MEXICO, EN DIRECCION CORRECTA: BALTAZAR

Tras la comparecencia en la Cámara de Diputados de GERARDO RUIZ ESPARZA, secretario de Comunicaciones y Transportes, con motivo de la Glosa del V informe del Presidente PEÑA NIETO, el diputado federal, presidente de la Comisión de Infraestructura, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA dijo que México “se mueve en la dirección correcta”.

Apuntó que esto se ha logrado gracias a la transformación de los puertos marítimos, las vías ferroviarias, las carreteras y la amplia oferta de comunicaciones a un menor costo.

“Es una realidad tangible y a la vista de todos”, dijo HINOJOSA OCHOA, y añadió que “el país se ha trasformado durante la administración del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Ahora “somos un país más libre y mejor comunicado”, dijo.

También apuntó que se han sacado adelante proyectos como:

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los nuevos trenes de Guadalajara y México-Toluca.

Estas son “obras que, como tantas otras cosas en este país, en pasadas administraciones habían sido pospuestas durante años, a pesar de ser claramente necesarias y cada vez más urgentes”, dijo.

HOY ENCABEZARA CHUCHIN DE LA GARZA LA SESION DE CABILDO.

Este día, por la tarde, el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, encabezará la Sesión de Cabildo donde se tomarán importantes decisiones que se relacionan con la optimización del Presupuesto de Egresos.

Además, trascendió, se propondrá la desaparición de varias direcciones y, con ello, el ajuste de personal provisional.

¿COMO VAN EN LA RECOLECCION DE FIRMAS LOS ASPIRANTES?

Hasta ayer, el reporte del INE así marcaba:

1.- JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON: 490 mil 729 firmas.

2.- MARGARITA ESTER ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO: 259 mil 015 firmas.

3.- ARMANDO RIOS PITER: 115 mil 421 firmas.

4.- PEDRO FERRIZ DE CON: 67 mil 451 firmas.

5.- MA. DE JESUS PATRICIO MARTINEZ: 66 mil 822 firmas.

“El Bronco” le está pataleando ya al medio millón de firmas.

MARGARITA va muy abajo. El Bronco le saca de ventaja casi 230 mil firmas.

Y rebota lo de PEDRO FERRIZ DE CON ¿No que tenía mucho auditorio?, apenas y si 67 mil firmas.

NUEVO RECTOR EN LA UAT

JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ asume hoy, la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Nuevos vientos soplarán sobre nuestra máxima casa de estudios hasta el año 2021 y, la mayoría coincide que, será para bien.

El invitado de honor es FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, gobernador del Estado.

Hace dos meses y medio, en septiembre pasado, el ingeniero SUAREZ FERNANDEZ fue electo Rector en la Asamblea Universitaria que, para el efecto, se realizó en la capital del Estado.

La Junta Permanente de la Universidad dio a conocer, a través de estadísticas, la participación de los universitarios en el que los votos a favor de SUAREZ fueron de la siguiente manera: 2610 votos representando el 94.97 por ciento del personal docente y 32,589 cubriendo el 86.84 por ciento de alumnos universitarios.

El nuevo Rector de la UAT tiene amplia experiencia en el ámbito universitario: Se desempeñó como director de Servicios Escolares y ha sido investigador con amplia trayectoria.

También ocupó el cargo de Director de la Facultad de Ciencias Agroindustriales que fundó y durante todo el periodo de JOSE MARIA LEAL GUTIERREZ.

Fue Secretario Académico y responsable del área de Planeación de la Universidad.

Hoy toma protesta el nuevo Rector e iniciará su gestión a partir del primero de enero del 2018.

JOSE ANDRES SUAREZ, así convertirá en el Rector número 18 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El primer Rector de la máxima casa de estudios en la entidad fue ISAAC SANCHEZ GARZA en 1956.

INICIAN FIESTAS NAVIDEÑAS EN EL CONGRESO ESTATAL

Al ser una de las festividades más importantes para los mexicanos, la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, realizó el encendido del Pino, acompañado de un concierto navideño, previo al último mes del año, donde se busca fortalecer el amor y la paz, mediante la unión familiar.

Los diputados de las diferentes fuerzas políticas, encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, recibieron en el Patio Central del Poder Legislativo, a alumnos de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla de El Mante y a los estudiantes de la carrera de Operaciones Comerciales de la Universidad Tecnológica de Matamoros.

En el marco de este evento, el diputado GARCIA GONZALEZ, dirigió un mensaje a los presentes, resaltando que la época navideña es la oportunidad propicia para convivir con los seres queridos y reflexionar, así como replantear las metas que por algún motivo no se pudieron alcanzar, siempre buscando el impulso en el seno del hogar.

“En el Congreso del Estado, somos una gran familia, donde hemos aprendido a superar retos y a integrar fortalezas, es esa unidad la que está representada hoy en este evento, en el encendido del pino, donde vemos con esperanza un mejor futuro”, expresó.

EL MISTERIOSO CASO DE JUDICIAL QUE SE DIO UN BALAZO EN UNA MANO

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, investiga el misterioso caso de un judicial que ayer por la mañana se dio un balazo en una de sus manos.

“Fue accidental” –se apresuraron a decir los compañeros del policía herido, JUAN TORRES MATA.

TORRES es el titular de “Enlace con Instancias de Seguridad Pública” adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) e ingresó al Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria para ser atendido.

Fuentes fidedignas señalan que el funcionario público, recibió el impacto en una de sus manos.

CLAUDIA ALVITE DE LLAMAS.- Cumple años hoy, mi comadre CLAUDIA y su esposo, mi compadre MARIO LLAMAS, le hará los honores con el mejor de los regalos: Su amor eterno…

¡Quíbole, compadre!.

Por hoy, es todo.

P.D.- El E-mail…

Cada vez que me pongo una máscara para tapar mi realidad, fingiendo ser lo que no soy, lo hago para atraer a la gente.

Luego descubro que sólo atraigo a otros enmascarados, alejando a los demás, debido a un estorbo: La máscara.

Uso la máscara para evitar que la gente vea mis debilidades; luego descubro que al no ver mi humanidad, los demás no me quieren por lo que soy, sino por la máscara.

Uso una máscara para preservar mis amistades; luego descubro que si pierdo un amigo por haber sido auténtico, realmente no era amigo mío, sino de la máscara.

Me pongo una máscara para evitar ofender a alguien y ser diplomático; luego descubro que aquello que más ofende a las personas con las que quiero intimidar, es la máscara.

Me pongo una máscara, convencido de que es lo mejor que puedo hacer para ser amado. Luego descubro la triste paradoja: Lo que más deseo lograr con mis máscaras, es precisamente lo que impido con ellas.

-GILBERT BRENSON-.