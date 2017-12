Maestros dan apoyo al gobernador

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 30, RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ, refrendó el compromiso de los maestros de trabajar de la mano con el gobierno que en Tamaulipas encabeza FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, para fortalecer los valores y la recomposición del tejido social desde las aulas, y así evitar que los niños y jóvenes se vayan por el mal camino. El líder magisterial manifestó que se ha visto la voluntad del mandatario estatal de cumplir con los compromisos contraídos con los maestros, y ahora a estos les toca hacer su parte y apoyar las acciones y estrategias que se están emprendiendo para reactivar los valores entre el alumnado. En este sentido GUEVARA VAZQUEZ agradeció al Gobernador del Estado el pago de una compensación hecho a maestros, supervisores y jefes de sector, con más de 20 años de servicio. Esto demuestra una vez más la buena relación entre el Gobierno del Estado y el magisterio, que redunda en mejor educación para los tamaulipecos.

BUEN TRABAJO DE AURELIO UVALLE

Y en este mismo tenor, hay que reconocer el gran trabajo que viene realizando al frente de la educación de Nuevo Laredo el profesor AURELIO UVALLE GALLARDO, y prueba de ello es que ha estado sacando con gran acierto todos los programas educativos que ha dictado el Gobierno del Estado. Es tan buena la labor del “profe” AURELIO que se ha decidido no cambiarlo del puesto, toda vez que no tiene caso hacer movimientos en la estructura educativa, si las cosas están saliendo bien. Claro que hay quienes andan “grillando” al maestro pero éste ya sabe cómo torear ese tipo de situaciones, pues él mismo se las sabe de todas-todas en cuanto al “grillero” se refiere. Y lo mejor es que los maestros están contentos, y por ende haciendo su trabajo. Y aunque es lógico que no falten los “negritos en el arroz”, estos son pocos en comparación con los que sí cumplen con su chamba.

VISITA RIVAS CONSEJO DE INSTITUCIONES

ENRIQUE RIVAS CUELLAR estuvo la mañana de este jueves en el Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo. Ante los miembros encabezados por EMILIO GIRON FERNANDEZ DE JAUREGUI, el alcalde informó sobre las acciones llevadas a cabo por su gobierno en beneficio de la sociedad. Fue tan clara su intervención que al final de la misma todos los presentes le aplaudieron, y hasta un reconocimiento le dieron. En el evento el munícipe también felicitó a la niña HANNIA DIAZ RODRIGUEZ, quien ganó el campeonato estatal de natación y acudirá a Guadalajara a participar en el campeonato nacional, y al niño CHRISTIAN GAEL BOJORQUEZ GALLARDO, quien ganó un concurso nacional de ajedrez y ahora irá a Europa a participar en un campeonato mundial, diciéndoles que son un orgullo NLD y ofreciéndoles su incondicional apoyo.

MOTIVANTE EVENTO DEL DIF

Muy emotivo, la verdad, resultó el evento celebrado este jueves en el Polyforum La Fe denominado “Reforzando Tu Inclusión”, y en el cual se dieron a conocer las acciones que llevan a cabo los Centros de Atención Múltiples (CAM´s) y otras instituciones educativas en apoyo a las personas con capacidades diferentes y lento aprendizaje. Y es que dentro del evento se llevaron a cabo algunas presentaciones artísticas por parte de los alumnos, que fueron muy aplaudidas, pues los niños y jóvenes que en las mismas participaron le echaron muchas ganas, pese a sus impedimentos físicos, y fueron de gran agrado de los presentes. Aparte el evento tuvo realce porque fue encabezado por la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, quien junto con la presidenta del DIF Nuevo Laredo, ADRIANA HERRERA ZARATE, y demás autoridades, constataron el gran trabajo que se hace para incluir a las personas con capacidades diferentes en todos los ámbitos. Me gustó la frase que dijo la presentadora PATY ALCALA, “si ellos siempre muestran una gran sonrisa, ¿por qué nosotros no?”, y es que realmente nos hace faltar reír más y preocuparnos menos. Y ellos con su sencillez nos enseñan eso y más.

RENDIRA YAHLEEL SU INFORME

Este viernes 1 de diciembre en punto de las 12 del mediodía, se llevará a cabo el informe de actividades legislativas correspondientes al 2017 de la diputada federal YAHLEEL ABDALA CARMONA, en evento a celebrarse en el Centro Cívico de Nuevo Laredo y donde se espera la asistencia de importantes personalidades, entre ellos el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, así como el coordinador de los diputados federales priístas de Tamaulipas, EDGAR MELHEM SALINAS y legisladores como MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, MARIA ESTHER CAMARGO FELIX, ESDRAS ROMERO VEGA, MIGUEL ANGEL GONZALEZ SALUM, entre otros, aparte de la clase política priísta y demás personalidades.

HOMENAJE A PANCHITO CHAVEZ

Para este sábado 2 de diciembre se llevará a cabo el homenaje por el 40 aniversario de carrera artística del gran PANCHITO CHAVEZ, uno de los músicos que ha llevado en alto el nombre de Nuevo Laredo en la escena musical nacional. Aún recuerdo cuando junto a su grupo La Ola Celeste, se presentó en el programa Siempre en Domingo del inolvidable RAUL VELASCO, cantando “Patito Llorón” y “Hermosa Laura” y fue muy emocionante para mí ver a través del televisor cuando lo presentaron como oriundo de Nuevo Laredo, pero más emocionante cuando RAUL VELASCO le hizo saber al público que era invidente y que por lo tanto su actuación era por demás sobresaliente. Y aunque hoy en día el creador del Chere-chere-bom sigue en su mundo de sombras, ha seguido adelante y este sábado a partir de las siete de la tarde en el Polyforum La Fe, se le rendirá un homenaje con la participación de importantes grupos. Ahí andaremos.

DICIEMBRE ME GUSTO…

Ya llegó diciembre y con ello el mes más pachanguero del año. Con decirles que en lo personal este viernes y sábado tengo mitotes, por lo que vamos a empezar el mes a riñón batiente ¡N´ombre que bárbaro!, y luego ya la otra semana empiezan las posadas (que cada año empiezan más pronto), luego los festejos a la Guadalupana y ya cuando acordemos ya estaremos festejando la Navidad y seguidamente el Año Nuevo, y adiós al 2017. Lo cierto es que todos coincidimos en que este año se nos fue como agua, muy rápido, y el 2018 júrenlo que va a ser igual, con eso de que habrá elecciones. Bueno por mientras y por lo tanto vayamos poniendo la tradicional canción decembrina de JOSE ALFREDO JIMENEZ, esa que dice “Diciembre me gustó, pa´que te vayas”, jejejejeje. ¡Búllele!.

LO ULTIMO

Descuentos del 50 por ciento los derechos de control vehicular, impuesto sobre la tenencia local, compra-venta vehicular y en las licencias de conducir, así como condonaciones en multas,