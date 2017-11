PRD ofrece sus amores.

No saben si van en alianza en Tamaulipas, pero los del PRD ya están más puestos que un calcetín. Se les queman las habas.

Es extraño que los jefes del membrete, OSVALDO VALDEZ VARGAS, CUITLAHUAC ORTEGA MALDONADO y ALBERTO SANCHEZ NERI se hayan adelantado a los acontecimientos. La Alianza Ciudadana está muy verde en Tamaulipas.

Fueron ellos los que se negaron a coaligarse con el PAN en el 2016 rumbo a la gubernatura. Estaban “maiceados” por el partido en el poder y le dieron la espalda a FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

Ahora comen ansias. Tomaron el acuerdo de ir con el PAN y MC, en un accidentado pleno extraordinario del IX Consejo Estatal, allá en Tampico.

Tal y como lo exige el perfil de la casa, primero se agarraron a golpes y luego votaron el acuerdo.

Es posible que en la entidad no se lleve la asociación del Frente Ciudadano por México, pero ya están ahí, ofreciendo su amor de compañía por las presidencias municipales del 2018. Ofrecen su amasiato con mucha antelación.

El PAN no los necesita y el Movimiento Ciudadano no los quiere, porque no le sirven. Solo buscan el dinero fácil. Se quedaron mal acostumbrados.

Como siempre, están divididos. Por un lado la pandilla comandada por VALDEZ y por el otro la que representan MAGDALENA PERAZA GUERRA, JUAN MANUEL RODRIGUEZ NIETO y ARMANDO VALENZUELA ARROYO, entre otros. Las diferencias son por el botín, el subsidio del gobierno estatal.

Ahora están fuera de la olla. Quedaron fuera del presupuesto por no alcanzar el mínimo de votos requerido, para conseguir una diputación plurinominal y el consiguiente subsidio. Creen que, apoyados por los guajes panistas, en el 18´ van a recuperar el registro estatal.

Por si fuera poco están “entrados” con el Instituto Electoral de Tamaulipas. En caso de ir de damas de ocasión con los azules, el órgano cobrará la deuda.

En el proceso 2015-16 los del PRD cometieron tantas burradas que el INE les aplicó tres multas: 4.6, 3.5 y 3.5 millones de pesos que no pudieron quitarse. Pensaron que la fiscalización estaría a cargo del Gobierno del Estado que todo les perdonaba.

Como ya no están en la “polla” local, el IETAM les descontó dos millones 224 mil pesillos y quedaron a deber alrededor de nueve melones más.

Es lana que tiene que ingresar al Instituto Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología para pagar becas a los alumnos más destacados.

No solo el PRD se fue con la finta de que la fiscalización era puro cuento. Los demás partidos también recibieron sanciones. Con el Estado era puro juego. En el 2014, el Instituto Electoral los multó con 374 mil pesos, en el 2015 con 320 mil, y en el 2016 con 694 mil (gasto ordinario).

El gran problema fue con el proceso electoral anterior. La supervisión del recurso público corrió a cargo del Instituto Nacional Electoral. Ahí es más difícil que valgan las influencias locales.

Pues bien, no es aventurado decir que los amarillos se quedarán vestidos y alborotados en esa presunta alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano, en pos de las presidencias municipales.

Si el año venidero no van en amasiato, menos los aceptarán para el 2019 en el juego por las diputaciones locales.

Y perdió una SAMUEL “El Oaxaco” CERVANTES PEREZ, representante del PAN ante el IETAM.

Este lunes el Tribunal Electoral ratificó el acuerdo del árbitro, relativo a los lineamientos de consulta para la sesión especial de cómputos municipales en el proceso que viene.

Lo más seguro es que el abogado ya no recurrirá a otras instancias. El Instituto Electoral prácticamente ha quedado en manos azules.

En el PRI hay humo blanco rumbo a la Presidencia de la República. El candidato será JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA, ahora ex secretario de Hacienda. No es priísta ni ha pertenecido a partido alguno.

El Presidente (priísta) en turno cumplió fielmente el ritual de decidir la candidatura. No podría ser de otra manera si ENRIQUE PEÑA NIETO se formó a la vieja usanza de los dinosaurios.

Luego del “destape” viene la “cargada de los búfalos”, el registro como precandidato y el movimiento de toda la maquinaria partidista.

Se habla de acuerdos tras bambalinas de PRI-PAN para cerrarle el paso a MANUEL LOPEZ OBRADOR, el mejor posicionado en la intención del voto ¿Cuánto habrá de cierto?.

Como cada seis años, y una vez que ha quedado despejada la incógnita, surge la pregunta ¿Qué tamaulipecos son amigos de MEADE?, por aquello de las candidaturas al Congreso de la Unión, senadores y diputados y, en una posible victoria, que pudieran integrarse al gabinete y principales posiciones del gobierno federal.

Nadie que se sepa por estos rumbos, a no ser que ciertos panistas. JOSE ANTONIO fue secretario en el gobierno de FELIPE CALDERON HINOJOSA.

Deben serlo diputados federales como BALTAZAR HINOJOSA OCHOA (que fue presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto) y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, MIGUEL GONZALEZ SALUM y desde luego el ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA.

En Ciudad Victoria vive (nacido en la ciudad de México) el primo JULIO MEADE PERALES, quien recibe felicitaciones y es muy solicitado por dirigentes del PRI que tienen la intención de incorporarlo a la campaña.

Dejamos el tema para señalar que, en Güémez, el alcalde CARLOS CARDENAS GONZÁLEZ anda muy atareado entregando pares de zapatos a los estudiantes de nivel básico. Para abatir costos, instaló una fábrica.

En el Ejido Balconcitos hizo llegar los primeros 85 pares a estudiantes de la Primaria Ignacio Manuel Altamirano y preescolar del CONAFE.

En total serán alrededor de tres mil pares, que se harán llegar en los próximos días a través de grupos de funcionarios que han dividido el municipio para visitar escuela por escuela.