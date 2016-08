‘Extravía’ Salud a 100 pacientes son SIDA

La Secretaría de Salud busca a los enfermos hasta en sus propios domicilios, sin embargo hay ocasiones en que no los vuelve a encontrar.

La Secretaría de Salud en Tamaulipas, desconoce el paradero de al menos 100 personas que fueron detectadas con el virus del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.

En entrevista, el titular del programa, Alejandro Cortés Calderón, reconoció que es en el municipio de Reynosa donde más enfermos de SIDA tienen extraviados, lo cual argumentó, se debe a la gran movilidad poblacional que registra este municipio.

“En Reynosa tenemos mucha movilización, tenemos gente de San Luis Potosí, Veracruz, de la mayor parte de la República, es un municipio de paso, es donde más se nos extravían las personas”, reconoció el responsable del programa.

Aseveró que la Secretaría de Salud busca a los enfermos hasta en sus propios domicilios, sin embargo no los vuelve a encontrar por lo que abandonan el tratamiento, siendo aproximadamente unos 100 los que están en esta situación.

“Detectamos a las personas y ya no regresan a nuestras clínicas, en los domicilios que nos dejó ya no las encontramos, se nos complica mucho sobre todo Reynosa por esta situación”, dijo, tras exhortarlos a retomar el tratamiento.

Cortés Calderón reconoció además que por cada paciente que detectan con el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, puede haber cuatro o hasta cinco personas que podrían estar enfermos, pero que lo desconocen porque no acuden con el médico.