observaciones e informes de cuentas públicas en sentido negativo no solo deberán solventar satisfactoriamente las observaciones, sino también el garantizar que pasarán a retirarse de la vida pública y deberán abstenerse de meterse en futuros procesos electorales….

….LAS comisiones ordinarias del Congreso del Estado trabajan a rajatabla en dictaminar las iniciativas que se encuentran pendientes a fin de no cerrar el año con rezago legislativo. Así, se trabaja en la dictaminación de iniciativas las cuales dejaron pendientes pasadas legislaturas….

….TAL parece que alguien les dijo a los legisladores locales que dejar iniciativas sin dictaminar, sin aprobar, significa rezago legislativo y han entrado en un tobogán de preocupación de poner fin a ello….

….CUANDO lo que realmente interesa a los ciudadanos es que no se encuentran realmente representados al asumir los legisladores posturas partidistas y no la defensa de la sociedad y se dictaminan leyes que afectan a los habitantes, posiciones que no guardan relación alguna con aquello que dijeron durante sus campañas….

….PREOCUPA más la existencia de una serie de leyes inútiles debido a la falta de aplicación de las mismas por el desconocimiento de éstas por los ciudadanos, pero también por parte de las mismas autoridades….

….JESUS OLVERA MENDEZ se convirtió en el primer ciudadano en solicitar al Instituto Electoral la documentación y requisitos para ser candidato independiente a la Presidencia Municipal de Madero….

….NO es la primera ocasión en que “Chuy” OLVERA participa como candidato a la Presidencia Municipal de Madero, ni la primera en que resulta derrotado….

….TAMBIEN se hicieron presentes en el órgano electoral NAYMA KARINA BALQUIARENA y sus seguidores agrupados en “Vive Victoria Independiente”, para notificar su propósito de participar como candidata independiente a la alcaldía de Victoria. Para formar parte de su planilla ha invitado a MARIO SOTO GARCIA, MARIA DE LA LUZ VELAZQUEZ CHARLES, IVES SOBERON MEJIA, AMELIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, ISIDRO REMES SANDOVAL, GREGORIA DE LOS SANTOS GONZALEZ, CARLOS ALBERTO CRUZ MEDRANO, BRENDA LOZANO SOSA, GUILLERMO GUTIERREZ RIESTRA, y ANA PADILLA DOMINGUEZ, entre otros…..

….EL próximo día 15 de diciembre se cierra el término para que los ciudadanos informen al IETAM su intención de ser candidatos independientes y durante los meses de enero y febrero, recabar los apoyos necesarios para ese propósito….

….INTERESANTE el planteamiento del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, en el sentido de que los candidatos a síndicos y regidores será gente que realmente represente a la ciudadanía y ya no más cuotas a los sectores y organizaciones….

….QUE los regidores y síndicos salgan de la estructura territorial de los seccionales de las colonias y ejidos, es algo de lo cual realmente se encuentra urgido el PRI, pues ceder y conceder regidurías a juniors para que empiecen sus “pininos” en la política o personas que realmente no representan a nadie, a no ser amiguismo y compadrazgo es también entre otras las causas de las derrotas del tricolor….

….PARA la renuncia de WILLIAM KNIGHT CORRIPIO como subsecretario, no influyeron los desacuerdos con el secretario General de Gobierno, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, sino la falta de empeño en el cumplimiento de sus responsabilidades. Las quejas por parte de los prestadores del servicio de transporte urbano siempre abundaron….

….UNA vez más el expresidente del PRI Estatal y exdiputado local RAMIRO RAMOS SALINAS, no oculta sus aspiraciones ni pone peros y reitera su intención de ser candidato a legislador senador o diputado federal, pero a lo que si le pone pero, es a ser candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo….

….Y ello se puede tomar como que por ahora el PRI no tiene posibilidad alguna de ganar la alcaldía o que RAMOS SALINAS no las trae todas consigo….

….EN contraste quien sí levanta la mano para ser candidata a la Presidencia Municipal de aquel municipio, es la diputada federal YAHLEEL ABDALA CARMONA, quien se encuentra metida de lleno en ese propósito….

….EL diputado CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, no oculta su aspiración de querer ser el candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Matamoros, pero insiste en que habrá de esperar a que el Comité Directivo Estatal del PAN emita la convocatoria respectiva para definir el método de elección de candidatos….

….EN ese sentido se pronuncia a favor de que la nominación se haga mediante elección entre los militantes y simpatizantes del partido….

….A la vez se pronunció a favor de las alianzas electorales y en ese sentido apuntó que la Coalición del Frente Ciudadano en los comicios federales será total, pero aún no se ha decidido si también en las entidades federativas en que habrá comicios locales también habrá alianzas con el PRD y Movimiento Ciudadano….

….POR verse si la designación de VERONICA SALAZAR VELAZQUEZ como representante del Gobierno de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA en Matamoros no incide sobre el resultado de la auditoría practicada a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 y 2016 que presidió su hermana LETICIA y que se ha adelantado tienen observaciones y los informes pueden ser negativos….

….EN caso de que las cuentas públicas de LETICIA SALAZAR sean dictaminadas como negativas por el Congreso del Estado, será la mejor forma de dividir a una familia la que sin duda alguna tiene una fuerte presencia dentro del PAN matamorense…..

…. EL Ayuntamiento de Matamoros que encabeza JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, dio marcha atrás en su propósito de incrementar en un 67 por ciento la tasa del impuesto predial, luego de que ha conseguido de la Federación recursos adicionales por 20 millones de pesos para el próximo año….

….SIN embargo, el diputado CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, jefe de la mayoría panista en el Congreso del Estado, tiene el propósito de aprobar la Ley de Ingresos Municipal de Matamoros en los que los términos en que fue enviada, plantea un incremento al impuesto predial, lo cual en vísperas de un proceso electoral se puede convertir en navaja de doble filo….

….POR un lado hace ver mal al alcalde DIAZ DEL GUANTE con tal aumento en la tasa impositiva del predial y por otro también se exhibiría al Congreso del Estado, al no defender a los contribuyentes de tal incremento….

….CON una serie de enroque en la administración pública estatal, diversos funcionarios tuvieron su “Buen Fin”. Así tenemos que MARIO GOMEZ MONROY pasa a ocupar la subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación, en tanto HERIBERTO MORADO CISNEROS asume la subsecretaría del Transporte de la Secretaría General de Gobierno, tras la dimisión de WILLIAM KNIGHT CORRIPIO. A la vez ENRIQUE FEREGRINO TABOADA fue ascendido a Segundo Subprocurador….

….POR otra parte, EDUARDO REAL SORIA fue nombrado coordinador de los Comisarios de la Contraloría Estatal, tras dejar la subsecretaría de Administración en Educación. Otro enroque es con JESUS ALBERTO SALAZAR ANZALDUA de coordinador general Administrativo de las oficinas del Gobernador, pasa a desempeñar el cargo de director general de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración….

….agar0505@hotmail.com