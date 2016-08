Inician proceso contra policías  por la muerte de Cristian

La Procuraduría de Justicia en Tamaulipas inició un proceso penal contra dos policías de Fuerza Tamaulipas, por supuestamente haberle quitado la vida al joven Cristian de Jesús Reyna Ortiz, en el municipio de Tula.

La misma Procuraduría informó que el pasado 27 de agosto, iniciaron la primera audiencia en la Sala de Juicio Oral con jurisdicción en Tula, donde se determinó vincular a proceso penal a estos dos elementos que al parecer dispararon contra este joven.

Comentó que los dos policías fueron detenidos el lunes 22 de agosto y puestos a prisión preventiva, mientras se realizaba la audiencia en Tula luego de que el juez penal encargado de llevar la audiencia, determinó que ambos policías estatales deberán enfrentar proceso por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.

Por su parte, los integrantes de la Fuerza Tamaulipas, adscritos a Tula, muestran su incoformidad porque a dos de sus compañeros les dieron prisión preventiva por cinco meses y los vincularon a proceso por la muerte del joven Cristian Reyna.

“El juez no aceptó las pruebas de los abogados y las personas que nos agredieron están afuera; no se vale”, escribieron en redes sociales. También señalan que si declaran culpables a sus compañeros les podrían imponer una pena máxima de 40 años. Por lo pronto no tienen derecho a fianza, señalaron.

Hace unos días la madre del joven fallecido, la señora Bellanira Ortiz encabezó una protesta, junto con familiares y amigos desde la Plaza Juárez de esta localidad, en contra de los policías estatales a los cuales acusa de haber asesinado a su hijo.