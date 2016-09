Marco A. Muñiz ya no puede caminar

México.- Marco Antonio Muñiz padece un grave problema en su pierna, tanto que no le permite caminar por lugares poco confiables. Así lo aseguró su hijo, Jorge Muñiz.

Agencias.

“Recientemente le hicieron un homenaje pero no pudo estar presente. Tiene un problema con su pierna, no está fuerte y está en rehabilitación, es peligroso que camine por lugares que no están muy bien, porque cualquier tropiezo es volver a empezar”.

Aseguró que desde hace tres meses su papá no puede caminar muy bien. “Debe tener mucho cuidado. fue en casa de María Victoria hace un año cuando se cayó, ahí se fracturó el hombro y luego vino el problema de su pierna y poco a poco va restableciéndose”.

Además, dijo que su papá tiene pendiente un concierto en Bellas Artes. “Mi papá ya se ha presentado en Bellas Artes, todavía hay una fecha pendiente, misma que no ha podido hacer por su estado de salud”.

Finalmente, habló sobre la polémica que causó Manuel Mijares al presentarse a cantar en el Palacio de Bellas Artes.

“En un gran artista, reúne todas las condiciones para ser escuchado en un recinto así, además combina muchas cosas, su entrega, su respeto a la carrera, la cual ha sido limpia y llena de éxitos”, finalizó El Coque.