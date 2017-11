¡¡¡“El Gallo” no quiere competencia!!!.

Para muchos no causó asombro las acciones conjuntas activadas en la franja fronteriza, concretamente en la Ciudad de Reynosa y enfocadas específicamente a vendedores de vehículos “chocolates”.

Y decimos que no fueron sorpresivas porque a mediados de la semana pasada, se dio a conocer que autoridades estatales y federales realizarían operativos contra la comercialización de vehículos de procedencia extranjera que son introducidos ilegalmente al país.

Las acciones emprendidas este martes, fueron encabezadas por personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversas dependencias estatales, dirigidos por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, ARTURO SOTO ALEMÁN.

Los operativos fueron enfocados a estacionamientos de centros comerciales, tianguis y lotes habilitados para la venta de unidades, en su mayoría de reciente modelo, aunque llamó la atención la presencia de militares y marinos; elementos de la Policía Federal, Fuerza Tamaulipas, Procuraduría de Justicia y vehículos de combate instalados estratégicamente y que al final se utilizaron para la custodia en el traslado de unidades incautadas al recinto fiscal, del puente internacional Reynosa- Pharr.

Y para que nadie salga con que a “chuchita la bolsearon”, ARTURO SOTO ha dejado en claro que los decomisos de vehículos extranjeros y taxis “piratas”, además de la revisiones y clausura de casas de juego, giros negros, etc., se llevarán a cabo de manera permanente, a largo de la presente administración.

Ahí en corto, desconocemos si el ayuntamiento ríobravense agendaba una ceremonia luctuosa por el Décimo aniversario del asesinato, aun en la impunidad, de JUAN ANTONIO GUAJARDO ANZALDÚA, quien fuera presidente municipal y diputado local en su tierra natal, además de legislador federal y senador de la República.

La historia indica que el 29 de noviembre del 2007, en pleno centro de esa ciudad, el hermano del alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO fue ejecutado junto con cinco acompañantes, dos de ellos agentes de la PGR que la Federación le había asignado, dado que siendo nuevamente candidato a la presidencia municipal recibió amenazas de muerte que a la postre le hicieron efectivas.

De regreso a Reynosa, donde el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, acompañado de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, inauguró el foro “Sumemos Causa por la seguridad, ciudadanos policías”, en el salón de eventos del Hotel “Holiday Inn” y en el que estuvo la presidente de “Ciudadanos por Una Causa Común” MARÍA ELENA MORERA MITRE, entre otros.

En su discurso, el mandatario estatal refrendó el compromiso de seguir trabajando por los tamaulipecos en materia de seguridad y dijo que esa clase de foros de diálogo con policías, académicos, autoridades y organizaciones civiles, es una gran oportunidad para llegar a acuerdos, encontrar coincidencias y debatir las diferencias. “Aquí conoceremos avances, localizaremos áreas de oportunidad y definiremos retos en materia de seguridad y justicia”.

Por supuesto, lo arriba escrito nada tiene que ver con el atractivo regalo que por adelantado recibió ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN CARRILLO, de su amigo el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

El egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México recibió la gubernatura del Banco de México y entrará en vigencia el primero de diciembre, fecha en la que el hasta ahora subgobernador del instituto cumple 48 años de edad.

Como Usted ya lo sabe, el nativo de la Ciudad de México sustituye en Banxico a su paisano AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS, quien se mantuvo en el cargo desde finales del gobierno de FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA y finalizaría su periodo hasta el 2021, año en que lo concluirá DÍAZ DE LEÓN.

En nuevo cambio de pichada, si Usted es familiar, amigo o compadre de nuestro paisano, el dos veces diputado federal, senador y eterno “suspirante” para la gubernatura de Tamaulipas, ANDRÉS MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ, no olvide felicitarlo, porque mañana estará cumpliendo 64 años de edad.

Y si de eso se trata, también, este jueves, estará de manteles largos nuestro querido hermano JOSÉ GUADALUPE (OMAR) DÍAZ RODRÍGUEZ, de modo que por “adela” van las felicitaciones y besos, acompañados de un abrazo con fuerte apretón de mano.

En la sección humorística va el mamertín chascarrillo que envió nuestro compadre HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: Un borracho va caminando y al llegar a la parada de los autobuses, una señora que le pregunta: – Joven, ¿qué me puedo tomar para llegar al cementerio?, y el beodo le contesta: -¡¡¡Veneno, mucho veneno!!! Juuuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, al menos hasta la hora que redactábamos, las autoridades no daban con el paradero de FRIDA SOFÍA TAMEZ ARTEAGA, sobrina de la excandidata a diputada federal SILVIA LETICIA CACHO TAMEZ.

La joven, estudiante del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas Campus Altamira, fue plagiada este martes, a plena luz del día, ante decenas de testigos y justo cuando arribaba al plantel educativo.

Se sabe que desconocidos la subieron con lujo de violencia a una camioneta Jeep Cherokee, de color verde, sin embargo habían transcurrido más de 24 horas y las autoridades estatales y federales no tenían mayores pistas para su localización y captura de los presuntos secuestradores.

Vamos al Congreso del Estado, donde a las once de la mañana de ayer iniciaba la sesión pública ordinaria pactada, bajo la dirección de PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES, en su calidad de presidente de la mesa directiva por el mes de noviembre.

A la hora que escribíamos se llevaba a cabo la reunión de las comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública con la de Asuntos Municipales, encabezados por nuestros paisanos diputados, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ y ANTO ADÁN MARTE TLÁLOC TOVAR GARCÍA, respectivamente, dando continuidad del análisis de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2018.

Dándole vuelta a la hoja, la dirigente local del PAN en Nuevo Laredo, IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ, afirma que en reciente reunión del consejo estatal de Acción Nacional, se tomó la decisión de participar solos en la contienda electoral del 2018, sin el Frente Ciudadano por México o en alianza con cualquier otro instituto político.

Pero si la dirigente neolaredense sostiene que Acción Nacional no necesita vejigas para nadar, el independiente alcalde jaumavense, JOSÉ LUIS GALLARDO FLORES, estaría aprovechando el cargo para aventajar a posibles opositores para el año entrante.

El mentado “Gallo” niega cartas de residencia o cualquier otro requisito que le solicitan los políticos de la localidad y sus propios colaboradores, con clara intención de entorpecer sus aspiraciones hacia la alcaldía, principalmente si traen el sello del PAN.

En otro orden de ideas, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ LEAL de GARCÍA CABEZA DE VACA, visitó las instalaciones de la Facultad de Veterinaria de la UAT y realizó un recorrido acompañada del rector electo JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, VÍCTOR HUGO GUERRA GARCÍA, secretario de Administración, y el director anfitrión, EDGAR LÓPEZ ACEVEDO.

El espacio acaba, pero queda recordar que esta noche inicia la fase de semifinales del máximo circuito del fútbol nacional y excelente pretexto para reunirnos con los amigos, abastecer las hieleras y prenderle fuego al “héroe de mil batallas”.

Las acciones arrancan a las 19: 30 horas con la transmisión desde el Estadio “Morelos” de la capital michoacana, recibiendo Monarcas al campeón de la Tabla General, Rayados de Monterrey, y a las 21 horas, pero desde el Coloso de Santa Úrsula, el juego de “ida” entre América-Tigres de la UANL.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, hoy, al secretario de Pesca y Acuacultura, RAÚL RUIZ VILLEGAS; al exalcalde xicotenquense, JOSÉ ANDRÉS PICASSO SÁNCHEZ; su tocayo, el químico reynosense, ANDRÉS OSCAR OCHOA PEDRAZA; SILVIA MANCILLA HERRERA, regidora en Madero, y a su paisana, AIDÉ CONTRERAS ZARAZÚA, excandidata a diputada local.

Extensivas para el expresidente del PAN en Nuevo Laredo, RAFAEL PEDRAZA DOMÍNGUEZ; ROBERTO AVILÉS ROSALES, dirigente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros en Reynosa; a los periodistas, DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMÁN y RAÚL RODRÍGUEZ ROMERO, y a la extitular del Instituto de la Mujer en Matamoros, MARÍA LUCÍA CRUZ GONZÁLEZ.

Es hora del punto final, pero antes el chistorete que envió nuestro caro lector neolaredense, RAMIRO ÁLVAREZ. Y que dice: Un jotito va caminando por la playa y se encuentra una lámpara dorada. La frota y para su sorpresa sale un enorme genio que le dice: -Amo, estoy para servirlo. Puede pedirme tres deseos.

El mariquita emocionado piensa y dice: – Quiero tener mucho dinero, joyas, autos y abrigos de piel… Aparece una explosión y todo lo que pidió. Emocionado continúa: – ¡Ahora quiero estar rodeado de muchos chicos guapos y musculosos, toditos para mí!.

Una explosión y aparece un grupo de fornidos muchachos rodeando al homosexual… ¡Concedido! y entonces el gay, lleno de excitación, exclama: – ¡Ay Dios mío! Me quiero morir. ¡Y Boooooom! ¡¡¡Concedido!!! Juuuar juar juar juar.

