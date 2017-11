El “negocito” llega a su fin.

Este miércoles las galerías del Congreso del Estado (salón de sesiones) se vieron atestadas de empleados del Seguro Social. Acudieron con uniforme de trabajo, incluso chaquetas médicas.

Venían de algún centro de trabajo, de las oficinas del sindicato, o se hicieron la “pinta” bajo la promesa de que no habrá descuento económico.

Sumaron un centenar. La mayor parte de Victoria y El Mante.

¿Qué hacían?, acarrearon varias mantas (con foto) para “apoyar” a sus líderes.

¿Por qué ahí?, es que los caciques del gremio, Sección X, dueños de plazas y cuotas, el matrimonio BEDA LETICIA GERARDO y PEDRO LUIS RODRIGUEZ PERALES, son diputados. Ella plurinominal y él por mayoría.

Es “método” del matrimonio acarrear gente desde diversos rumbos del Estado. Si los necesitan en Mante los llevan de Tampico, Madero y Victoria, y a la inversa.

Sienten pasos en la azotea. Así como llegaron, de la noche a la mañana en septiembre del 2012, se tendrán que retirar. La acusación es que él maneja el gremio a su antojo.

En esa ocasión no fue candidato a la dirigencia por presuntas acusaciones de homicidio por negligencia médica. Entró al quite su esposa.

El negocio llega a su fin. El matrimonio lo sabe y comienza a tomar medidas desesperadas. Quieren demostrar un “músculo” que no tienen.

Pretenden seguir en la nómina de la res pública. Buscan las alcaldías de Xicoténcatl y El Mante, donde han fincado ya un imperio económico.

Pero los borregos brincaron las trancas. La mayoría de las diez mil almas buscan otros horizontes.

En el desfile del 20 de noviembre en El Mante, se dio una demostración de que el matrimonio ya los tiene hasta el gorro. La corrupción cabalga sin control en la Sección X del gremio.

Les dieron en el codillo: El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA presidió el desfile revolucionario en la ciudad cañera, y ante él hicieron las denuncias.

El muertito y la sed desmedida de poder comienza a cobrar las facturas. Podrían ya no estar en la siguiente renovación del comité sindical.

Entre la bases cunde la versión de que salió más caro el remedio que la enfermedad. Hace cinco años lucharon por extirpar la pus que les había traído la corrupción un FRANCISCO CRISANTO COLUMNA. Lo quitaron y siguieron igual o peor.

El columnista quisiera pensar que los acarreados al Palacio Legislativo, no asistían en horario de trabajo.

Si cambiamos de tema, JUAN MANUEL RODRIGUEZ NIETO y DENYA VERENICE MURILLO DOMINGUEZ, presentaron recurso ciudadano ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas, para dar la puntilla a quienes hoy regentean las siglas del PRD. Llevan la bendición de la segunda esquina del poder en Palacio de Gobierno.

Cuando estén en la calle ALBERTO SANCHEZ NERI, OSVALDO VALDEZ VARGAS y gente por el estilo, podrá darse la alianza local PAN-PRD para contender por las alcaldías en el 2019. Si los expulsan antes, habrá sociedad.

En concreto, la moción es en contra de VALDEZ, presidente del Consejo Estatal, por no haber convocado, ya, a la renovación del comité estatal. Les urge sacarlos.

Por mandato nacional los cambios ya debieron haberse dado. El ocho de diciembre se va la jefa ALEJANDRA BARRALES obligada por una resolución del Tribunal Federal Electoral.

La renovación de los estatales avanza en todo el país, menos en Tamaulipas.

VALDEZ y SANCHEZ NERI son acusados de mantener secuestrado al PRD estatal desde el 2010 en que expulsaron a MARIO JORGE SOSA POHL.

Así pues, si arriban al partido las huestes de RODRIGUEZ NIETO, ALFREDO CASTRO OLGUIN, MAGDALENA PEDRAZA GUERRERO y otros del grupo Reynosa, habrá alianza con el PAN, mientras no.

Y este uno de diciembre tomará posesión como gobernador de Coahuila el priísta MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS, del establo tricolor.

A su derrota, vía anulación de las elecciones, le había apostado el gerente general azul, RICARDO ANAYA CORTES, en el afán de amarrar para él la candidatura presidencial.

Al final de una de las más accidentadas campañas, los tribunales determinaron que RIQUELME le ganó con 30 mil 860 votos a GUILLERMO ANAYA LLANAS.

Esa, y la derrota en el Estado de México, han sido uno de los golpes más duros que ha recibido Acción Nacional en su camino para tratar de reconquistar Los Pinos, desde la salida de FELIPE CALDERON HINOJOSA. Ambas desmoralizaron a militantes (que son muy pocos) y simpatizantes.

ANAYA, con el apoyo económico y recursos de los gobiernos estatales que administran, enderezó una intensa jornada de protestas poselectorales que unió a los demás candidatos perdedores. Nada fructificó.

Las organizaciones políticas de Coahuila se dividieron. Con el PRI se asociaron el Verde Ecologista, Social Demócrata, Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular. Por los azules el PES, PRD, Unidad Democrática Coahuila y Primero Coahuila.

Regresando con la tierra cueruda, siguen trabajando LYDIA MADERO GARCIA, ROSA MARIA URIBE MORA, MANGLIO MURILLO SANCHEZ, JUAN GARCIA GUERRERO y otros, por conseguirle apoyos ciudadanos a la ahora independiente MARGARITA ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO. No han tenido mucho éxito que digamos.

Mire usted, en Tamaulipas “El Bronco” gobernador de Nuevo León, se coloca a la cabeza con un apoyo de siete mil 657 firmas que representan el 30 por ciento de las que necesita.

Doña MARGARA, representada por los aludidos, alcanzó para el martes la suma de cuatro mil 740, el 18.52 por ciento de las que requiere.

Para los que están interesados en esta tierra, el mínimo de firmas es de 25 mil 589 limpiecitas, sin “dobletes” ni muertos ni encarcelados.

En comparación con otros que llevan cero, o uno, como el gritón PEDRO FERRIZ DE CON, hay que decir que van bien, pero no llegarán a la meta.

Por la UAT, el Patronato Universitario entregó un reconocimiento al rector ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO, por fomentar los valores y motivar a los universitarios a trabajar en equipo para alcanzar grandes objetivos hacia la excelencia.

Está integrado por CARLOS DIEZ GUTIERREZ COLEMAN, LUIS MERCED GARZA FLORES y ARTURO GARZA URIBE, que representan a las tres regiones geográficas de la entidad.