Humilde familia lo perdió todo en un incendio

Doña Rebeca se quedó prácticamente en la calle, pues el fuego devoró todos sus bienes en pocos minutos. Humilde ama de casa, quien está a cargo de dos nietos de 11 y 15 años de edad, vio consumirse su vivienda y todo su patrimonio en pocos minutos; ahora necesita de la ayuda de todos para salir adelante.

Por Jacqueline Cárdenas

Una mujer de la tercera edad y sus dos nietos perdieron todo su patrimonio, cuando se incendió su humilde vivienda en la Colonia Pedro Sosa. Piden el apoyo de la población victorense para empezar de nuevo con sus vidas.

El esfuerzo de más de 40 años de trabajo se vino abajo en tan solo un par de minutos. Entre los escombros de lo que algún día fue su humilde patrimonio, aún humea después de un día de la tragedia y ahora solo les queda esperar la ayuda de la ciudadanía para iniciar de nuevo.

La casa de paredes de concreto con techo de lámina, propiedad de la señora Rebeca Echavarría, se encuentra ubicada en el seis ceros Julián de la Cerda de la Colonia Horacio Terán. La casa donde vivió con su esposo e hijos desde el año 1969 ahora se encuentra en ruinas, inservible para habitarla otra vez.

Con los ojos humedecidos y una tristeza difícil de ocultar, la señora Rebeca comentó que después del siniestro trató de rescatar a alguno de sus bienes, pero fue en vano: ‘‘No nos quedó nada, ni siquiera documentos personales’’, mencionó la mujer de 67 años.

Dijo que el incendio comenzó a las 4:00 de la tarde, y al parecer todo indica se originó por un corto circuito, debido a las rachas de viento del pasado martes.

De ocupación ama de casa, la señora Rebeca está a cargo de dos nietos de 11 y 15 años de edad, quienes también dependen de ella económicamente.

Con el poco dinero que le llega de la pensión, la humilde mujer saca adelante a sus nietos, además de costear sus estudios con mucho sacrificio. Ahora los tres integrantes de esta familia están viviendo temporalmente en la casa de un familiar a falta de un techo donde vivir.

Relató que al momento del incendio, solo estaba su nieto mayor dentro de la casa, quien se encontraba dormido y al percibir un olor a quemado, se levantó inmediatamente de la cama, echó un vistazo a la cocina percatándose que una nube de humo empezaba a salir de ésta. Por fortuna el menor huyó de la vivienda para refugiarse en casa de una vecina.

“Venía de la escuela de mi otro nieto, cuando me dijeron que mi casa se estaba quemando. Comencé a buscar desesperadamente a mi nieto porque no lo veía y me dijeron que se encontraba bien, que se había salido y se había ido a la casa de una vecina”.

Los habitantes del sector fueron quienes reportaron al número de emergencias 911 el siniestro, solicitando la pronta intervención del personal de bomberos y cuerpos de rescate.

Protección Civil del Estado se hicieron presentes para combatir las llamas, las cuales se extendieron rápidamente por toda la casa.

Para los bomberos fue difícil llegar a la vivienda, debido a que se encuentra en una zona de difícil acceso. Tras casi una hora lograron sofocar el fuego, sin embargo al final el panorama fue desolador, ya que todo quedó reducido a cenizas.

En el interior estaban todas sus pertenencias entre ellas cama, televisión, ropa, uniformes escolares y utensilios de cocina.

La señora Rebeca solicitó la ayuda de las personas para poder reconstruir su hogar y por lo pronto un lugar donde vivir.

“Mis nietos perdieron toda su ropa, uniformes y útiles escolares, tengo que comprarlo todo otra vez para que sigan en la escuela”.

La familia necesita ropa para niño de 12 a 15 años, zapatos del número 6 y 8 ½, muebles usados, ropa para mujer talla 40 y zapatos del número 5. Cobijas y muebles usados, principalmente una estufa o parrilla para cocinar.

SABÍAS QUÉ…

