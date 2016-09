Mover Secretarías sería costoso, dice SUTSPET

Blanca Valles asegura que no hay nada concreto sobre los planes de Cabeza de Vaca de llevar dependencias estatales a otros municipios.

Con el cambio a otras ciudades de seis de las 14 Secretarías que actualmente operan en Victoria, el nuevo gobierno de Tamaulipas gastará más presupuesto, consideró la dirigente de los burócratas estatales, Blanca Valles Rodríguez.

En entrevista, la líder del Sindicato Unico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, SUTSPET, aclaró que esta es solo una propuesta, sin embargo en caso de concretarse para este sindicato no representará un gasto mayor.

“Para el sindicato no sería costoso, en todo caso para el propio Gobierno del Estado”, expuso la también diputada local priísta tras insistir en que aún no se sabe con precisión cuales Secretarías operarían desde otras ciudades.

“No tengo conocimiento qué Secretarías serían, serían algunas ahorita no hay nada en concreto que yo pudiera aportar”, dijo por lo que se abstuvo de precisar cuántos burócratas estatales tendrían que ser movilizados por el cambio de Secretarías.

Insistió en que por ahora no puede adelantar lo que va a pasar o no luego de que el cambio de las seis Secretarías sigue siendo una propuesta. “No puedo adelantar cosas que vayan o no pasar, se tendrían que ver todos los aspectos relacionados con la cuestión laboral”, dijo.

Cabe hacer mención que el Congreso de Tamaulipas está en espera de que el nuevo gobierno envíe la iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública del Poder Ejecutivo y lo cual se estima será en este mes de septiembre.

Han adelantado que la Secretaría de Desarrollo Económico podría ser cambiada para el municipio de Reynosa, la Secretaría de Turismo para el municipio de Tampico, la de Desarrollo Rural para el municipio de Mante, la Secretaría del Trabajo a Nuevo Laredo y la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente quedaría ubicada en Matamoros.