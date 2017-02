Cuentas de ex alcaldes, bajo lupa.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, que encabeza el legislador albiazul JOAQUIN HERNANDEZ CORREA -y la cual está integrada por 4 diputados del PAN, 1 del PRI y otro del Verde Ecologista-, inició la revisión de Informes de Resultados y dictámenes sobre Cuentas Públicas, a efecto de determinar en su oportunidad lo conducente.

La Comisión, de la que también forma parte como Vocal el ex presidente del Comité Directivo estatal del PRI, RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES, enjuiciará con rigor y transparencia el ejercicio de recursos públicos realizados en su oportunidad tanto por autoridades administrativas, como de elección popular, a efecto de corroborar la correcta aplicación de recursos y programas.

Al mismo tiempo, el nuevo Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, en coordinación con el presidente de la Comisión legislativa encargada de indagar las inversiones hechas con recursos públicos, JOAQUIN HERNANDEZ CORREA, decidirán la pertinencia de reabrir Cuentas que fueron aprobadas ‘fast track’ por la anterior legislatura, ante la sospecha de que se hayan soslayado desvíos presupuestales en alcaldías, COMAPAS u otras dependencias que operan con provenientes del sector público.

A partir de hoy, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, dispondrá de un escenario más amplio respecto a la conducta pública de ex funcionarios del anterior gobierno, para aplicar los procedimientos que correspondan en cada caso.

De otro lado, le comparto que el presidente municipal de la Leal, Invicta y heroica ciudad de Matamoros, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, declaró inauguradas las Fiestas Mexicanas en su edición 79.

Ello, con el propósito de reafirmar nuestras tradiciones culturales y la hermandad entre dos naciones, lo cual ocurrió en un marco de alegre ambiente familiar, en cuya inauguración el edil afirmó que “estas fiestas son de los matamorenses para los matamorenses, son una muestra de unidad y sana convivencia, en la que se resaltan los valores de nuestra comunidad”.

Luego de coronar a los reyes de la Corte real y acompañado de su esposa, BLANCA TREVIÑO de DE LA GARZA, y de la presidenta del comité de las Fiestas, PATRICIA SOLIS de PEREZ, el presidente invitó a los matamorenses a disfrutar de esta semana de actividades culturales, que tendrá lugar en la plaza principal para reafirmar la hermandad con nuestros vecinos.

Como invitados especiales, asistieron: el General Brigadier DEM ENRIQUE ORTEGA CARDOSO, comandante de la Guarnición de Matamoros y su esposa; CLAUDIA COLMAN, Cónsul de asuntos administrativos del Consulado general de Estados Unidos en Matamoros; ALFREDO GARZA GARCIA, tesorero municipal, y esposa; los diputados locales ANTO TOVAR GARCIA y MONICA GONZALEZ GARCIA.

En otro evento, al asistir como invitado a la conmemoración del Día del Ejército, el presidente municipal, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, reconoció la tarea que realizan para salvaguardar la soberanía nacional “y día con día, reforzando las acciones de seguridad en nuestro país y de manera particular nuestra heroica Matamoros”.

El presidente municipal acompañó al general ENRIQUE ORTEGA CARDOSO, jefe de la Guarnición de la plaza, quien destacó que el Ejército continuará con su misión de resguardar la seguridad de los mexicanos y colaborando con las autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Octavo Regimiento, localizado en el Ejido El Venado.

Lo que nos recuerda que una auténtica fiesta protagonizaron los cientos de aficionados Tigres, que asistieron a la presentación de la Copa del quinto campeonato de la Liga MX, obtenida por el equipo de futbol de la Universidad Autónoma de Nuevo León, durante el pasado torneo Apertura 2016.

El presidente municipal, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, como uno más de los aficionados y seguidor del equipo felino, estuvo acompañando a los cientos de aficionados que asistieron para tomarse la foto junto al ansiado trofeo, y que fue traído a esta ciudad gracias a las gestiones de la primera autoridad.

“Aficionados, fanáticos de Tigres, no saben cuánto gusto me da el poder hacer realidad tener para la afición Tigre aquí en nuestra ciudad y que podamos disfrutar el triunfo del Quinto Campeonato nuestro. Nunca me imaginé poder traer este trofeo aquí”, dijo el presidente al dirigirse a los cientos de aficionados reunidos en el Parque Olímpico.

En Reynosa, entre tanto, al cumplirse 104 años de la creación del Ejército Mexicano, la alcaldesa de Reynosa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, acompañó a las autoridades militares en la magna ceremonia conmemorativa y reconoció la labor que desempeñan los miembros de las gloriosas fuerzas castrenses en favor de la salvaguarda de los ciudadanos de nuestro país desde el 19 de febrero de 1913.

La ceremonia estuvo encabezada por el General de Brigada D. E. M., FIDEL MONDRAGON RIVERO, jefe de Estado Mayor de la Octava Zona Militar; Vicealmirante C. G. D. E. M., EDUVIGES JOSE MARTINEZ SANDOVAL; Coronel JORGE MANUEL SOLIS SANDOVAL, delegado regional de la Policía Estatal; General de Brigada, D. E. M. SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ GARCIA; Teniente Coronel de Caballería D. E. M., JUAN PABLO MARTINEZ GUERRERO; Coronel de Infantería D. E. M. y por CESAR OCTAVIO AVILES, Comandante del Sexto Batallón de Infantería.

Durante el desayuno conmemorativo, celebrado en las instalaciones de la Octava Zona Militar la alcaldesa, doctora MAKI ORTIZ, dialogó con los representantes de las fuerzas armadas, con la presencia también del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, JUAN ANTONIO GUAJARDO ANZALDUA, en el evento que fue amenizado por un trío musical compuesto por integrantes del Ejército Mexicano, además de que hubo dos declamaciones y un pasaje histórico acerca de la creación y objetivos de la Milicia, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En otro tema, al concluir la reunión fronteriza de la Asociación Nacional de Alcaldes, el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS, sintetizó los acuerdos: “Solicitaremos a las autoridades americanas que no criminalicen al migrante mexicano”.

“No compartiremos, ni comulgamos con la política migratoria del actual gobierno de los Estados Unidos de América; como gobiernos locales del país reiteramos el compromiso con las empresas para dar todas las facilidades y estímulos posibles para que mantengan sus inversiones en México, continuaremos impulsando las relaciones comerciales, el flujo de inversión entre ciudades fronterizas de México y Estados Unidos”, enfatizó el alcalde.

Refirió que en cuanto a las posibles repatriaciones masivas que puedan suscitarse, se comprometieron las autoridades presentes en la reunión, a atender a los repatriados mexicanos de acuerdo a sus planes de gobierno e invitan al Gobierno Federal a sumarse para buscar soluciones de manera conjunta.

“Necesitamos buscar a nuestros principales aliados en los Estados Unidos, defender esta relación que es muy importante, obviamente con el apoyo y respaldo del Gobernador del Estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, que también tiene reuniones con autoridades de Texas y nosotros hacemos lo propio para defender esta relación de manera conjunta”, manifestó el munícipe.

RIVAS CUELLAR destacó que el objetivo de la reunión de la ANAC, fue trabajar en conjunto para atender y dar soluciones al problema migratorio y tuvo trascendencia política nacional por la participación de Senadores de la República y Diputados Federales.

Finalmente dijo que durante la reunión abordaron de manera general temas sobre seguridad pública, desarrollo económico en fronteras y la ampliación de recursos para los municipios fronterizos.

Allá mismo, por cierto, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado -COMAPA- brinda capacitación a operadores de nuevo ingreso que estarán controlando el proceso de potabilización del agua en la planta norte.

Dicho proceso abarca desde la captación hasta el envío del vital líquido al sector norte de la ciudad.

Son diez empleados lo que se unieron a la administración de la planta a quienes se les dio un curso de inducción sobre qué es COMAPA, su historia, qué se hace en las plantas potabilizadoras, el proceso de potabilización a llevar a cabo, cómo ha evolucionado y el reglamento de trabajo, dijo RODOLFO GONZALEZ MORALES, gerente general del organismo operador.

“Se contrató más personal para el manejo de la planta, queremos que trabaje al 100 por ciento, con la cual beneficiamos a más de 35 mil usuarios del sector norte de la ciudad en su primera etapa”, mencionó GONZALEZ MORALES.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.