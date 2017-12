Son todo, menos perredistas.

1._ Los perredistas de Tamaulipas son todo menos eso, perredistas, los que no apoyan al Partido Revolucionario Institucional, PRI, apoyan a Acción Nacional, PAN, quizás por eso ellos mismos se nombran diferentes corrientes.

El miércoles ex dirigentes y militantes del Partido de la Revolución Democrática, PRD, dieron una rueda de prensa en la capital del Estado y no negaron que apoyaron al PAN para que llegara al Gobierno de Tamaulipas.

ELPIDIO TOVAR DE LA CRUZ, RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA, DAVID VALENZUELA ARROYO, MARIA DEL CARMEN HERNDANDEZ PAZ, no tuvieron empacho para reconocer que apoyaron la alternancia, que apoyaron para que se diera el cambio en Tamaulipas.

Le comento lo anterior porque eso, el que hayan apoyado al PAN, podría ser la causa por la cual JORGE VALDEZ VARGAS estalló en la reciente reunión que los perredistas llevaron a cabo para elegir a sus consejeros.

VALDEZ VARGAS como GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ siempre jugó a favor del PRI, aun siendo candidato a la gubernatura de Tamaulipas apoyó a BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, candidato a la gubernatura por el tricolor, lo apoyó aun cuando se suponía éste era uno de los rivales que debía vencer.

Como quien dice a JORGE VALDEZ VARGAS se le volteó el chirrión por el palito, ahora es casi un exiliado, por Ciudad Victoria ni se para cuando antes, cuando el PRI era Gobierno VALDEZ VARGAS se sentía amo y señor, hacía y deshacía.

Ahora los olvidados, los marginados por VALDEZ VARGAS, llámese TOVAR DE LA CRUZ, HERNANDEZ PAZ, VALENZUELA ARROYO y otros han resucitado, ahora entran y salen como JUAN por su casa de la Secretaría General de Gobierno, ellos dicen que andan haciendo gestiones.

A VALDEZ VARGAS le tocó perder, aunque grite, llore y patalee ya nadie lo va a escuchar, ya nadie lo va a apoyar porque sus amigos, los priístas andan en el limbo, vagando porque no saben cómo se vive sin el poder.

2._ IETAM pone en riesgo su credibilidad:

Para nadie es un secreto que los electores no solo no creen en los partidos políticos y sus candidatos, tampoco creen en los órganos electorales, sabiendo eso la gente del IETAM, (Instituto Electoral de Tamaulipas) se la “jugó”, designando a un panista como Secretario General de este Instituto.

Los siete consejeros electorales aprobaron que ALFONSO GUADALUPE TORRES CASTILLO fuera el secretario ceneral del IETAM pese a que la militancia de éste en el Partido Acción Nacional, PAN, es del dominio público, todo mundo sabe de su afiliación partidista.

Por si el lector o lectora no lo sabe, ningún consejero o Secretario General, como es el caso, debe militar en un partido político, ni mucho menos ser funcionario en el gobierno porque luego con qué parcialidad trabajarían.

Aun así los siete consejeros del IETAM dejaron llegar a TORRES CASTILLO a la Secretaría General, situación que detonó en un cese del funcionario por parte del Instituto Nacional Electoral de Tamaulipas.

El INE ordenó separar a TORRES CASTILLO del cargo y dejar en su lugar a MIGUEL ANGEL CHAVEZ GARCIA, esto mientras el Instituto Electoral concluye las investigaciones que iniciará contra los consejeros que participaron en esta elección.

Dice el INE que TORRES CASTILLO falseó información, no dijo que era panista ni tampoco que había trabajado en el gobierno, si así fue que mal, pero también pudo haber pasado que sabiendo eso los consejeros aprobaron la designación.

3._ ¿Procuraduría en aprietos?.

Según el abogado de JORGE FERNANDEZ, acusado por el presunto homicidio de la española MARIA DEL PILAR GARRIDO SANTAMANS, la Fiscalía de la Procuraduría de Justicia del Estado ya no tiene pruebas para demostrar que el acusado es culpable y por ello solicitó tres meses más para presentar evidencias.

MARTIN LOZANO, abogado de JORGE FERNANDEZ no le agradó en lo absoluto la decisión del Juez de otorgarle a la Fiscalía estos tres meses, por lo que anunció que impugnará ante la justicia federal esta decisión.

JORGE FERNANDEZ, quien era el esposo de la española, fue detenido el pasado 29 de agosto porque según la Fiscalía, incurrió en contradicciones durante sus declaraciones, desde entonces permanece en prisión.

Como usted recordará fue el dos de julio pasado cuando GARRIDO SANTAMANS desapareció en un tramo carretero de La Pesca, Soto La Marina, después de que junto con su esposo e hijo regresan a Ciudad Victoria después de ir a pasear a ese lugar.

4._ ETIENNE se va contento:

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO anda bastante nostálgico a un mes de terminar su gestión al frente de la UAT

En la entrevista que dio a los representantes de los medios de comunicación previo a que le hicieran la toma de protesta al nuevo rector, sus ojos se le llenaron de lágrimas cuando se le preguntó sobre su desempeño al frente de la Universidad, manifestó que ni sus problemas de salud, los cuales según dijo son bastante delicados, lo frenaron para trabajar.

Dijo que se irá contento porque dio todo lo que podía dar.