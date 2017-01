Iris Mittenaere, de Francia gana título Miss Universo

La joven francesa tiene 24 años y es modelo. Francia tenía 64 años sin obtener el máximo título de belleza; Kristal Silva se quedó entre las 9 mejores.

Agencias

Manila.- Iris Mittenaere, representante de Francia, se llevó el título de Miss Universo 2016.

En 2014 no se realizó el certamen y de ahí que el título no sea el de 2017.

Steve Harvey se encargó de conducir el concurso, realizado en el Mall of Asia de Filipinas.

De entre 86 concursantes, Mittenaere resultó la elegida por el jurado.

La joven francesa tiene 24 años y es modelo. Francia tenía 64 años sin obtener el título de Miss Universo. (Christiane Magnani lo ganó en 1953).

Además de ella, llegaron a la final Andrea Tovar, de Colombia y Raquel Pelissier, de Haití.

En la última ronda de preguntas, a Mittenaere le pidieron que hablara sobre algo en lo que haya fracasado y qué aprendió de esa experiencia:

“He fallado varias veces en mi vida. Creo que cuando fracasas debes ponerte de pie y superarlo y seguir adelante. Si esta noche no soy la ganadora, de todas formas pude estar entre las finalistas. Así es que creo que he fallado pero para mí esta es una muy buena primera oportunidad”.

Kristal Silva, representante de México, logró pasar a la ronda de 13 y 9 semifinalistas, pero ya no alcanzó la ronda de seis semifinalistas, en donde se les hacen preguntas.

Deshauna Barber, de Estados Unidos; y Siera Bearchell, de Canadá, acompañaron a México en el bloque de las 9 finalistas.

No hubo confusión

Steve Harvey, quien en la edición de diciembre de 2015 se confundió al momento de nombrar a la finalista y dio pie a una infinidad de memes en las redes sociales, no cometió el error en este año.

Un total de 86 representantes de todo el mundo participaron el certamen.

La primera ronda la conformaron Mary Esther Were (Kenia), Kezia Warouw (Indonesia), Deshauna Barber (Estados Unidos), Kristal Silva (México), Valeria Piazza (Perú), Keity Drennan (Panamá), Andrea Tovar (Colombia), Maxine Medina (Filipinas), Siera Bearchell (Canadá), Raissa Santana (Brasil), Iris Mittenaere (Francia), Raquel Pélissier (Haití) y Chalita Suansane (Tailandia).

Las semifinalistas fueron elegidas por los internautas de todo el mundo mediante un sistema de votación online que se llevó a cabo la semana pasada.

Pese a los pronósticos, Venezuela se queda por fuera del cuadro.

El jurado estuvo integrado por la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, la actriz de Bollywood Sushmita Sen, la ex Miss Universo angoleña Leila Lopes, el director editorial de la revista Paper Mickey Boardman, la fundadora de la agencia de modelos The Bailey Agency School of Fashion Cynthia Bailey, la activista Francine LeFrak y la ex Miss Universo japonesa Riyo Mori.