Los sueños de Don Manuel.

Al columnista le dieron ganas de llorar después de echar una ”ojeada” al proyecto alternativo de trabajo de Don MANUEL LOPEZ OBRADOR, como presidente de México.

Es la emoción de saber que el hombre nos hará felices a muchos, millones de paisanos tamaulipecos.

A partir del uno de diciembre del 2018 nuestros residentes fronterizos estarán en la gloria. En un descuido hasta se creerán gringos.

San MANUEL promete que recorrerá las aduanas a 20 kilómetros del límite divisorio con Estados Unidos. Como zona libre podrán circular libremente autos y productos americanos. La gente comprará como si estuviera en “el otro lado”.

En las fronteras, que yo entiendo incluye con preferencia a Tamaulipas, reducirá el cobro del IVA e ISR sobre las utilidades.

Tales beneficios no solo serán para los vecinos. Por si alguien del centro del país quiere venir a la “chiviada”, Don MANUEL construirá un sistema de trenes bala desde la Ciudad de México a las fronteras.

Suena extraordinaria la idea del futuro Presidente de México. Un chilango podrá embarcarse a las siete de la mañana en la CDMX, llegar a Reynosa a las ocho y media, cruzar a Estados Unidos, comprar y regresar a su gran ciudad. Suave ¿No?.

Ahora bien, a los tamaulipecos en particular nos tiene prometidos un tren bala de Ciudad Victoria a Matamoros. Se comprometió en la campaña presidencial del 2006 ante un grupo de simpatizantes en el mitin al que convocó en la plaza del Ocho Hidalgo en la capital.

Chinga´o ¡Tanta emoción!.

Los universitarios todos cobrarán desde el uno de diciembre del año venidero una “piscachita” mensual de medio salario mínimo. Con el aumento que acaba de conceder el gobierno, serán algo así como un mil 325 pesilllos con ocho centavos.

Felices todos. La muchachada estudiando y viajando gratis en el transporte público. Todo joven que esté matriculado viajará de gorra, lo mismo que los adultos de más de 60 primaveras.

También los abuelitos. Cada uno (ellos y ellas) cobrará mil 100 devaluados cada 30 días.

Cerrarán las perversas cajas de cobro en los hospitales –como el Civil, General y de Alta Especialidad en Ciudad Victoria-. El servicio, la consulta y el respectivo medicamento, serán gratis. ¡Chulada de máiz pinto!.

Yo entiendo que, con esta gratuidad, los burócratas estatales ya no sufrirán el descuento por servicio médico en el ISSSTE. No habrá razón.

Y serán felices los muchachos que ahora no estudian, que se fueron de vagos por gusto o por falta de dinero de sus familias. Desde diciembre del año venidero estarán cobrando cada mesquite tres mil 976 pesos con seis centavos que representan uno y medio salarios mínimos (para entonces seguramente habrá aumentado).

Dos millones 300 almas jóvenes que están en esa condición, ingresarán a la nómina del gobierno vía apoyos.

Su tarea será muy sencilla: Abrir pozos un día, y taparlos al siguiente.

La explicación de LOPEZ es muy sencilla, según documentos que difundió este 20 de noviembre.

-Se trata de hacer algo parecido a lo que hizo el Presidente ROOSEVELT, de Estados Unidos, quien durante la gran depresión creó las condiciones para hacer realidad el derecho al empleo.

Para entenderlo mejor: ROOSEVELT contrató gente (generar empleos) para abrir zanjas y luego taparlas. No quería pagar por no hacer nada.

Hay otro beneficio que no alcanzaremos los tamaulipecos porque estamos muy lejos: El tren bala de carga que construirá en el istmo de Tehuantepec, para comunicar el Atlántico con el Pacífico, o viceversa.

De todas maneras no podemos quejarnos porque hay otra acción del presidente LOPEZ OBRADOR que sí nos beneficiará, y en mucho: Ordenará sembrar un millón y medio de árboles frutales.

Yo, el que escribe, desde ahora mismo le mando decir que me gustan mucho los mangos.

En el proyecto de nación, que resumió en 50 puntos, menciona que su gobierno construirá refinerías de petróleo por todo el país.

Por eso el que escribe le sugiere y pide desde ahora, que nos mande una para la zona árida, lo que es Tula, Palmillas, Bustamante y Miquihuana, para que le de chamba a los muchachos que ahora se tienen que ir de mojaditos.

Bueno, abusando de la confianza Don MANUEL, pues otra refinería para San Fernando para que la gente en edad productiva, hombres y mujeres –igualdad de género, que conste-, ya no se la pasen pescando en la plaza y columpiándose por las tardes.

Ya encarrerados –y ahora sí va a ser la última- pues hace falta otra refinería petrolera en Nueva Ciudad Guerrero. La gente carece de fuentes de empleo. La presa ya no tiene peces y los turistas se retiraron, le tienen miedo a los bandidos.

Luego seguimos con el tema porque el espacio se termina.

Mejor comentemos que PEMEX entregó en comodato al Gobierno de Tamaulipas las 16 hectáreas de lo que fue la refinería petrolera en Reynosa (El gobierno de FELIPE CALDERON la cerró; mientras el señor LOPEZ OBRADOR quiere abrir más).

El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA twitteó este jueves: La donación de los terrenos de la antigua refinería de Reynosa, refrenda el compromiso de Pemex y el Gobierno de Tamaulipas, con el desarrollo de nuestras ciudades y pone de manifiesto la estrecha colaboración existente entre ambas instancias.

Ahí será construido un parque recreativo.

Por su parte el titular de Petróleos, JOSE ANTONIO GONZALEZ ANAYA, escribió en su cuenta: Agradezco al Gobernador FRANCISCO CABEZA DE VACA la amplia disposición de su gobierno para avanzar en la implementación de la estrategia conjunta de combate al robo de combustibles en la entidad.

Desenlace en Matamoros: Se quedará el vuelo de Aeroméxico a la capital del país. El diputado BALTAZAR HINOJOSA OCHOA escribió en redes, también este jueves: Con gusto les haga saber que Aeroméxico se queda en Matamoros. Así lo acordé hoy con su Director General Andrés Conesa, a quien agradezco su extraordinaria disposición y confianza al apostarle al desarrollo económico de nuestra ciudad.